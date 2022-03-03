Российские спортсмены выступили с заявлением по поводу отстранения от международных соревнований

«Бомбардировки и этнические чистки в Югославии, военные операции в Ираке, Афганистане, геноциды в странах Африки, Азии, Латинской Америки. Всё это было совсем недавно. Практически везде в роли вершителя судеб выступали страны НАТО, из-за действий которых погибли тысячи людей, в том числе невинных мирных граждан. Но мы не помним, чтобы международное олимпийское движение или кто-то из российских спортсменов выступал с инициативой отстранить от участия в соревнованиях своих коллег из тех стран, которые под тем или иным предлогом принимали непосредственное участие в ведении боевых действий на территориях других государств», — говорится в заявлении.

Там также напоминается, что спорт всегда был послом мира и доброй воли, создавал возможности для содействия урегулированию любых конфликтов. Однако в последние дни Международный олимпийский комитет и ряд международных спортивных федераций в нарушение всех регламентирующих документов приняли решение лишить российских и белорусских спортсменов права на участие в соревнованиях.



«На наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были. Мы выступаем категорически против спортивного геноцида российских и белорусских спортсменов. Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения! С исторической точки зрения они губительны для олимпийского сообщества. И однозначно дают понять, что никто из спортсменов не может сегодня быть уверенным в защищённости и тем более гарантиях своих прав. Если в настоящем мы неспособны сохранить единство и взаимопонимание, то уже в ближайшем будущем нас ждут самые негативные последствия этой конфронтации», — заявили в РСС.

