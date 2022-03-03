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Российским собакам запретили участие в европейском чемпионате

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Международная кинологическая федерация (FCI) не вводила запреты на участие российских собак в зарубежных мероприятиях, сообщает 3 марта РИА Новости. Зато санкции ввели некоторые иностранные НКО, заявили в Российской кинологической федерации (РКФ).

В федерации отметили, что НКО Франции запретила участие российских собак в Чемпионате Европы — 2022, который пройдет в Париже. В РКФ это сочли нарушением устава FCI, где говорится о недопустимости дискриминации.

«Хочу напомнить, что FCI существует «ради собак во всем мире» и что собаки не имеют гражданства и, к счастью, не занимаются политикой. Если мировое кинологическое сообщество или даже какая-то его часть делает объектом ненависти СОБАКУ, это, к сожалению, означает, что оно забыло о своих целях, принципах и идеалах. Я убежден: какой бы острой ни была ситуация, любовь к собакам должна оставаться для нас основой основ, тем, от чего мы не имеем права отречься», — заявил президент РКФ Владимир Голубев.

Ранее FCI решила не проводить мероприятия на территории России из-за событий на Украине. Международная федерация кошек (FIFe) после этого запретила участие кошек из России в зарубежных мероприятиях.

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Комментарии (5)

DanCitizen
И здесь российские собаки
267188598
Это всё действия труса, шавки америкосовские. Нюх собачий не обманут, те их сразу распознают и порвут как в 1945.
267086865
Достали новостями про собак и кошек, это наверное сейчас самое главное из санкций, не правда ли?)).
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