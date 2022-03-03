Российским собакам запретили участие в европейском чемпионате

Международная кинологическая федерация (FCI) не вводила запреты на участие российских собак в зарубежных мероприятиях, сообщает 3 марта РИА Новости. Зато санкции ввели некоторые иностранные НКО, заявили в Российской кинологической федерации (РКФ).



В федерации отметили, что НКО Франции запретила участие российских собак в Чемпионате Европы — 2022, который пройдет в Париже. В РКФ это сочли нарушением устава FCI, где говорится о недопустимости дискриминации.



«Хочу напомнить, что FCI существует «ради собак во всем мире» и что собаки не имеют гражданства и, к счастью, не занимаются политикой. Если мировое кинологическое сообщество или даже какая-то его часть делает объектом ненависти СОБАКУ, это, к сожалению, означает, что оно забыло о своих целях, принципах и идеалах. Я убежден: какой бы острой ни была ситуация, любовь к собакам должна оставаться для нас основой основ, тем, от чего мы не имеем права отречься», — заявил президент РКФ Владимир Голубев.

