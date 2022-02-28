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Наше собачье дело. Федерация кинологов запретила проводить мероприятия в РФ из-за Украины

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Международная кинологическая федерация (FCI) решила не проводить мероприятия на территории России из-за спецоперации на Украине. Об этом 28 февраля говорится на странице организации в Facebook.

Там отмечается, что ситуация «подвергла заводчиков и их собак большому риску, непосредственно угрожая их благосостоянию и жизни».

«С 1 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления Российской кинологической федерации (РКФ) нельзя будет проводить на территории РФ любые мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI», — сказано в заявлении.

Ранее в России уже было отменено проведение множества международных турниров, включая чемпионат мира по хоккею-2023 и финал Лиги чемпионов в Петербурге.

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Комментарии (9)

274432554
Ждем закрытого неба для перелетных птиц)))
dobzhe
Так трудно вырастить и подготовить собаку. Их выставочный век очень короткий. Зачем ломать карьеру бобикам? Они на Украину не нападали
G_4932290
Т.е. на Украине сейчас собакам ничего не угрожает и там можно проводить мероприятия. А в России собаки подвержены большому риску. О как.
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