Наше собачье дело. Федерация кинологов запретила проводить мероприятия в РФ из-за Украины

Международная кинологическая федерация (FCI) решила не проводить мероприятия на территории России из-за спецоперации на Украине. Об этом 28 февраля говорится на странице организации в Facebook.
Там отмечается, что ситуация «подвергла заводчиков и их собак большому риску, непосредственно угрожая их благосостоянию и жизни».
«С 1 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления Российской кинологической федерации (РКФ) нельзя будет проводить на территории РФ любые мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI», — сказано в заявлении.
Ранее в России уже было отменено проведение множества международных турниров, включая чемпионат мира по хоккею-2023 и финал Лиги чемпионов в Петербурге.