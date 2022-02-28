Наше собачье дело. Федерация кинологов запретила проводить мероприятия в РФ из-за Украины

Международная кинологическая федерация (FCI) решила не проводить мероприятия на территории России из-за спецоперации на Украине. Об этом 28 февраля говорится на странице организации в Facebook.



Там отмечается, что ситуация «подвергла заводчиков и их собак большому риску, непосредственно угрожая их благосостоянию и жизни».



«С 1 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления Российской кинологической федерации (РКФ) нельзя будет проводить на территории РФ любые мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI», — сказано в заявлении.

