FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Венедиктов: Решено ликвидировать радио и сайт «Эха Москвы»

Совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы». Об этом 3 марта заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

66
Печать

«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы». РКН потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы»», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь»* (признан иноагентом) в связи с «целенаправленным и систематическим размещением <…> информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

После этого Венедиктов заявил, что радиостанцию отключили от эфира. Главред пообещал, что решение будут оспаривать в судах.

«Эхо» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве. Его вещание было отключено лишь однажды — во время путча ГКЧП в августе 1991 года.

*«Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (66)

идиот
если будут оспаривать в судах, зачем ликвидировать. ну, Эхо оно такое, логики там никогда не было, один хайп.
DanCitizen
Введена военная цензура, хотя войны вроде как нет
VKuser86752872
Логично: они финансировались Великобританией и США, для антироссийской пропаганды , свифт отключили , и денег нет и держаться не за что. А быть российским СМИ евреопейское происхождение не позволяет
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний