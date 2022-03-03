Венедиктов: Решено ликвидировать радио и сайт «Эха Москвы»

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь»* (признан иноагентом) в связи с «целенаправленным и систематическим размещением <…> информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы». РКН потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы»», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

После этого Венедиктов заявил, что радиостанцию отключили от эфира. Главред пообещал, что решение будут оспаривать в судах.



«Эхо» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве. Его вещание было отключено лишь однажды — во время путча ГКЧП в августе 1991 года.



*«Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

