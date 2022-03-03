Путин: Затягивание переговоров приведёт к дополнительным требованиям к Киеву

Третий с начала военных действий на Украине телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 3 марта. Президент РФ не согласился со словами собеседника, назвавшего ложью то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом — «дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.



«Владимир Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации», — говорится в сообщении.

