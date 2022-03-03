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Путин: Затягивание переговоров приведёт к дополнительным требованиям к Киеву

В беседе с лидером Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заявил, что задачи военной операции будут в любом случае выполнены. Попытки выиграть время с помощью затягивания переговоров, по словам Путина, приведут к тому, что у Москвы возникнут дополнительные требования к Киеву.

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Третий с начала военных действий на Украине телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 3 марта. Президент РФ не согласился со словами собеседника, назвавшего ложью то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом — «дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

«Владимир Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Путин также обратил внимание на то, что в обращении Макрона к населению Франции «нет ни слова о саботаже украинским руководством Минских договоренностей в течение семи лет». Президент РФ подчеркнул, что операция идет по плану, а российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан на Украине, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Макрон потребовал у Путина «немедленно прекратить военную операцию» и напомнил, что Россия подвергает себя массовым санкциям. Путин указал, что урегулирование конфликта возможно «только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (53)

Volf Messing
Люди, которые в теме, говорят, что лучше соглашаться на первое предложение Путина, каждое следующее будет только хуже. Надеюсь, те , кто ездит с Украины на переговоры об этом знают.
iigaza
Палата №6 на Первом на ходу подметки рвет. Штукари-пропогандоны уже договорились до того, что восстановление Донбасса после победоносного завершения операции Z само собой за счет Украины.
Не могут пока порешать кто возместит России убытки от санкций.
d-1973
Появилось фантастическое троллей в комментариях Фонтанки. Администраторы, может удалять хотя
бы повторяющиеся посты хамской направленности?
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