Путин: Затягивание переговоров приведёт к дополнительным требованиям к Киеву

Третий с начала военных действий на Украине телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 3 марта. Президент РФ не согласился со словами собеседника, назвавшего ложью то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом — «дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.
«Владимир Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Путин также обратил внимание на то, что в обращении Макрона к населению Франции «нет ни слова о саботаже украинским руководством Минских договоренностей в течение семи лет». Президент РФ подчеркнул, что операция идет по плану, а российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан на Украине, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее Макрон потребовал у Путина «немедленно прекратить военную операцию» и напомнил, что Россия подвергает себя массовым санкциям. Путин указал, что урегулирование конфликта возможно «только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».