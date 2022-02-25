Путин побеседовал с Макроном, договорились оставаться на связи

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце первого дня специальной военной операции России позвонил Владимиру Путину. Просил «немедленно прекратить», получил «исчерпывающие разъяснения».
О звонке Макрона сообщается 25 февраля на сайте Кремля. Между президентами, заявляет пресс-служба российского президента, состоялся «серьёзный и откровенный обмен мнениями» о ситуации на Украине.
Как пишут французские СМИ, с Путиным Макрон решил побеседовать после звонка Зеленскому. Глава Франции потребовал у российского лидера «немедленно прекратить военную операцию» и напомнил, что Россия подвергает себя массовым санкциям.
На это Путин, сообщает его пресс-служба, «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции». «Установлено оставаться в контакте», — добавили из Кремля.