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Путин побеседовал с Макроном, договорились оставаться на связи

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце первого дня специальной военной операции России позвонил Владимиру Путину. Просил «немедленно прекратить», получил «исчерпывающие разъяснения».

О звонке Макрона сообщается 25 февраля на сайте Кремля. Между президентами, заявляет пресс-служба российского президента, состоялся «серьёзный и откровенный обмен мнениями» о ситуации на Украине.

Как пишут французские СМИ, с Путиным Макрон решил побеседовать после звонка Зеленскому. Глава Франции потребовал у российского лидера «немедленно прекратить военную операцию» и напомнил, что Россия подвергает себя массовым санкциям.

На это Путин, сообщает его пресс-служба, «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции». «Установлено оставаться в контакте», — добавили из Кремля.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

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Комментарии (6)

Денеб
Бедняжка, Макрон! Неужели ещё не понял, с кем имеет дело?
4556213
У него скоро выборы вот и суетится.
any_5e4cfc41eb9fb
А як же ж Грыгорыч? А, Грыгорыч?
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