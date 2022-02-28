Признание Крыма, безопасность, денацификация. Путин назвал Макрону условия урегулирования ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсуждали Украину, сообщает 28 февраля пресс-служба Кремля.
Путин указал, что урегулирование конфликта возможно «только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса». Президент отметил, что РФ открыта к переговорам с Киевом и надеется, что они приведут к «искомым результатам».
В свою очередь Макрон «повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», — пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
Стороны договорились «оставаться в контакте».