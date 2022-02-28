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Боевые действия на Украине

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Признание Крыма, безопасность, денацификация. Путин назвал Макрону условия урегулирования ситуации на Украине

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсуждали Украину, сообщает 28 февраля пресс-служба Кремля.

Путин указал, что урегулирование конфликта возможно «только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса». Президент отметил, что РФ открыта к переговорам с Киевом и надеется, что они приведут к «искомым результатам».

В свою очередь Макрон «повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», — пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Стороны договорились «оставаться в контакте».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (52)

AP-SPb
Этот Макарон как Кума из анекдота:
- Здравствуй, Кума!
- На рынке была.
...
😂😂😂
Главный коньячный мастер
"Признание Крыма, безопасность, денацификация." - стоп! А декоммунизация?!! Почему ещё трубу не декоммунизировали?!! Возмущён!
Дежурный врач
Тем временем: сегодня утром сейм Латвии провел экстренное заседание, на котором разрешил гражданам Латвии воевать за Украину. Твою мышь! Вот реально нет слов, они же и так оказывали материальную помощь и ясно заявили о своей позиции.
Ну, б.., я бы понял, если бы поехало бы воевать пара тыщ, но ведь поедут из маленькой Латвии два с половиной человека. По-моему, это просто провокация и Латвия хочет общей европейской войны.
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