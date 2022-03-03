Паралимпийский комитет передумал пускать российских и белорусских спортсменов на Игры в Пекине

Международный паралимпийский комитет отклонил заявки спортсменов из России и Белоруссии на участие в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Они не смогут принять участие в соревнованиях. Об этом 3 марта говорится на сайте IPC.



Там рассказали, что в ином случае некоторые команды и спортсмены угрожали не приехать на соревнования. Кто именно выступал с подобными заявлениями, не уточняется.

При этом в организации заявили, что «спорт и политика не должны смешиваться», но «за кулисами многие правительства имеют влияние на событие».