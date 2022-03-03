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Паралимпийский комитет передумал пускать российских и белорусских спортсменов на Игры в Пекине

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Международный паралимпийский комитет отклонил заявки спортсменов из России и Белоруссии на участие в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Они не смогут принять участие в соревнованиях. Об этом 3 марта говорится на сайте IPC.

Там рассказали, что в ином случае некоторые команды и спортсмены угрожали не приехать на соревнования. Кто именно выступал с подобными заявлениями, не уточняется.

При этом в организации заявили, что «спорт и политика не должны смешиваться», но «за кулисами многие правительства имеют влияние на событие».

«Фонтанка» писала, что накануне у Паралимпийского комитета было другое мнение — россиян и белорусов к соревнованиям допускали, но только в нейтральном статусе.

Зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта.

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Комментарии (23)

Софокл Аристархович
а несколько параолимпийских комитетов не хотели бы получить "Техническое поражение"?
Маразм крепчал на Дне открытых дверей дурдома МПОК!!!
VKuser122709305
Руководство IPC инвалиды на голову. Уровень лицемерия в "цивилизованном" мире похлеще, чем в некоторых отсталых странах, там хоть некоторые традиционные виды приличия сохраняются.
f0ntan
На олимпийских играх все было потеряно несколько лет назад, а вовсе не сегодня, когда России запретили выступать под своей символикой, флагом, гимном. И кажись, этот запрет, навсегда. Ведь операция на Украине закончится. А российскую сборную на олимпийских играх под своей символикой, флагом, гимном, вряд ли мы когда-нибудь увидим
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