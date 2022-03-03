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«Эхо Москвы» объявило о продолжении работы в соцсетях и YouTube

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Радиостанция «Эхо Москвы» объявила, что собирается продолжить свою работу.

«Несмотря на решение совета директоров «Эха Москвы» о ликвидации радиоканала и сайта, мы продолжаем работать на следующих платформах: YouTube «Эха». И в социальных сетях: Twitter, Facebook, Telegram, Instagram», — сообщается в телеграм-канале «Эха».

Совет директоров «Эха Москвы» 3 марта принял решение ликвидировать канал и сайт радиостанции. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, решение было принято большинством голосов совета директоров. «Интерфаксу» он рассказал, что пока редакция не разобралась в сути представления.

«Решение о ликвидации было принято всего за 15 минут в мое отсутствие, меня на заседание даже не пригласили», — сказал он.

В пресс-службе «Газпром-Медиа холдинга» агентству сообщили, что совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт, рассмотрев предписание Генпрокуратуры об ограничении доступа к данному средству массовой информации.

«Мы не знаем, что такое ликвидация. Мы так понимаем, что не будет восстановлено вещание и доступ к сайту», — прокомментировал Венедиктов. И отметил, что, по его мнению, Генпрокуратура не требовала закрыть «Эхо».

«В представлении Генпрокуратуры говорилось о том, что необходимо устранить нарушения вплоть до прекращения вещания, но само прекращение не было обязательным», — сказал он.

Он также обратил внимание, что решение совета директоров фактически лишает собственности миноритарных акционеров «Эха».

«Есть миноритарные акционеры, которым принадлежат 34% акций ЗАО «Эхо Москвы», между прочим, блокирующий пакет. Их фактически лишают собственности. Мы соберемся с акционерами и решим, что с этим делать», — сказал Венедиктов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение собственника о ликвидации радиостанции «Эхо Москвы» связано с нарушением закона, так к этому и нужно относиться, передаёт ТАСС.

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Комментарии (6)

DjCvetkov
Докукарекался Венедиктов…
hal9000
Мне тут с кокловской разведки позвонили...по их данным у нас с завтраВШиня(блин слово не выговорить) дня ,введут военное положение в стране..)
267188598
Теперь все понятно, кто они и за что они
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