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Apple вернулся. Магазины re:Store заработали в Петербурге и других городах

Фотограф «Фонтанки» запечатлел интерес покупателей.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В Петербурге открылся по крайней мере один из магазинов re:Store, продающих технику Apple, убедился фотограф «Фонтанки». В пресс-службе компании ТАСС рассказали, что они возобновили работу по всей России.

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«Все магазины re:Store в 25 городах РФ работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Покупатели заметили, что ценники обновились.

В ночь с 1 на 2 марта Apple закрыла продажи на официальном сайте в России и объявила об ограничении работы сервисов, в частности Apple Pay. Магазины re:Store также закрылись, как сообщалось, для «необходимости оценить текущую ситуацию на рынке». В Петербурге на дверях магазина покупателей встретила надпись: «Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и ваших близких».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (28)

Викторино
Эппл всегда был "красным пиджаком" для распальцовки идиотов. Практически всегда хуже узкоглазых одноклассников, но в разы дороже. Я всегда поражался людям, готовым понтоваться исключительно ради понтов! Ну всем же очевидно, что цена эпплов на 90% состоит из рекламы и пиара. Нет же, отдают последнее, влезают в кредиты, чтобы - что? Воистину гамлетовский вопрос. А теперь, вот, просто выключат всю эту мутотень по мановению Госдепа, Великого и Ужасного Хозяина Всего. И денежки не вернут. Что не удивительно для потомков пиратов.
AGP
Будут снова "схемы": возить из Казахстана, Армении, да тех же 🇦🇪.
266108100
Подняли ценники и распродают остатки. На официальном сайте Apple продажи в РФ закрыты, можно только глазеть и читать, кнопка «добавить в корзину» пропала, а re:store это premium reseller в России, вчитайтесь в слово реселлер. Возможно найдут лазейку где-то в Турции и будут там скупать и возить сюда, но неизвестно как на такое отреагирует сам Apple. Закроет глаза или лишит лицензии premium reseller в будущем, когда всё будет как раньше. Если будет как раньше.
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