Apple вернулся. Магазины re:Store заработали в Петербурге и других городах

В Петербурге открылся по крайней мере один из магазинов re:Store, продающих технику Apple, убедился фотограф «Фонтанки». В пресс-службе компании ТАСС рассказали, что они возобновили работу по всей России.
«Все магазины re:Store в 25 городах РФ работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
Покупатели заметили, что ценники обновились.
В ночь с 1 на 2 марта Apple закрыла продажи на официальном сайте в России и объявила об ограничении работы сервисов, в частности Apple Pay. Магазины re:Store также закрылись, как сообщалось, для «необходимости оценить текущую ситуацию на рынке». В Петербурге на дверях магазина покупателей встретила надпись: «Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и ваших близких».