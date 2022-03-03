Apple вернулся. Магазины re:Store заработали в Петербурге и других городах

Эппл всегда был "красным пиджаком" для распальцовки идиотов. Практически всегда хуже узкоглазых одноклассников, но в разы дороже. Я всегда поражался людям, готовым понтоваться исключительно ради понтов! Ну всем же очевидно, что цена эпплов на 90% состоит из рекламы и пиара. Нет же, отдают последнее, влезают в кредиты, чтобы - что? Воистину гамлетовский вопрос. А теперь, вот, просто выключат всю эту мутотень по мановению Госдепа, Великого и Ужасного Хозяина Всего. И денежки не вернут. Что не удивительно для потомков пиратов.