Фирменные магазины Apple встретили покупателей в Петербурге темнотой и пустотой. Nike пока отгружает обувь пришедшим

В этом утром 2 марта убедился корреспондент «Фонтанки», который зашел в «Галерею» и магазин на Владимирском проспекте. Там его встретили одинаковые объявления на дверях: «Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и ваших близких». Внутри пусто и темно. Покупатели идут мимо Restore, иногда останавливаются почитать объявление, но никакой суеты нет.
Магазин фирмы Nike, которая накануне заявила о прекращении онлайн-продажи продукции для россиян, в «Галерее» работает в нормальном режиме. Продавцы в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» сказали, что про закрытие ничего не слышали. И отметили, что количество покупателей за сутки не увеличилось.