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Фирменные магазины Apple встретили покупателей в Петербурге темнотой и пустотой. Nike пока отгружает обувь пришедшим

После заявления Apple об остановке продаж в Петербурге и других городах России закрылись фирменные магазины Restore.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В этом утром 2 марта убедился корреспондент «Фонтанки», который зашел в «Галерею» и магазин на Владимирском проспекте. Там его встретили одинаковые объявления на дверях: «Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и ваших близких». Внутри пусто и темно. Покупатели идут мимо Restore, иногда останавливаются почитать объявление, но никакой суеты нет.

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Магазин фирмы Nike, которая накануне заявила о прекращении онлайн-продажи продукции для россиян, в «Галерее» работает в нормальном режиме. Продавцы в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» сказали, что про закрытие ничего не слышали. И отметили, что количество покупателей за сутки не увеличилось.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (15)

f0ntan
Ebay и его платежный кошелек PayPal будут работать? Подержаную технику, в т.ч. Apple, можно было покупать через Ebay. А кошелек Paypal использовался для оплаты не только в Ebay. Но и тот, и другой могут закрыть. Или уже закрыли?
mikaile1977
Сам пользуюсь айфоном.
Но не беда!!! Перейдём на Китай И так далее.
Опыт пользования сиоми, Самсунг И так далее есть.
Pilat
В Китае наверное этот день назначат национальным праздником.
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