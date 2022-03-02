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Боевые действия на Украине

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Apple подтвердила ограничение работы Apple Pay и остановку продаж в России

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Apple официально объявила, что приостановила все продажи своей продукции в России в ответ на военные действия России в Украине. Об этом вечером 1 марта пишет Reuters.

«Мы поддерживаем гуманитарную деятельность, предоставляем помощь в связи с разворачивающимся кризисом беженцев и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в Украине», — гласит сообщение компании.

В Apple заявили, что фирма наметила ряд мер в ответ на решения российского руководства. В их число входит прекращение поставок продукции в страну.

В компании добавили, что действие системы Apple Pay уже было ограничено. Кроме того, приложения государственных СМИ RT и Sputnik более не доступны для загрузки из Apple Store за пределами РФ.

«Фонтанка» писала, что Apple также прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в России. Вне зависимости от того, какой продукт был выбран, приобрести его с сайта не удается.

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Комментарии (16)

hal9000
И как теперь будут фотографироваться гламурные кисы..мол смотрите какая у меня сумочка..а туфли смотрите смотрите какие купила??..вооот смотрите какие у меня губки..а макияж??..а не скажу где макияж делала..это секрет..
kerkir
Ибо нефиг!
Слава России!
ShkVAl
Ну вот и всё. Без умных телефонов помрем
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