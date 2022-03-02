Apple подтвердила ограничение работы Apple Pay и остановку продаж в России

Apple официально объявила, что приостановила все продажи своей продукции в России в ответ на военные действия России в Украине. Об этом вечером 1 марта пишет Reuters.



«Мы поддерживаем гуманитарную деятельность, предоставляем помощь в связи с разворачивающимся кризисом беженцев и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в Украине», — гласит сообщение компании.

В Apple заявили, что фирма наметила ряд мер в ответ на решения российского руководства. В их число входит прекращение поставок продукции в страну.