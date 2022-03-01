Nike официально прекратил онлайн-продажи продукции для россиян. Apple тоже не купить

Жители России не смогут заказывать продукцию Nike на веб-сайте и в приложении компании. Как заявили в компании, это связано с отсутствием гарантии, что товары будут доставлены покупателям.

Согласно сообщению, появившемуся на сайте фирмы 1 марта, решение является временным. Как долго оно будет действовать — не уточняется.



Компания Apple также прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в России. Вне зависимости от того, какой продукт был выбран, приобрести его с сайта не удается. Однако никаким официальным сообщением это пока не сопровождается.

