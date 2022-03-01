FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Nike официально прекратил онлайн-продажи продукции для россиян. Apple тоже не купить

15
Печать

Жители России не смогут заказывать продукцию Nike на веб-сайте и в приложении компании. Как заявили в компании, это связано с отсутствием гарантии, что товары будут доставлены покупателям.

ПоделитьсяПоделиться

Согласно сообщению, появившемуся на сайте фирмы 1 марта, решение является временным. Как долго оно будет действовать — не уточняется.

Компания Apple также прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в России. Вне зависимости от того, какой продукт был выбран, приобрести его с сайта не удается. Однако никаким официальным сообщением это пока не сопровождается.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Pupin
Да и что. Тут так много что-ли людей покупают кроссовки за 15 000, которые живут 3 года, а дальше только на даче можно носить, ибо товарный вид теряется, рвутся они.
Анна Эстедт
Собралась купить кроссовки. Выбирала фирму без использования рабов во Вторую Мировую, читала их истории. Купила Найк, а потом прочитала про подозрения в использовании труда рабов-уйгуров в наши дни!!
Свободу Лёхе!
В последний раз брал две пары кроссовок, чёрные и белые, белые - ещё в коробке, один из чёрных.. - убит этой зимой полугубернаторами, но не спешу их снимать, с такими руководителями, чувствую.. в белых меня и похоронят..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний