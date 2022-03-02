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Фирменные магазины Apple закрылись в России временно и скоро продолжат работу

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Restore, фирменные магазины компании Apple, закрылись в России временно и в ближайшее время продолжат работу. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

После заявления Apple об остановке продаж в Петербурге и других городах России закрылись фирменные магазины Restore. В этом убедился корреспондент «Фонтанки», которого на дверях магазинов встретили надписи: «Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и ваших близких».

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Комментарии (10)

q876rt
Американцы опять всех обманули. Браво.
Zloi_prohozhiy
подфартило мужикам, которые айфуны своим женщинам на 8 марта дарят. Есть отсрочка :))
nuga
Сдали назад вместе с контейнерами датскими,а так истерили !
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