Фирменные магазины Apple закрылись в России временно и скоро продолжат работу

Restore, фирменные магазины компании Apple, закрылись в России временно и в ближайшее время продолжат работу. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.



После заявления Apple об остановке продаж в Петербурге и других городах России закрылись фирменные магазины Restore. В этом убедился корреспондент «Фонтанки», которого на дверях магазинов встретили надписи: «Наш магазин временно не работает по техническим причинам. Берегите себя и ваших близких».

