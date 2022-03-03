Яблоки на вес золота. Что выбрать вместо iPhonе, если его больше не продают

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Американская корпорация Apple остановила продажи своей техники в России и ограничила работу своих сервисов в стране, стало известно вчера из иностранной прессы. Утром 2 марта не открылись фирменные магазины Restore. Остатки продукции, которые ночью еще были доступны для заказа (но, скорее всего, фактически уже отсутствовали в продаже), смели с полок, а магазины убрали название компании из каталога. «Фонтанка» узнала, где еще можно купить айфоны и какую замену им можно найти на рынке. Вариант 1. Другая страна



Айфон — смартфон премиального сегмента со средней ценой от 80 тыс. рублей. Его покупатели в первую очередь выбирают не конкретные характеристики, а бренд и всё, что с ним связано. Вероятнее всего, преданные поклонники не смогут «пересесть» на другой телефон и будут искать возможность купить именно его.

«Apple построила свою собственную закрытую экосистему. Вся цепочка, начиная от аппарата и операционной системы, заканчивая магазином приложений и платежной системой, контролируется ими. Никто больше туда зайти при всем желании не может. Из-за того, что экосистема закрытая, прямых аналогов, идентичных один в один, нет», — говорит глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

«Мне кажется, они (владельцы айфонов. — Прим. ред.) сейчас будут пользоваться тем, что имеют, а когда ситуация все-таки устаканится, я надеюсь, накрайняк они купят технику там, где это возможно, то есть в поездках. Открыты Турция, ОАЭ, Казахстан. Будет где купить, если самолеты не отнимут», — считает глава ИАА Telecom Daily Денис Кусков.



Сейчас на казахстанских сайтах флагманский Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb стоит 1,08 млн тенге, что по нынешнему курсу — чуть более 201 тыс. рублей. Для сравнения, в официальном Restore два дня назад та же модель стоила почти 222 тыс. рублей. Примерно на 20 тыс. рублей отличаются цены и на другие модели.

Неофициальные российские поставщики тоже сформировали определенные запасы. У них можно найти даже флагманские модели, как правило, пока по ценам значительно ниже рынка. К примеру, на одном из сайтов тот же Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb всё еще выставлен по 157 990 рублей. Но купить его нельзя. «Вот как раз таки актуальные цены пока не знаем, поэтому временно не работаем. Заработаем, возможно, 5–6-го числа», — сообщили «Фонтанке» в одном из таких петербургских магазинов. Вероятно, дата связана с приближающимся 8 Марта .

Кроме того, техникой Apple очевидно запаслись перекупщики. Один из популярных сайтов с объявлениями по запросу Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb выдает в Петербурге четыре десятка объявлений с вилкой цен от 132 до 260 тыс. рублей.



Вариант 2. Старый телефон + VPN

Apple заявила о приостановке работы всех сервисов, включая платежный Apple Pay для подсанкционных банков. На случай если компания пойдет дальше и решит вовсе блокировать для россиян телефоны, пользователи сейчас предусмотрительно выключают автообновления операционной системы и устанавливают VPN. Крымчане, кстати, живут в таких условиях уже восемь лет.

Однако эксперты не видят рисков для прекращения работы айфонов в России. Если оставить за скобками неудобства — да, придется приложить карту к терминалу или по старинке ввести ее данные, — в этом есть и признаки нарушения прав пользователей, которые купили продукцию до радикального решения компании.

«Я надеюсь, сервисы не отрубят, потому что не совсем понятно, как отрубать. Это будет не совсем логично, будет нарушать права, даже в условиях операции или войны. Одно дело не продавать, если вы не согласны с войной, другой момент — не обеспечивать выполнение функций в тех аппаратах, которые были куплены до этого срока», — отмечает Денис Кусков.



Вариант 3. Китайские флагманы

Если всё же ярый «яблочник» захочет испробовать аналог, вероятнее всего, по характеристикам и функционалу магазины предложат ему присмотреться к флагманам китайских Xiaomi, Huawei и Honor. Правда, есть риск, что Google тоже отключит сервисы в России.

«Если заблокируют платежную систему Google Pay, мы будем прикладывать саму карту к терминалу. Если блокируют операционную систему — здесь у меня решения нет. Китайцы с такой проблемой сталкивались уже. Когда им угрожали блокировкой «Андроида», они спешно пилили свою собственную операционную систему. Соответственно, у нас как альтернатива в этом случае — либо разрабатывать свою операционку, либо пользоваться китайской, которая уже есть», — рассуждает Юрий Брюквин.

По мнению аналитика TelecomDaily Ильи Шатилина, в целом сравнивать смартфоны Apple и других производителей — всё равно что автомобиль и мотоцикл — на том и на другом можно добраться до точки назначения, но по-разному. Это абсолютно разные платформы, камеры, процессоры и так далее.



«По характеристикам здесь бессмысленно сравнивать, потому что айфоны покупают из-за экосистемы и интерфейса, а также в немаловажной степени из-за имиджевой составляющей. В принципе можно взять любой флагманский смартфон любого производителя, «Самсунга» в первую очередь, и получить с точки зрения характеристик во всех смыслах более интересное устройство. Там будет лучше камера, больше время автономной работы, лучше экран и так далее», — объясняет эксперт.

Исходя из базовых повседневных задач, для звонков, почты, соцсетей, мессенджеров может использоваться вообще любой смартфон. Что касается камеры, по мнению Шатилина, здесь можно обратить внимание на Huawei, у которого одни из лучших камер на рынке. Конкретные модели тут назвать сложно, потому что на рынке их сотни, но любой «не совсем бюджетный» аппарат с точки зрения функциональности ничем не будет уступать айфонам. Руководствуясь этим, вместо Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb можно смело брать, например, Samsung Galaxy S22, вместо обычных 13-х айфонов — Honor 50 или Realme. При этом «китайцы» в среднем в два раза дешевле и давно не зависят от американских сервисов.



Однако не всё так однозначно с бюджетным iPhone SE 2020 года. Его фишка в маленьком размере при начинке как у «взрослого» айфона. На «Андроиде» маленьких телефонов практически нет, отмечает аналитик, в основном это очень дешевые, несопоставимые модели. Так что тут либо придется закрыть глаза на дизайн, либо оставаться верным своим предпочтениям до конца. В массовый переход «яблочников» на «Андроид» эксперты не верят.

Не вариант

На фоне сообщений об остановке поставок Apple начала появляться информация о конкурентных качествах российских смартфонов. «Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом», — написала в telegram-канале депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина и представила телефон AYYA T1 от «Ростеха», работающий на отечественной операционной системе «Аврора». В магазинах такие пока можно купить только на «Андроиде». Их, конечно, невозможно на полном серьезе сравнивать с айфонами или китайскими телефонами.

«Во-первых, у нас нет такого плана выпуска обновлений смартфонов и операционных систем. Когда китайцы выпускают новый телефон, у них в разработке уже 2–3–5 следующих. У них широкая линейка: бюджетные, мидл-уровень, флагманы, премиальный сегмент. У нас если всего один — то всего один. Потребитель приходит, ему выбрать не из чего. Второй момент — аппарат использует операционную систему, ее надо обновлять, дорабатывать, развивать, причем фактически адаптировать под каждую модель. У нас такая разработка тоже на поток еще не поставлена. Ну и наконец, третий момент — это объем производства. Китайцы готовы выпустить их сотни, тысячи, миллионы. Готовы ли российские разработчики выпустить миллион аппаратов — большие сомнения у меня», — отмечает Юрий Брюквин.

Денис Кусков напоминает, что у России нет своих процессоров. Остановятся поставки импортных — не будет вовсе никаких российских телефонов. Например, производство «Байкалов» и «Эльбрусов» на заводах тайваньской TSMC уже прекращено.

100%-ный вариант

Всегда можно купить старый-добрый кнопочный телефон, суровый функционал которого ограничивается звонками, на случай, если в стране отключат интернет. Таких в магазинах вдоволь по доступным ценам хоть за 1 тысячу рублей. А так, конечно, позвонить можно с любого смартфона, главное — убедиться, что в записной книжке есть все главные телефоны.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

