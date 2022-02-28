FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Флагманские Apple iPhone подорожали до 220 тысяч рублей

15
Печать

Самые дорогие модели смартфонов Apple iPhone стали предлагаться ретейлерами по ценам выше или около 200 тысяч рублей.

Вечером 28 февраля «Фонтанка» зафиксировала на сайте магазина Re:Store Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb за 221 990 рублей. В магазине «МТС» телефон предлагают за 199 990, в «Билайн» — за 183 890. На официальном сайте Apple цена модели указана как 159 990 рублей. У ряда продавцов флагманских устройств нет в наличии.

ПоделитьсяПоделиться

Как писала «Фонтанка», Центральный банк установил новые официальные курсы на 1 марта. Доллар — 93,56 рубля. Евро — 104,48 рубля.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Денеб
У Секты Любителей Надкушенного Яблока траур......
Айлбибэк Асталавистович
В эппле нажмут кнопочку и ипхончики превратятся в тыкву)))
SHUREPA
Продам Нокия 3310. Все родное , полный комплект. Им можно бороться с нациками и прочей швалью просто кинув его в голову.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний