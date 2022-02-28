Флагманские Apple iPhone подорожали до 220 тысяч рублей

Самые дорогие модели смартфонов Apple iPhone стали предлагаться ретейлерами по ценам выше или около 200 тысяч рублей.
Вечером 28 февраля «Фонтанка» зафиксировала на сайте магазина Re:Store Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb за 221 990 рублей. В магазине «МТС» телефон предлагают за 199 990, в «Билайн» — за 183 890. На официальном сайте Apple цена модели указана как 159 990 рублей. У ряда продавцов флагманских устройств нет в наличии.
Как писала «Фонтанка», Центральный банк установил новые официальные курсы на 1 марта. Доллар — 93,56 рубля. Евро — 104,48 рубля.