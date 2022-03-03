FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: ВС РФ поразили радиотелевизионный центр в Киеве, использовавшийся «для психологических операций против России»

7
Печать

Вооруженные силы РФ поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. Об этом 3 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет», — заявил он.

Отмечается, что подразделения вооруженных сил ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя и взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное.

По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на Украине российская армия поразила 1 612 объектов — среди них 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 52 радиолокационных станций.

Представитель Минобороны также сообщает, что ВС РФ уничтожили 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Кровокрас
по данным независимых военных корреспондентов, потери укр. танков (Т-64BV) составляют 24 единицы, потери танков рф - 60 единиц.
по каждому случаю есть фотофиксация и бортовой номер.
X-кот
ютуб поразим 4-го
266410437
Скоро наверно поразим и Ютуб.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний