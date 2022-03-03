Минобороны: ВС РФ поразили радиотелевизионный центр в Киеве, использовавшийся «для психологических операций против России»

«В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет», — заявил он.

Вооруженные силы РФ поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. Об этом 3 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что подразделения вооруженных сил ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя и взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартана и Водяное.



По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на Украине российская армия поразила 1 612 объектов — среди них 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 52 радиолокационных станций.



Представитель Минобороны также сообщает, что ВС РФ уничтожили 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата.

