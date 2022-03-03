Восьмое марта под угрозой. Поставки цветов в Россию из-за рубежа могут приостановиться

Как пишут 3 марта «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Московской торговой цветочной компании Никиту Лапенко, те, кто брал цветы в кредит, ломают голову, как расплатиться с поставщиками. С 1 марта введен валютный контроль, и российские резиденты не могут зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом, вывести деньги из страны через иностранных поставщиков услуг тоже станет невозможно.

Российские цветочные сети отмечают задержки заказанных из-за границы цветов – из-за ситуации на Украине. Представители рынка опасаются, что товар не доедет в страну к 8 марта.

По словам других источников, вся отрасль сейчас сфокусирована на том, чтобы пережить 8 марта – а что будет с рынком после, пока никто не понимает.



«Фонтанка» писала, что проблемы с поставками негативно сказываются на производстве автомобилей в России. О приостановке работы уже сообщили заводы Toyota, Mercedes-Benz, BMW.

