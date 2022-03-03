Восьмое марта под угрозой. Поставки цветов в Россию из-за рубежа могут приостановиться

Российские цветочные сети отмечают задержки заказанных из-за границы цветов – из-за ситуации на Украине. Представители рынка опасаются, что товар не доедет в страну к 8 марта.
Как пишут 3 марта «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Московской торговой цветочной компании Никиту Лапенко, те, кто брал цветы в кредит, ломают голову, как расплатиться с поставщиками. С 1 марта введен валютный контроль, и российские резиденты не могут зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом, вывести деньги из страны через иностранных поставщиков услуг тоже станет невозможно.
По словам других источников, вся отрасль сейчас сфокусирована на том, чтобы пережить 8 марта – а что будет с рынком после, пока никто не понимает.
«Фонтанка» писала, что проблемы с поставками негативно сказываются на производстве автомобилей в России. О приостановке работы уже сообщили заводы Toyota, Mercedes-Benz, BMW.