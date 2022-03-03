Lego приостановил поставки в Россию

Датский производитель конструктора Lego объявил о приостановке поставок в Россию из-за санкций и непредсказуемой обстановки. Об этом накануне, 2 марта, сообщило датское издание Finans.dk со ссылкой на пресс-атташе компании Бенджамина Хьорта.



«Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действия санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать», — приводит издание заявление представителя компании.



Ранее компания объявила, что фонд LEGO совместно с фондом Оле Кирка и LEGO Group жертвуют 110 миллионов датских крон (примерно 16,5 млн долларов) для поддержки народа Украины, включая детей и их семьи, пострадавшие от действий России на Украине.

