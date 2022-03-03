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Lego приостановил поставки в Россию

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Датский производитель конструктора Lego объявил о приостановке поставок в Россию из-за санкций и непредсказуемой обстановки. Об этом накануне, 2 марта, сообщило датское издание Finans.dk со ссылкой на пресс-атташе компании Бенджамина Хьорта.

«Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действия санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать», — приводит издание заявление представителя компании.

Ранее компания объявила, что фонд LEGO совместно с фондом Оле Кирка и LEGO Group жертвуют 110 миллионов датских крон (примерно 16,5 млн долларов) для поддержки народа Украины, включая детей и их семьи, пострадавшие от действий России на Украине.

Деньги направлены как на общую гуманитарную помощь пострадавшим, так и на образование и защиту детей.

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Комментарии (13)

noyda_spb
Судя по последним новостям, запад объявил войну детям и кошкам :) Достойнейший ход! Браво!!!
SU LUX INN
и что, в Моем детстве не было никаких Лего - и Мы нормальные выросли, думающие люди!
Evgraf
Деревянная катушка, резинка и палочка- получается забавная игрушка. Сама ездит, мамой клянусь!
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