Мировая экономика может потерять в этом году 1 трлн долл., инфляция в России — превысить 20%

Из-за ситуации вокруг Украины объём глобальной экономики к 2023 году может сократиться на 1%, то есть на 1 триллион долларов. К такому выводу пришли в ходе исследования учёные британского Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, NIESR), передаёт 3 марта «Интерфакс».



Уровень мировой инфляции, по их оценке, к новому году вырастет на 2%.



«Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, включая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усилятся проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье, среди которых автомобильная и авиастроительная промышленность и производство смартфонов», — отмечается в исследовании.

