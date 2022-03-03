Мировая экономика может потерять в этом году 1 трлн долл., инфляция в России — превысить 20%

Из-за ситуации вокруг Украины объём глобальной экономики к 2023 году может сократиться на 1%, то есть на 1 триллион долларов. К такому выводу пришли в ходе исследования учёные британского Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, NIESR), передаёт 3 марта «Интерфакс».
Уровень мировой инфляции, по их оценке, к новому году вырастет на 2%.
«Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, включая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усилятся проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье, среди которых автомобильная и авиастроительная промышленность и производство смартфонов», — отмечается в исследовании.
В России, по прогнозу NIESR, инфляция может превысить 20% уже в этом году, а ВВП — сократиться на 1,5% в 2022-м и более чем на 2,5% к концу 2023 года. При этом убытки от новых санкций будут частично компенсированы скачком цен на энергоресурсы.
Наиболее пострадавшим регионом может стать Европа — учитывая торговые связи и зависимость от российских поставок энергоресурсов.