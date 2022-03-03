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Россия окончательно осталась без «Формулы-1»

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Гоночная серия «Формула-1» окончательно разорвала контракт на проведение российского Гран-при. Об этом сообщили на официальном сайте гонок 3 марта.

«Формула-1» может подтвердить, что она расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку», — говорится в официальном заявлении.

Гран-при России в 2022 году должен был в последний раз пройти в Сочи. После этого ожидалось, что гонки начнет принимать трасса «Игора Драйв» в Ленинградской области. Контракт действовал до конца 2025 года.

Гран-при России проводился с 2014 года, все гонки проходили на трассе в Сочи.

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Комментарии (11)

f0ntan
Пусть гонки на Ладах в Игоре проводят
candie
дно всё пробивается и пробивается
hedgehog_
вот теперь можно на месте трассы строить домики для неучастников гонки
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