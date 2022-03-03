За три дня на вклады и накопительные счета ВТБ положили 900 млрд рублей

После повышения ставок по вкладам с понедельника, 28 февраля, банки отчитываются о рекордных суммах, размещенных на вкладах и накопительных счетах. Так, с 28 февраля по 2 марта более 550 тыс. человек положили в ВТБ около 900 млрд рублей, а объем привлеченных средств в долларах вырос вдвое.

Ставки по депозитам в российских банках резко пошли вверх после повышения ключевой ставки Центробанка до 20 % . Как рассказали в ВТБ, сейчас ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21 % , по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца — 8 % годовых, в евро — 7 % годовых.