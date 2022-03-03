За три дня на вклады и накопительные счета ВТБ положили 900 млрд рублей

После повышения ставок по вкладам с понедельника, 28 февраля, банки отчитываются о рекордных суммах, размещенных на вкладах и накопительных счетах. Так, с 28 февраля по 2 марта более 550 тыс. человек положили в ВТБ около 900 млрд рублей, а объем привлеченных средств в долларах вырос вдвое.
Ставки по депозитам в российских банках резко пошли вверх после повышения ключевой ставки Центробанка до
В банке говорят, что каждый час в отделениях и с помощью дистанционных сервисов открывается более 10 тыс. сберегательных продуктов.
Ранее об объемах привлеченных средств сообщил Сбербанк — клиенты разместили за 2 дня более 1 трлн рублей. В Альфа-банке рассказали о том, что за два дня люди открыли 200 тысяч вкладов на общую сумму более 250 млрд рублей, а за один неполный день после повышения валютных вкладов на счетах разместили полмиллиарда долларов.