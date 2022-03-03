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За три дня на вклады и накопительные счета ВТБ положили 900 млрд рублей

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После повышения ставок по вкладам с понедельника, 28 февраля, банки отчитываются о рекордных суммах, размещенных на вкладах и накопительных счетах. Так, с 28 февраля по 2 марта более 550 тыс. человек положили в ВТБ около 900 млрд рублей, а объем привлеченных средств в долларах вырос вдвое.

Ставки по депозитам в российских банках резко пошли вверх после повышения ключевой ставки Центробанка до 20 %. Как рассказали в ВТБ, сейчас ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21 %, по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца — 8 % годовых, в евро — 7 % годовых.

В банке говорят, что каждый час в отделениях и с помощью дистанционных сервисов открывается более 10 тыс. сберегательных продуктов.

Ранее об объемах привлеченных средств сообщил Сбербанк — клиенты разместили за 2 дня более 1 трлн рублей. В Альфа-банке рассказали о том, что за два дня люди открыли 200 тысяч вкладов на общую сумму более 250 млрд рублей, а за один неполный день после повышения валютных вкладов на счетах разместили полмиллиарда долларов.

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Комментарии (26)

AndrewBarsik
Банки смогут выплатить эти безумные проценты по вкладам в двух случаях:
1. Огромное количество людей возьмёт в банках кредиты под процент, который больше чем процент по депозитам, и вовремя их вернёт (фантастический сценарий)
2. Государство напечатает денег и раздаст их банкам (возможно, но маловероятно).
Скорее всего, среди вкладчиков "добровольно" разместят заём лет на 30 на сумму их вклада, который будут возвращать наследникам заимодавца в случае его смерти.
James Cook
Похоже на рекламу , мол несите больше
killbeachtrash
Поправляя дужку очков...с чего банкиры они эти проценты собираются платить ? Кому отдавать ? У нас рост промышленности ? Увеличение зарплат ? В кризисные годы банки Англии и Японии понижали процентные ставки для предприятий по кредитам на "отрицательные". У нас свой особый путь развития как понимаю.Да поможет "финансовый дух" верующим в него.
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