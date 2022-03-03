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Заявку на вступление в ЕС подаёт ещё одна бывшая союзная республика

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Республика Молдова начала процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз, заявила 3 марта президент страны Майя Санду. По её словам, задача — «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».

«Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, она направлена президенту Франции — стране, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны», — цитирует Санду РИА Новости.

В ближайшие дни заявка должна быть представлена в Брюсселе.

Также сегодня заявку на вступление в ЕС в ускоренном порядке подписал премьер-министр Грузии.

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Комментарии (19)

Stargazer_5e4cc3b703773
Если не ошибаюсь, Молдова и Грузия не вводили никаких санкций. Возьмут - хорошо, буду только рад, но потянет ли это Евросоюз? Молдаванам удачи, замечательный, дружелюбный народ. Вряд ли их примут, с учётом Приднестровья... Служил срочную с молдаванами.
Piter Russo
Их ждет судьба прибалтов. Европейци второго сорта, если не третьего.
266178576
Следующие в очереди…
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