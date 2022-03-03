Заявку на вступление в ЕС подаёт ещё одна бывшая союзная республика

Республика Молдова начала процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз, заявила 3 марта президент страны Майя Санду. По её словам, задача — «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».

«Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, она направлена президенту Франции — стране, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны», — цитирует Санду РИА Новости.

