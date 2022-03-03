FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Магазин одежды Mango уходит из России

13
Печать

Испанская компания по производству одежды Mango объявила о закрытии магазинов и онлайн-магазинов в России.

«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — сообщается на сайте компании.

ПоделитьсяПоделиться

Магазины, торгующие товарами народного потребления, начали сворачивать свой бизнес в России вслед за автомобильными, авиационными и прочими компаниями. 3 марта последний день работает «ИКЕА» — там огромные очереди. Закрылся H&M, Lego приостановил поставки. Финский производитель лифтов KONE, по данным «Интерфакса», продолжит работу в стране, но приостановит поставки. А вот магазины re:Store, продающие технику Apple, после недолгой паузы открылись с новыми ценниками.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

fedorsmolov
Не знал, что они живы. Скатертью дорожка.
Клаустрофобик
Манго? Манго Манго.
hal9000
Манго в основном женский ассортимент..а женщинам сейчас всеравно некуда в вечернем платье ходить..треники надела аля гопник..сверху майка аля муж с похмелья..шапочка аля советский инженер..и ботинки на ногах аля бурки...сумочка необязательно можно просто пакет с Ленты..и в довершение образа фингал под глазом..аля муж приревновал..и пошла весело ..гулять..
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний