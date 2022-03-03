Магазин одежды Mango уходит из России

Испанская компания по производству одежды Mango объявила о закрытии магазинов и онлайн-магазинов в России.
«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — сообщается на сайте компании.
Магазины, торгующие товарами народного потребления, начали сворачивать свой бизнес в России вслед за автомобильными, авиационными и прочими компаниями. 3 марта последний день работает «ИКЕА» — там огромные очереди. Закрылся H&M, Lego приостановил поставки. Финский производитель лифтов KONE, по данным «Интерфакса», продолжит работу в стране, но приостановит поставки. А вот магазины re:Store, продающие технику Apple, после недолгой паузы открылись с новыми ценниками.