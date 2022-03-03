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H&M в Петербурге закрыт. Покупателей встречает объявление про «технические причины»

О приостановлении продаж сообщается и на сайте компании.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Магазины H&M Group закрылись в Петербурге и других городах России. К закрытым дверям пришёл утром 3 марта фотограф «Фонтанки».

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На официальном сайте группы сообщается о приостановлении продаж в России и на Украине и о благотворительных пожертвованиях в Save the Children и в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей и коллег. Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами», — отмечается в сообщении.

Закрыт и русский сайт H&M.

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Модная марка H&M основана в 1947 году в Швеции, имеет сеть магазинов по всему миру.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
лично Я с Моими товарищами одебаемся в одежду фабрики "Большевичка", и выглядим стильно, удобно, тепло!
муматор
полку безработных прибыло. Что они будут делать?
virtvid
как страдания людей теперь мешают им продавать одежду ? на бирках большинства их изделий страной производства значится какой-нибудь бангладеш
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