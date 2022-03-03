H&M в Петербурге закрыт. Покупателей встречает объявление про «технические причины»

Магазины H&M Group закрылись в Петербурге и других городах России. К закрытым дверям пришёл утром 3 марта фотограф «Фонтанки».

На официальном сайте группы сообщается о приостановлении продаж в России и на Украине и о благотворительных пожертвованиях в Save the Children и в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



«H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей и коллег. Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами», — отмечается в сообщении.

