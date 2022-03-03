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За фрикадельками и акулами: как петербуржцы штурмуют закрывающуюся IKEA

Мужчина с корзинками, забитыми шведскими фрикадельками, люди, которые волокут к кассам стулья, плюшевых акул и домашнюю утварь, — так выглядит петербургская IKEA перед закрытием.

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Как рассказал 3 марта корреспондент «Фонтанки», который побывал в магазине, на парковке уже мало свободных мест, а на кассах очереди, несмотря на рабочий день. Петербуржцы перед закрытием пытаются купить не купленное и запастись впрок необходимым. Продавцы на вопрос про закрытие лишь разводят руками — сами узнали только сейчас. Планируют доработать до конца дня.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

При этом в магазине висит объявление, что обмен и возврат товаров будут возможны еще и завтра.

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Как писала «Фонтанка», 3 марта IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Беларусь и всех производственных операций с пятницы. Сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты.

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Комментарии (25)

Valer_Kulik
Интересно что будет с Леруа.
molovrik
дебильная Фонтанка повторит путь эхо
***_555
Вате нужен совковый формальдегид.
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