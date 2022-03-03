За фрикадельками и акулами: как петербуржцы штурмуют закрывающуюся IKEA

Как рассказал 3 марта корреспондент «Фонтанки», который побывал в магазине, на парковке уже мало свободных мест, а на кассах очереди, несмотря на рабочий день. Петербуржцы перед закрытием пытаются купить не купленное и запастись впрок необходимым. Продавцы на вопрос про закрытие лишь разводят руками — сами узнали только сейчас. Планируют доработать до конца дня.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
При этом в магазине висит объявление, что обмен и возврат товаров будут возможны еще и завтра.
Как писала «Фонтанка», 3 марта IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Беларусь и всех производственных операций с пятницы. Сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты.