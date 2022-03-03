Минобороны: Западные наемники, прибывшие на Украину, не будут иметь права на статус военнопленных

Прибывшие на Украину западные наемники, направляемые на помощь Киеву, не будут иметь права на статус военнопленных. Об этом 3 марта заявил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, «самое хорошее», что произойдет с иностранными наемниками после задержания, это привлечение к уголовной ответственности. В Минобороны уточнили, что в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве. Ему указали на формирование отрядов хорватских наемников, 200 из которых уже прибыли на Украину, говорится в сообщении.