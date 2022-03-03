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Минобороны: Западные наемники, прибывшие на Украину, не будут иметь права на статус военнопленных

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Прибывшие на Украину западные наемники, направляемые на помощь Киеву, не будут иметь права на статус военнопленных. Об этом 3 марта заявил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, «самое хорошее», что произойдет с иностранными наемниками после задержания, это привлечение к уголовной ответственности. В Минобороны уточнили, что в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве. Ему указали на формирование отрядов хорватских наемников, 200 из которых уже прибыли на Украину, говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (24)

SNOW
минобороны РФ знает толк в наемниках
Денеб
"Минобороны: Западные наемники, прибывшие на Украину, не будут иметь права на статус военнопленных"..... Минобороны выдало военную тайну, ибо военнопленные могут быть только на войне......
VKuser203216
Нужны митинги обращения к прогрессивным людям планеты, чтобы потребовали от украинской нечисти, заточившей людей в подвалах в Мариуполе и других городах, чтобы предоставили гуманитарный коридор и отпустили людей, особенно женщин и детей. Фонтанковской нечести, которая скалится не понять этого, она побежит за фрикадельками.
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