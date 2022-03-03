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Дерипаска назвал «безумием» затягивание переговоров с Украиной

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Украина давно стала ядерной державой, любой инцидент на её атомных объектах может привести к серьезным последствиям. Об этом 3 марта заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие! Украина уже давно ядерная держава, на её территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, ещё 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых — любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Ещё лет 200 с проклятиями», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Дерипаска призвал «заканчивать весь этот госкапитализм», потому что «пересидеть» кризис, как в 2014 году, «не удастся».

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Комментарии (36)

Komarinsk2019
Дерипаска говоритправильные вещи, конечно же. Жаль только что тот, кому это адресовано - давно уже никого не слушает...
BobCat2
Дерипаска один из немногих влиятельных людей в стране, кто умеет трезво оценивать ситуацию и не бояться высказываться по сути вопроса. Уж не знаю почему он чувствует себя защищенным. Поэтому его слова стоит принимать во внимание.
Pilat
Дерипаска не может простить Путину Пикалево? :-)))
Он когда повышал цену на цемент, а рабочим при этом не платил, какой капитализм имел ввиду?
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