Дерипаска назвал «безумием» затягивание переговоров с Украиной

Украина давно стала ядерной державой, любой инцидент на её атомных объектах может привести к серьезным последствиям. Об этом 3 марта заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.



«Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие! Украина уже давно ядерная держава, на её территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, ещё 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых — любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Ещё лет 200 с проклятиями», — написал он в своем телеграм-канале.

