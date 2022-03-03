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Минобороны знает примерно о 7 тысячах иностранцев в зоне боевых действий

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В зоне боевых действий на Украине остаются иностранцы, сообщает 3 марта Министерство обороны РФ.

Приводятся точные цифры:

  • в Харькове — 3 189 граждан Индии, до 2 700 граждан Вьетнама, 202 гражданина Китая;
  • в городе Сумы — 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 китаец;
  • в Чернигове — девять граждан Индонезии.

Также сообщается, что в Киеве застряли как минимум семеро граждан Великобритании и ещё трое — в Мариуполе.

С начала боевых действий, по данным Минобороны, вывезены 588 иностранцев, в том числе представители миссии ОБСЕ, миссии ООН, сотрудники посольства Греции.

Всего из зон спецоперации эвакуировано более 142,5 тысячи человек, в том числе 39 661 ребенок, а за минувшие сутки — 5 486 человек, в том числе 917 детей. Госграницу РФ пересекли в общей сложности 15 246 автомобилей, в том числе за сутки 738, отчитывается министерство.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (10)

Gudd-Head
Наверное, не в "зоне боевых действий", а в "зоне проведения спецоперации".
killbeachtrash
Торжественно складывая очки футляр...как советовал Кадыров самое время господину Зеленскому извиниться.
DanCitizen
Индия, Вьетнам, они же пели, что НАТО с ними воюет
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