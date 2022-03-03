Минобороны знает примерно о 7 тысячах иностранцев в зоне боевых действий

В зоне боевых действий на Украине остаются иностранцы, сообщает 3 марта Министерство обороны РФ.
Приводятся точные цифры:
- в Харькове — 3 189 граждан Индии, до 2 700 граждан Вьетнама, 202 гражданина Китая;
- в городе Сумы — 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 китаец;
- в Чернигове — девять граждан Индонезии.
Также сообщается, что в Киеве застряли как минимум семеро граждан Великобритании и ещё трое — в Мариуполе.
С начала боевых действий, по данным Минобороны, вывезены 588 иностранцев, в том числе представители миссии ОБСЕ, миссии ООН, сотрудники посольства Греции.
Всего из зон спецоперации эвакуировано более 142,5 тысячи человек, в том числе 39 661 ребенок, а за минувшие сутки — 5 486 человек, в том числе 917 детей. Госграницу РФ пересекли в общей сложности 15 246 автомобилей, в том числе за сутки 738, отчитывается министерство.