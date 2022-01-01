«Секретная» тюрьма, бессмертная любовь и подменный избирком. Главное на «Фонтанке» за год

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Год начинался с возвращения в Россию Алексея Навального, его задержания в аэропорту Москвы и замены условного срока на реальный. Параллельно в течение нескольких дней сторонники политика выходили по всей стране на несогласованные акции протеста, человеческое море заполняло и центр Петербурга. «Фонтанка» вела прямые трансляции этих событий, в кадр попали и знаменитый удар сапогом в живот Маргарите Юдиной, и «обнаженный» пистолет на Сенной площади, и аресты участников, и их встреча на свободе.

автор Ирина Матвеева

Наиболее странными изводами этой ситуации стали постмодернистское путешествие известного контркультурщика Гнойного из изолятора домой, а также поиск МВД в своих рядах сотрудников, которые помогали журналистам найти соседей Навального по самолету, где ему стало плохо. Подробнее читайте здесь.



2021 год — это еще один год измучившей всех пандемии, «Фонтанка» много писала и про сам вирус, и про то, какое влияние он оказывает на жизнь простых горожан и бизнеса. Например, о том, как лечиться тем, у кого не ковид, когда реанимации перегружены, а смертность растет в разы. Или о том, что происходило в петербургских крематориях, не успевавших справляться с нагрузкой.



Пандемия изменила представления многих о нормативной арифметике. Один из примеров — расследование «Фонтанки» по поводу финансовой документации и премий главного форпоста ковидной медицины — госпиталя для ветеранов войн.



Рукотворные причуды статистики по заболеваемости и смертности от болезни давно не секрет. Собственную трактовку цифр предложил летом независимый аналитик и сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов: основываясь на эпидномерах граждан, он предположил, что третья волна пандемии оказалась куда выше, чем сообщалось официально.



Еще одна непреходящая тема — QR-коды и вакцинация. Если первое — бесконечный разговор о соотношении прав личности и общественной безопасности, то второе — поиск достоверного ответа на вопрос об эффективности прививок. На аргумент «уколотые тоже болеют» обычно отвечают — да, но легче. На довод «уколотые тоже умирают» — да, но совсем редко. Каждая такая смерть в Петербурге рассматривается специальной комиссией, очередная — совсем недавно.





Петербург, к сожалению местных и на радость интернет-серферам, подтверждал репутацию столицы мрачных историй с кровавыми преступлениями. Но, пожалуй, самой шокирующей стала новость и детали гибели семьи адмирала Лобанова.



Была и так полюбившаяся создателям мемов расчлененка. Еще одно убийство, о котором писала «Фонтанка» в 2021 году, случилось 11 лет назад. Однако лишь теперь следствие заявило, что известный хирург Андрей Земченков, в 2010 году лихорадочно искавший свою пропавшую супругу, убил ее и расчленил. Сначала он дал признательные показания, но потом отказался от своих слов.





Одной из главных городских тем минувшего года стали откровения по поводу рынка школьного питания в Петербурге. История тянется до сих пор, своих должностей лишились несколько человек, а бывший глава профильного смольнинского управления Алексей Барабанщиков находится под арестом. Контекст у этого сюжета широкий, фактически это реформа рынка. Но, пожалуй, самым наглядным свидетельством того, что собой представляет государственная кулинария для детей, стал материал Лены Вагановой: она сама устроилась на один из комбинатов и поработала некоторое время.

автор видео Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Реакция тогдашних ответственных говорит сама за себя, об этом еще один материал «Фонтанки».



Среди других тем городского хозяйства — обретение нового «Метростроя» и фокусы, которые происходили с квитанциями горожан за коммунальные услуги.



2021-й вообще стал годом нескольких громких расследований. Вероятно, самым резонансным стала находка во Всеволожском районе «секретной тюрьмы» журналистами 47news, которые опубликовали серию материалов. То, насколько оперативно жуткое сооружение с неясной историей закопали после выхода статьи, говорит о том, что «роман прочитали».

47news.ru

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Примерно тогда же Таня Востроилова закончила многомесячное расследование, которое точно претендовало бы на звание материала года, если бы такое существовало. Поводом стал загадочный могильный памятник на Киновеевском кладбище, который повествует о жестоком убийстве почти 60 лет назад, но и о чистой любви. Текст опубликован в двух частях — здесь и здесь, авторская версия — по ссылке.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: из архива Лилии Иванцовой Фото: материалы уголовного дела Фото: из архива Руслана Тимофеева Фото: из архива Руслана Тимофеева автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





