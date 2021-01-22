На сборах петербургской хоккейной команды в Сочи СШОР №1 2006 года рождения произошел инцидент, в результате которого в считанные часы выставили за дверь тренера Валерия Овчинникова. С работы из ГБУ СШОР №1 Московского района Санкт-Петербурга его тоже моментально уволили. Оказалось, что 58-летний специалист ударил одного из своих юных подопечных после неудачной игры. Сам наставник утверждает, что всего лишь «пошлепал» ребенка.
Мотивация
Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан фондом «Талант и успех» одного из близких друзей Владимира Путина - виолончелиста Сергей Ролдугина. В 2021 году центр должен обрести федеральное значение. В теории сюда стекаются самые талантливые дети и педагоги со всей страны, но бывает по-разному.
С 9 января в рамках образовательной программы «Хоккей» в «Сириусе» проходит сбор и одновременно первенство Санкт-Петербурга по хоккею среди команд 2006 года рождения, в числе которых оказался коллектив СШОР №1 Московского района, тренирует его 58-летний специалист Овчинников Валерий Леонидович.
17 января его подопечные провели неудачную игру против сверстников из череповецкой «Северстали»: петербуржцы выигрывали по ходу встречи, но в итоге уступили со счетом 2:3. В раздевалке команда получила заслуженную взбучку, но опытный тренер решил, что этого недостаточно. Родители учеников уверяют, что после ужина Валерий Леонидович зашел в номер к игрокам, сначала высказал, не стесняясь выражений, все, что он думал о главном виновнике обидного поражения. Дальше 58-летний мужчина пустил в ход руки.
Здесь показания источников, с которыми удалось переговорить «Фонтанке», немного разнятся. По одной из версий, в руках у Овчинникова была стеклянная бутылка, которой он нанес удар в область головы подростку. По другой - добивал ногами.
Александра Петрова - мама одного из хоккеистов, который тоже находится на сборах в «Сириусе», только в составе «Спартака». Однако в прошлом он тоже занимался в СШОР №1 у Овчинникова.
- Как рассказывают, после ужина Валерий Леонидович пришел в номер к игрокам и учинил скандал, ругался и избил одного из мальчиков, - говорит Александра. - Тут же прибежала охрана и его увели. Вместо Овчинникова поставили другого тренера - местного куратора. А ребят отправили работать с психологами, потому что все произошедшее просто ужасно. Он много раз себя так вел. Все об этом знают, но на это закрывают глаза, сколько бы и куда бы мы не писали. Мальчишки уже более или менее взрослые. Кто-то уже научился уворачиваться от его ударов.
«Незначительное пошлепывание»
Сами родители пострадавшего хоккеиста не изъявили желания поговорить о происшествии. Однако факт инцидента «Фонтанке» подтвердили сразу несколько источников, в том числе куратор хоккейной образовательной программы в «Сириусе», олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Каменский.
- Знаю, что что-то произошло, но еще не разбирался, - заявил Каменский. - Позвоните завтра. На следующий день Каменский повторил, что все еще не в курсе ситуации и больше на звонки не отвечал.
С виновником происшествия нам удалось переговорить более обстоятельно. Овчинников уже вернулся в Санкт-Петербург. На разговор тренер согласился сразу.
- У вас в «Сириусе» произошел инцидент с одним из подопечных, после которого вас отчислили, - начали мы издалека.
- Совершенно верно.
- А что именно произошло?
- Небольшой инцидент. Уже разобрались.
- Говорят, что вы избили юного хоккеиста.
- Нифига себе. Да вы что. Ну просто было незначительное пошлепывание. Никакого избиения. Никаких выявленных травм не было.
- Что вы имеете в виду под «пошлепыванием»?
- Обыкновенное пошлепывание. Ну там… по спине.
- А чем пошлепывали? Рукой или каким-то предметом?
- Да ну рукой. Чисто ладошкой. Просто шлепок сделал.
- А что вас спровоцировало?
- Чисто стрессовая ситуация. Значит, была борьба, мы выигрывали, но в результате явных грубых ошибок детей мы уступили и чуть-чуть у меня случился срыв, стрессовая ситуация.
- Понимаете, за что вас отстранили?
- Раз отстранили, значит нельзя было этого делать.
- Справедливо?
- Ну мне никаких доводов не привели. Просто объяснили ситуацию, и я был вынужден уехать. А по приезду в Петербург меня еще с работы уволили.
- Что вы планируете дальшей делать?
- Не знаю. Пока нету планов.
- Еще что-то, может, хотите сказать?
- Да нет. Произошло и произошло. Наказание уже понес.
- Вы раньше так поступали? Делали уже такие пошлепывания?
- Нет-нет-нет. Ну как бы, чисто визуально.
Однако истории родителей, чьи дети тренировались у Овчинникова, указывают на то, что произошедшее в «Сириусе» было нормой для тренера. Просто в этот раз он оказался не на своей территории и замять ситуацию, как это было много раз до этого, не удалось.
Запугивал родителей
Мы связались с более чем десятью родителями, чьи дети в разное время занимались у Овчинникова. Многие до сих пор отказываются открыто говорить о нем, хотя прошло уже несколько лет с момента окончания их сотрудничества. Слушая истории про тренера, судить их за это не хочется.
- Мы были в этой команде и ушли именно из-за него, - продолжает свой рассказ Александра Петрова. - Как-то ребенок неправильно выполнил задание, и Валерий Леонидович буквально выпинывал его со льда. Мы сказали, чтобы он так больше не делал. Он раскричался в ответ, сказал, что он сам будет решать, как ему наказывать детей. После этого мы собрались и ушли. Остальные родители нас не поддержали. Мы обращались в комитет по правам ребенка, в спорткомитет. Нам сказали: лучше идите отсюда, это не ваше дело. Мы продолжаем общаться с родителями из этой команды и знаем, что его отношение не изменилось. Он продолжал избивать игроков. Мы просили родителей этих детей написать в прокуратуру, но они боятся, что он может написать в медицинском заключении что-нибудь о здоровье ребенка, после чего уже нигде не разрешат играть.
Особенно Овчинников бесился после поражений , уверяют собеседники «Фонтанки». Другой родитель, пожелавший, чтобы его имя осталось неизвестным, рассказал, что у Валерия Леонидовича якобы есть привычка - бить щитками от коньков. По его слловам однажды один их мальчиков не успел среагировать и по инерции ударился затылком об стену. Началось разбирательство, которое закончилось увольнением директора школы. Сам тренер остался. Детей тех, кто поднял шум, постепенно выжили из команды.
- Особенно он становился жестоким после проигрышей, - вспоминает анонимный родитель. - Одно дело дать стандартный поджопник клюшкой и другое дело - бить клюшкой по голове. Такой у него был учебный процесс. Мы много раз пытались с ним поговорить, но он на контакт не шел: просто разворачивался и уходил. Его защищали родители, которых он запугивал. Как запугивал? Грозился, что ребенок больше не будет играть, что он его изживет. Как-то объяснялось, почему его не меняли? Да никак не объясняли.
По словам Алексея Петрова, рабочие отношения Овчинникова с его сыном начинались со стандартных похлопываний и подзатыльников. Постепенно поведение педагога становилось все более агрессивным.
- На моих глазах он много раз просто запинывал ногами и клюшкой детей на скамейку запасных, - говорит Петров. - Про него легенды уже по всей Европе ходят. Он однажды вывозил команду в Эстонию и мне потом оттуда звонили и спрашивали: «Что это за зверь к нам приехал? Он бьет и мутузит игроков всю тренировку, а по ночам вместо сна они у него кроссы бегают». Многие родители боятся про него что-то говорить, потому что не хотят уходить в другой клуб, начинать все с нуля. Мой сын тоже сейчас в «Сириусе» только с другой командой. Спрашиваю у него, ну как там знаменитый СШОР №1? Говорит: «Они строем ходят в столовую, маршируют». У него такая вот солдафонщина.
До определенной степени, ничего криминального в этих рассказах нет. Приятного мало, но не более. Однако существует одна темная история, которая могла бы поставить крест на карьере Овчинникова, если бы родители пострадавшего ребенка пошли до конца.
Забыл детей
Два года назад на тренировке Валерия Леонидовича один юный хоккеист сломал руку. Вновь были разбирательства и дело вновь замяли. Не для печати об этой истории рассказывают жуткие подробности. Открыто говорить об этом не хотят. Мы связались с отцом пострадавшего мальчика, но говорить он отказался. Возможно, дело в том, что его сын продолжает заниматься в СШОР №1. При этом сам факт происшествия отрицать не стали.
- Он детей унижает, оскорбляет, избивает, сталкивает друг с другом, - рассказывает еще один анонимный родитель. - С моим ребенком дело дошло до травмпункта. У Овчинникова есть одна такая педагогическая методика: он останавливает тренировку и приказывает каким-то двум игрокам подраться. Это и произошло с моим сыном. Дерутся в полном обмундировании с клюшками. И в ходе одной такой драки моему сыну ударили клюшкой по голове без шлема. Пришлось ехать в травмпункт. Оттуда автоматически заявление пошло в полицию. Я написал, что претензий не имею, чтобы ребенку не чинили препятствий при переходе в другую команду. Именно с подачи Овчинникова идет организация всех этих драк. Такой человек вообще не должен заниматься с детьми. Он не педагог. А на сборах он их избивает сам по ночам. Вот недавно была такая ситуация на сборах в Великих Луках. До синяков бил. Но никто из родителей жаловаться не пошел. Потому что тебя просто выкинут из команды.
Одними побоями дело не ограничивалось.
- Мы почти сразу ушли от Овчинникова, когда он начал вести себя по-хамски с детьми. Не только с моим ребенком, а ко всей команде, - уверяет Игорь Решетников . - В ГБУ СШОР №1 Московского района на поток поставлены поборы с родителей на дополнительное вознаграждение тренерам. В команде «Бульдоги-2006» (прежнее название команды СШОР №1) каждый родитель ежемесячно сдавал по 2000 рублей в месяц, которые передавались Овчинникову. Я обращался в администрацию Московского района, в ОБЭП, ФСБ Московского района. Был создан материал, но, к сожалению, тему замяли из-за того, что у Овчинникова нашлись покровители среди высокопоставленных чиновников. Я сразу понял по моральным качествам Овчинникова, что он плохой человек и плохой педагог. Такой человек не может заниматься воспитанием маленьких детей. Потому что буквально через полгода после своего назначения совершенно цинично в Белоруссии, в чужом городе забыл в отеле двоих детей. Не удивлюсь, если он попытается всю нынешнюю ситуацию повернуть таким образом, что он не виноват. Ну нет у человека совести и нет у него рамок.
По данным «Фонтанки», в команде СШОР №1 образовалась инициативная группа родителей, которые намерены бороться за возвращение Овчинникова к тренерской деятельности.
- Хоть Овчинников и уволился, но у меня страх: а вдруг он перейдет в другую команду? - говорит Александра. - Я не хочу, чтобы такого человека вообще допускали до детей.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»