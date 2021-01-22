Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

На сборах петербургской хоккейной команды в Сочи СШОР №1 2006 года рождения произошел инцидент, в результате которого в считанные часы выставили за дверь тренера Валерия Овчинникова. С работы из ГБУ СШОР №1 Московского района Санкт-Петербурга его тоже моментально уволили. Оказалось, что 58-летний специалист ударил одного из своих юных подопечных после неудачной игры. Сам наставник утверждает, что всего лишь «пошлепал» ребенка.

Мотивация

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан фондом «Талант и успех» одного из близких друзей Владимира Путина - виолончелиста Сергей Ролдугина. В 2021 году центр должен обрести федеральное значение. В теории сюда стекаются самые талантливые дети и педагоги со всей страны, но бывает по-разному.



С 9 января в рамках образовательной программы «Хоккей» в «Сириусе» проходит сбор и одновременно первенство Санкт-Петербурга по хоккею среди команд 2006 года рождения, в числе которых оказался коллектив СШОР №1 Московского района, тренирует его 58-летний специалист Овчинников Валерий Леонидович.



17 января его подопечные провели неудачную игру против сверстников из череповецкой «Северстали»: петербуржцы выигрывали по ходу встречи, но в итоге уступили со счетом 2:3. В раздевалке команда получила заслуженную взбучку, но опытный тренер решил, что этого недостаточно. Родители учеников уверяют, что после ужина Валерий Леонидович зашел в номер к игрокам, сначала высказал, не стесняясь выражений, все, что он думал о главном виновнике обидного поражения. Дальше 58-летний мужчина пустил в ход руки.

Здесь показания источников, с которыми удалось переговорить «Фонтанке», немного разнятся. По одной из версий, в руках у Овчинникова была стеклянная бутылка, которой он нанес удар в область головы подростку. По другой - добивал ногами.



Александра Петрова - мама одного из хоккеистов, который тоже находится на сборах в «Сириусе», только в составе «Спартака». Однако в прошлом он тоже занимался в СШОР №1 у Овчинникова.

- Как рассказывают, после ужина Валерий Леонидович пришел в номер к игрокам и учинил скандал, ругался и избил одного из мальчиков, - говорит Александра. - Тут же прибежала охрана и его увели. Вместо Овчинникова поставили другого тренера - местного куратора. А ребят отправили работать с психологами, потому что все произошедшее просто ужасно. Он много раз себя так вел. Все об этом знают, но на это закрывают глаза, сколько бы и куда бы мы не писали. Мальчишки уже более или менее взрослые. Кто-то уже научился уворачиваться от его ударов.

«Незначительное пошлепывание»

Сами родители пострадавшего хоккеиста не изъявили желания поговорить о происшествии. Однако факт инцидента «Фонтанке» подтвердили сразу несколько источников, в том числе куратор хоккейной образовательной программы в «Сириусе», олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Каменский.



- Знаю, что что-то произошло, но еще не разбирался, - заявил Каменский. - Позвоните завтра. На следующий день Каменский повторил, что все еще не в курсе ситуации и больше на звонки не отвечал.

С виновником происшествия нам удалось переговорить более обстоятельно. Овчинников уже вернулся в Санкт-Петербург. На разговор тренер согласился сразу.

- У вас в «Сириусе» произошел инцидент с одним из подопечных, после которого вас отчислили, - начали мы издалека.

- Совершенно верно.

- А что именно произошло?

- Небольшой инцидент. Уже разобрались.

- Говорят, что вы избили юного хоккеиста.

- Нифига себе. Да вы что. Ну просто было незначительное пошлепывание. Никакого избиения. Никаких выявленных травм не было.

- Что вы имеете в виду под «пошлепыванием»?

- Обыкновенное пошлепывание. Ну там… по спине.

- А чем пошлепывали? Рукой или каким-то предметом?

- Да ну рукой. Чисто ладошкой. Просто шлепок сделал.

- А что вас спровоцировало?

- Чисто стрессовая ситуация. Значит, была борьба, мы выигрывали, но в результате явных грубых ошибок детей мы уступили и чуть-чуть у меня случился срыв, стрессовая ситуация.



- Понимаете, за что вас отстранили?

- Раз отстранили, значит нельзя было этого делать.

- Справедливо?

- Ну мне никаких доводов не привели. Просто объяснили ситуацию, и я был вынужден уехать. А по приезду в Петербург меня еще с работы уволили.

- Что вы планируете дальшей делать?

- Не знаю. Пока нету планов.

- Еще что-то, может, хотите сказать?

- Да нет. Произошло и произошло. Наказание уже понес.

- Вы раньше так поступали? Делали уже такие пошлепывания?

- Нет-нет-нет. Ну как бы, чисто визуально.

Однако истории родителей, чьи дети тренировались у Овчинникова, указывают на то, что произошедшее в «Сириусе» было нормой для тренера. Просто в этот раз он оказался не на своей территории и замять ситуацию, как это было много раз до этого, не удалось.

Запугивал родителей

Мы связались с более чем десятью родителями, чьи дети в разное время занимались у Овчинникова. Многие до сих пор отказываются открыто говорить о нем, хотя прошло уже несколько лет с момента окончания их сотрудничества. Слушая истории про тренера, судить их за это не хочется.



- Мы были в этой команде и ушли именно из-за него, - продолжает свой рассказ Александра Петрова. - Как-то ребенок неправильно выполнил задание, и Валерий Леонидович буквально выпинывал его со льда. Мы сказали, чтобы он так больше не делал. Он раскричался в ответ, сказал, что он сам будет решать, как ему наказывать детей. После этого мы собрались и ушли. Остальные родители нас не поддержали. Мы обращались в комитет по правам ребенка, в спорткомитет. Нам сказали: лучше идите отсюда, это не ваше дело. Мы продолжаем общаться с родителями из этой команды и знаем, что его отношение не изменилось. Он продолжал избивать игроков. Мы просили родителей этих детей написать в прокуратуру, но они боятся, что он может написать в медицинском заключении что-нибудь о здоровье ребенка, после чего уже нигде не разрешат играть.

Особенно Овчинников бесился после поражений , уверяют собеседники «Фонтанки». Другой родитель, пожелавший, чтобы его имя осталось неизвестным, рассказал, что у Валерия Леонидовича якобы есть привычка - бить щитками от коньков. По его слловам однажды один их мальчиков не успел среагировать и по инерции ударился затылком об стену. Началось разбирательство, которое закончилось увольнением директора школы. Сам тренер остался. Детей тех, кто поднял шум, постепенно выжили из команды.

