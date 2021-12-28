440 тысяч рублей — и место в центре Петербурга: Как «Фонтанка» домик на Рождественской ярмарке арендовала

«Фонтанка» нашла возможное объяснение сосисочному однообразию ассортимента главной Рождественской ярмарки на Манежной площади. Предприниматели, проигравшие в конкурсе на участие в городской Рождественской ярмарке, получили предложение запрыгнуть в последний вагон праздничного паровозика и все-таки поставить свою точку. За второй шанс коллеги по цеху предложили выложить в шесть раз больше анонсированной Смольным цены. Такова реальная экономика, говорят старожилы ярмарочной торговли. Заручившись согласием и данными реального ИП, «Фонтанка» решилась поучаствовать в неформальном конкурсе.

В этом году к Манежной площади и Малой Садовой добавились «филиалы» на Конюшенной площади и Певческом мосту. Решили опробовать и «новую систему прозрачного отбора участников ярмарки». Это позволит предложить уникальный ассортимент посетителям ярмарки, говорил на заседании городского правительства глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

Рождественская ярмарка, которая уже третий год проходит на Манежной площади, по замыслу Смольного должна была стать одной из главный точек притяжения для новогодних гуляний петербуржцев. Потратив на ее организацию 100 млн рублей , власти города пообещали создать незабываемый праздник для горожан и дать заработать малому бизнесу.

Но, прогулявшись по ярмарке, «Фонтанка» обнаружила в европейских пряничных домиках обычный набор колбасок и сосисок, которыми представлена австрийская, немецкая, финская и чешская кухня. В последней меню дополняет неизменный чешский трдельник. Ассортимент напитков тоже не блещет разнообразием: безалкогольный глинтвейн, кофе, чай и популярные бренды газировки. «Филиал» на Конюшенной площади, заработавший 25 декабря, сейчас представляет собой три фудтрака с трдельниками, блинами и бельгийскими вафлями, два домика с сосисками и глинтвейном и грузовик Coca-Cola.

Чтобы заполнить 90 мест на Манежной и Малой Садовой, чиновники устроили бизнесу самый настоящий спринт. На заполнение формы отвели всего четыре с половиной дня, два из которых были выходными, следует из данных сайта Центра контроля качества товаров и услуг (подведомственное учреждение комитета по промышленной политике, которое является организатором Рождественской ярмарки).

Нарушения здесь нет. В условиях конкурса требования к ассортименту сформулированы максимально общо: «национальный стрит-фуд», «мучные кондитерские изделия» и так далее. Но причина того, что бизнес подошел к наполнению без особого креатива, кроется еще и в схеме отбора участников. Вместо обещанной чиновниками электронной прозрачности в этом году система распределения мест стала еще более хаотичной, утверждают предприниматели.

Заполнение заявки тоже оказалось своего рода квестом. По словам предпринимателей, сначала электронная форма выдавала ошибку. Но когда документы все же удалось подать, наступила тишина. Спустя 10 дней после начала работы ярмарки результаты конкурса так и не опубликованы.

Вторую площадку на Конюшенной решили разыгрывать по старинке — заявки надо было направлять на электронную почту или в печатном виде. На подачу заявок отвели всего сутки, причем прием закончился за день до ее старта — 24 декабря. Третий филиал, Певческий мост, судя по данным ЦКК, еще не разыграли.

Официального уведомления об отказе не получил и ресторатор Дмитрий Дикман, который собирался поставить на Рождественской ярмарке точку по продаже подарочной бакалеи. Он предполагает, что причиной стало отсутствие у него документов, подтверждающих участие в других ярмарках и фестивалях (есть в списке предоставляемых документов). «Но тогда получается, что новичок попасть на ярмарку не может», — комментирует он.

Утром 26 декабря, когда ярмарка уже должна была вовсю работать, на Конюшенной все еще продолжался монтаж немногочисленных домиков и фудтраков

Утром 26 декабря, когда ярмарка уже должна была вовсю работать, на Конюшенной все еще продолжался монтаж немногочисленных домиков и фудтраков

Утром 26 декабря, когда ярмарка уже должна была вовсю работать, на Конюшенной все еще продолжался монтаж немногочисленных домиков и фудтраков

Утром 26 декабря, когда ярмарка уже должна была вовсю работать, на Конюшенной все еще продолжался монтаж немногочисленных домиков и фудтраков

Утром 26 декабря, когда ярмарка уже должна была вовсю работать, на Конюшенной все еще продолжался монтаж немногочисленных домиков и фудтраков

Но еще до того, как Смольный официально объявил свои расценки и условия, в бизнес-чатах стали появляться «выгодные предложения» на участие в ярмарке. По словам предпринимателей, такое посредничество — распространенная практика, но уважающий себя бизнес такие оферты без гарантий обычно игнорирует.

Но уже после официального старта ярмарки появились предложения другого рода. Не прошедшим официальный отбор настоятельно рекомендовали обращаться к коллеге — индивидуальному предпринимателю Андрею Масливцу, который якобы может помочь с заключением договора с Центром контроля качества и заполучить торговую точку, если не на Манежной, то на Конюшенной площади. Заручившись согласием и данными реального ИП, «Фонтанка» решила поучаствовать в неформальном конкурсе.

Право кормить и поить «глёгом» туристов и петербуржцев до и после звездных ледовых представлений 23 дня подряд, с 25 декабря по 16 января, наш собеседник оценил в 440 тысяч рублей за двухместный домик и в 180 тысяч за место для фудтрака. В цену вошли 10 киловатт на каждое место, а дополнительное электричество предложил покупать по 11 тысяч рублей за киловатт.

Телефон Андрея Масливца «Фонтанке» дал один из предпринимателей, который не смог пробиться на ярмарку на Манежной. Корреспондент позвонил, представившись, как посоветовали, бизнесменом от некой Юли, которая проводит ярмарки в Петербурге, и сказал, что уже работал в Красном Селе и теперь хочет на Конюшенную. Через 15 минут у нас в WhatsApp лежало предложение и место на схеме, куда поставят наш домик.

Это, мягко говоря, не совпадает с официальным прайсом Смольного. Место на Конюшенной по официальному прайсу стоило 1 270 рублей в день (29 210 рублей за 23 дня), правда, с оговоркой, что это без торгового оборудования и электричества. Домиков на этой площадке изначально не предполагалось, только фудтраки. Но места на Манежной площади и Малой Садовой улице стоили 3 400 рублей в день за торговую точку ( 78 000 за 23 дня работы) и 5650 рублей за точку общественного питания ( 130 000 рублей за 23 дня работы).

«Сегодня вечером привозят домики и соответственно заезжают арендаторы. Вы нам отправляете сформированный документ на почту, мы его смотрим, если что, дополняем и уже далее относим в ЦКК. Это образец ассортимента. В приложении тексты заявок отдельно для юрлица, отдельно для ИП: отсюда взять адрес и даты и название подгруппы товаров. Оплачивать нам. Вы готовы заехать сегодня вечером или завтра с утра?» — написал Масливец «Фонтанке».

Андрей Масливец прислал нам исправленную маркером от руки схему расположения на Конюшенной и пообещал содействие в заключении официального договора с Центром контроля качества. Тот факт, что места на ярмарке распределяются этим самым центром по конкурсу, который на момент наших переговоров уже официально завершился, нашего собеседника, казалось, не смущал.

После того как «Фонтанка» заполнила документы и отправила их на почту некоей Екатерине Сязиной, корреспондент напросился на личную встречу — посмотреть будущее место работы.

Андрей Масливец приехал в шапке с норвежским флагом и встретил нас на Ново-Конюшенном мосту. Провел по площадке, где еще трудились рабочие, признался, что сам будет работать на ярмарке, и помогает найти себе коллег. Также рассказал про некий «губернаторский резерв», который внезапно возник на Манежной и сократил число мест для участников.



Сначала визави обещал прислать счет. Но в понедельник схема изменилась — деньги надо было отдавать уже ему. «Домик уже есть. Там товарищ не подтвердился. Чуть попозже пойму по схеме оплаты. Скорее всего, просто мне отдадите. Потом объясню», — написал он «Фонтанке».



Уточнений про скачанный из интернета ассортимент не последовало. QR-код, который, по заявлениям Смольного, является непременным условием для торговли на ярмарке, тоже никто не спросил. Но, видимо, при рассмотрении заявки «Фонтанки» мы не прошли по критерию «репутация». На третий день переговоров подключилась та самая Юля, которая проводит ярмарки и которая, похоже, решила проверить, кто общается с Масливцем по «её рекомендации». Она позвонила корреспонденту «Фонтанки».

«Это Юля. В Красном Селе ты стоял у меня, говоришь Андрею. Не могу вспомнить... — с ходу начала она. — Кто вам дал мой телефон?»

На то, что рекомендатель не хочет светиться, но мы точно готовы платить за домик на Конюшенной, она отрезала: «Это не разговор! Мне надо понимать, от кого, потому что есть люди, кого я не приемлю». И попросила скинуть имя в СМС.

Блокировщик спама «Гетконтакт» знает номер телефона, с которого нам звонила Юля. Приложение предлагает две фамилии — Швецова и Стельмашова. В телефонных книжках пользователей она записана как «Юлия Ярмарка» и «Юлия — орг Рощино». Во «ВКонтакте» есть страница Юлии Стельмашовой.

После этого на связь с нами снова вышел Андрей Масливец, заявив, что его предложения не носили характера публичной оферты. «Юля вообще не имеет отношения к этой истории, как и я. Мы просто информируем знакомых и коллег о тех вариантах, которые узнаём. Как коллеги и знакомые, в свою очередь, информируют нас. Взаимовыручка», — написал он.



«Нормальный предприниматель»



Огорчившись из-за потери места, «Фонтанка», в свою очередь, решила навести справки о репутации нашего собеседника. Андрей Масливец уже становился героем нашего издания.



В 2016 году он работал в Приморском парке победы по договорам с тогдашними лидерами уличной торговли — ООО «Лидер» и ООО «Орбита» (их связывали с экс-владельцем холдинга «Форум» Дмитрием Михальченко). Однако другой предприниматель, Владимир Костин, пытался принудить его к отказу от сделки и заказал избиение Масливца, за что и был осужден.



Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка уличной и ярмарочной торговли дали предпринимателю взаимодополняющие характеристики. «Андрей — нормальный предприниматель, не думаю, что он стал бы рисковать [предлагая договор с ЦКК]. Но если он вошел на этих же условиях — возможно [мог посодействовать]», — рассказал один из собеседников «Фонтанки».



Другой предприниматель, принимавший участие в организации Рождественской ярмарки прошлых лет, характеризует Андрея Масливца как посредника, который помогает коллегам по рынку в решении вопросов. «Один из джентльменов, которые крутятся возле комитета по промышленной политике», — говорит он. Впрочем, в таком амплуа он далеко не единственный.



По словам собеседников «Фонтанки», непрозрачная система рассмотрения заявок повторялась из года в год. «Отказать могли по любому надуманному предлогу — например, ассортимент не соответствует. Но «свои» обычно проходили отбор», — говорит один из них.



При этом из года в год те, кто не прошел по конкурсу, получали «второй шанс» от коллег по рынку. Впрочем, обычно речь шла о банальной субаренде. Ценник, конечно, был в разы выше официального. Экономика все равно сходилась, а иногда и оставалось место для гастрономических изысков. Иногда место получал ИП, который своего товара поставить не мог. Тогда победитель обзванивал побежденных, предлагая им купить у них продукцию со скидкой. Впрочем, по сравнению с подрядами на поставку оборудования и обеспечение безопасности ярмарки торговля на ней отнюдь не самое доходное ремесло.

Поиск арендаторов в самый последний момент — это что-то новое, признают старожилы рынка. Одна из возможных причин — организаторы до конца не были уверены, что ярмарка вообще состоится. Так, в сети «Теремок», которая поставила фудтрак на Конюшенной площади, рассказали, что изначально хотели встать именно на Певческий мост, но пришлось переехать на Конюшенную. В компании также отметили, что долго ждали подтверждение, что ярмарка вообще будет. Но успели вовремя подать заявку, так как были «на связи» с городскими властями.



Другая возможная причина — сомнения в том, что на ярмарку можно пройти без связей. «Поскольку такое [торговля местами] повторялось из года в год, многие отчаялись и в этом году просто не подавали заявки», — комментирует исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина рассказала, что обращалась в комитет по промышленной политике по поводу возможного нарушения прав предпринимателей при подведении итогов конкурса, но реакции не последовало.



«ООО «Ломоносовский мясокомбинат» хотел предлагать свою продукцию по доступным ценам для всех покупателей, но вынуждено оставаться в тени и поставлять свою продукцию предпринимателям, которые сейчас работают на Рождественской ярмарке на Манежной площади и продают нашу же продукцию втридорога. Вышеуказанные обстоятельства наводят на мысль, что та информация, которая «гуляла» среди желающих участвовать в ярмарке, является правдоподобной: торговые места были проданы еще до начала конкурсного отбора», — рассказала «Фонтанке» директор мясокомбината Людмила Филиппова, чья заявка на участие в ярмарке также была проигнорирована.

Опрошенные «Фонтанкой» несостоявшиеся участники согласились, что условия, предложенные ИП Масливцом, позволили бы им остаться в плюсе, но сами предпочли не рисковать. «С точки зрения экономики бьется, но я в такие игры не играю», — заявил Михаил Белоногов. «Когда увидел, кто выставился, подумал, что и к лучшему, что мы не участвуем», — говорит Дмитрий Дикман.



Официально

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов сообщил «Фонтанке», что по новым правилам у Центра контроля качества нет обязанности публиковать итоги конкурса, поэтому на сайте они и не появились. В этом году отсев был более строгим: поданную заявку уже нельзя было исправить, а при подаче заново участник терял очередность (давала приоритет при равном количестве баллов). Кроме того, при рассмотрении комиссия следила, чтобы одно юрлицо или ИП получило не более двух мест, чтобы не допустить «перекупщиков».

Среди победителей есть ИП Андрей Масливец. Ему досталось два места. «Возможно, одно из них ему не нужно, поэтому он предлагает другим», — не исключил чиновник. Заключение договора с ЦКК после завершения конкурса невозможно, так что любые подобные предложения — это мошенничество, подчеркнул Александр Ситов. Да и такой неформальный поиск за бо́льшие деньги не имеет смысла: на Конюшенную и так не было ажиотажа, а от площадки на Певческом мосту и вовсе решили отказаться из-за нехватки желающих.

Илья Казаков, Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

