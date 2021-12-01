И конкурсы интересные. Кто заработает на новогоднем настроении в Петербурге

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







«Фонтанка» присмотрелась к тем, кто получил подряды на создание праздничного настроения. Новичков среди победителей оказалось не так много, а ожесточенной борьбы за лоты не наблюдалось. Конкурсы на уличные украшения объявили слишком поздно и задали жесткие рамки по их виду, вздыхают предприниматели. Абсолютным чемпионом стала компания, чей руководитель когда-то работал в Смольном.

Уличная сказка

В этом году власти Северной столицы отказались от массовых мероприятий на Новый год, сделав упор на украшение улиц, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский. «Добавим сказки, новогоднего настроения и домашнего уюта», — заглянул в будущее глава комитета по печати Владимир Рябовол.



Действительно, бюджет на праздничное оформление в коронавирусных реалиях заметно вырос. Праздничная иллюминация обойдется в 480 млн рублей (не считая затрат районных властей). Для сравнения, в 2020 году на эти цели давали 230 млн рублей, в 2019-м — 337 млн рублей. Но треть суммы 2021 года, 150 млн рублей, потратят на новые украшения.

Как следует из данных портала госзакупок, на конец ноября Городской центр рекламы и праздничного оформления разыграл конкурсы на 458,4 млн рублей.



Самый крупный куш — шесть лотов на 82 млн рублей — в этом году получила «Компания Омега». Это старожил рынка праздничного оформления, 40 % которого принадлежит Георгию Абелеву, экс-главе Красногвардейского района, которого называли близким соратником Валентины Матвиенко. «Компания Омега» украсит Московский проспект, Ушаковскую развязку, Приморскую и Выборгскую набережные. Также она создаст праздничное настроение на канале Грибоедова, оформив участок от Банковского моста до Ново-Конюшенного моста и Итальянский мост.



81 млн рублей получит компания «Ом-консалтинг». Ей доверили нарядить еще одну новую локацию — набережную Мойки от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста, включая Певческий и Большой Конюшенный мосты. Владелица компании — предприниматель Елена Будагова. Предприятие, которое в этом году выиграло пять конкурсов, является постоянным участником тендеров на праздничное оформление в Петербурге.

Компания «Яркий город» выиграла три конкурса на общую сумму более 50 млн рублей и разместит украшения на Невском проспекте (от площади Восстания до площади Александра Невского), а также Суворовском проспекте, Английской, Воскресенской, Дворцовой, Смольной набережных и ряде других магистралей. Это постоянный участник и частый победитель конкурсов Смольного на праздничное оформление. Директор и владелец компании — предприниматель Артём Литвинов. Ему также принадлежит компания «Альянсстрой». Прежде он числился владельцем компании «Витана-инжиниринг». Долей в той компании, ликвидированной в 2019 году, владела также Валентина Крупник — супруга депутата ЗакСа Павла Крупника и партнер по модному бизнесу Юлии Матвиенко, невестки экс-губернатора Петербурга.



Кусок праздничного пирога размером в 59,5 млн рублей получила компания «Светодизайн». Она выиграла три конкурса и должна украсить площади города искусственными елями высотой 20 м и 25 м. В начале 2021 года владельцем 100 % «Светодизайна» стала Дильноза Литвинова, которая много лет является директором компании. СМИ ранее называли ее женой Артёма Литвинова, владельца «Яркого города». По информации «Фонтанки», предприниматели, действительно, проживали по одному адресу. А вот их бизнес зарегистрирован по разным.

В пятерку лидеров также вошла «Авангард Медиа Групп» предпринимателя Алексея Громцева, которая выиграла три конкурса на 49,9 млн рублей. Помимо поставок новогодних елей, ей предстоит украсить фасады зданий панно, световыми композициями и проекциями.

Среди новичков можно выделить красноярский «Рентранс», который дополнит улицы Петербурга световыми композициями на опорах освещения за 7,9 млн рублей. До этого компания занималась строительными работами в школах и поликлиниках. Впервые подряд на новогоднее украшение получила компания «Оутдор Медиа Менеджмент». Она входит в состав крупного оператора наружной рекламы «Рус Аутодор». Компании достался лот на 3,8 млн рублей на создание панно на фасадах зданий и установку отдельно стоящих конструкций.



«Фонтанке» не удалось найти среди конкурсов закупку главной новогодней ели на Дворцовой площади, которая, согласно пожеланию горожан, снова будет живой. По словам Владимира Рябовола, ее установка будет стоить 5,5 млн рублей. В прошлом году доставка и установка ёлки на Дворцовой обошлись в 10 млн рублей, и еще в 3 млн — украшения. Расходы могут оказаться «чуть ниже», чем в прошлом году, отметил Владимир Рябовол. Поскольку выбранная ёлка растет вблизи дороги, не понадобится привлекать сверхтяжелую технику для доставки из лесного массива к магистрали.

В прошлом году конкурс выиграла компания «Норд Дизайн». ФИО основателя Игоря Кузьменко совпало с именем работника Городского центра размещения рекламы, хотя он говорил, что не имеет к ведомству отношения. В этом году компании достался лот на 5,2 млн рублей на оказание услуг по централизованному оформлению Дворцовой площади. В том числе «Норд Дизайн» поставит гирлянду для ели. Напряженной борьбы за лоты на новогоднее оформление не наблюдалось. На большинство конкурсов пришел всего один участник, снижения цены практически не происходило. Лот на 21,2 млн на оформление Московского и Фрунзенского районов вовсе никого не заинтересовал: на конкурс не заявилось ни одного претендента. Жалоба была подана всего одна, зато на один из самых крупных лотов — украшение города композициями «Цветок» за 33,5 млн рублей. «Яркий город» является единственным допущенным участником, но заключение контракта остановлено до рассмотрения жалобы, поступившей от компании «МД-Консалтинг».



Как рассказали «Фонтанке» собеседники на рынке наружной рекламы, причин низкого интереса две. Во-первых, сроки объявления конкурсов, не оставившие времени на подготовку. Во-вторых, Смольный выделил слишком мало денег, так что потенциальный заработок не покрывал возможных рисков.

Пир на весь мир

На организацию рождественской ярмарки Петербург в 2021 году выделил 100 млн рублей. Рост бюджета виден и здесь. В доковидном 2019 году рождественская ярмарка, которая впервые прошла на Манежной площади, обошлась в 92 млн рублей. В пандемийный 2020-й — 60 млн рублей.

Как пояснил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов, дополнительных затрат потребовало создание фотозон и средневекового городка. Но львиную долю расходов составляют услуги — по монтажу оборудования, обеспечению энергоснабжением, уборке и так далее.



Главным поставщиком нового оборудования станет компания «Омега» Георгия Абелева, которая уже заявила о себе в конкурсах на уличное оформление. За 32,6 млн рублей она изготовит, установит и затем вывезет три новые фотозоны — «Торт», «Воздушный шар» и «Часы». Всего она выиграла 8 конкурсов на оформление ярмарки.



На втором месте с большим отрывом компания «Кустод-К», принадлежащая предпринимательнице Алле Капустиной. Она займется охраной общественного порядка за 10,1 млн рублей. Традиционный ярмарочный подрядчик «Тэтра Инжиниринг» выиграл шесть конкурсов на 9,4 млрд рублей. Он возьмет на себя энергоснабжение и монтаж оборудования. Дизель-генераторами ярмарку обеспечит также московская компания «Модифик» за 6,6 млн рублей.

Пятерку крупнейших подрядчиков замыкает организатор городских праздников «Орион», который получил контракт на культурно-развлекательную программу за 5,8 млн рублей. В основе представления должна лежать сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Каждый из персонажей должен подготовить свой номер — вокальный, танцевальный, цирковой и так далее. С открытия ярмарки 18 декабря до 31 декабря будет даваться одно получасовое представление в день, с 1 до 9 января — по три. Исполнители должны соблюдать традиции проведения ярмарок в России до 1917 года.

Всего на данный момент городские власти подвели итоги конкурсов на 92,3 млн рублей, ждут результатов закупки еще на 4,2 млн рублей. По словам Александра Ситова, итоговая сумма, вероятно, будет меньше 100 млн рублей за счет снижения цены на конкурсах.

Но в реальности бюджет ярмарки выше. По информации «Фонтанки», бизнес добавит на ярмарку еще около 60 млн рублей. Каток по традиции организует Сбербанк, карусель — ВТБ, а одну из фотозон вместе с городом профинансирует банк «Открытие». Также ранее сообщалось, что компания «Теремок» накормит всех посетителей ярмарки блинным тортом. Правда, за второй каток на Конюшенной площади городу всё-таки придется заплатить. Его организует за 87,3 млн рублей Школа фигурного катания Елены Бережной. Там артисты детского ледового театра покажут сказку «Золушка». За новогодний телеспектакль для детей Школа фигурного катания Елены Бережной получит еще 80 млн рублей (для сравнения, этот праздник в 2020 году обошелся бюджету в 65 млн рублей). Обе субсидии дает комитет по культуре. Это же ведомство профинансирует новогодние мероприятия в парке «Остров Фортов» в Кронштадте на 6 млн рублей.



Дворцовая площадь, 2020 год



автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Новогодние украшения на Большой Морской улице, 2020 год



автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Невский проспект, 2019 год



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Новогодняя подсветка возле Эрмитажа, 2019 год



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Новогодняя подсветка Садовой улицы, 2019 год



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

