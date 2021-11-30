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Смольный рассказал, сколько потратил на рождественскую ярмарку и главную елку на Дворцовой в 2021 году

На организацию рождественской ярмарки на Манежной площади выделено 100 млн рублей в 2021 году. Об этом заявил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов 30 ноября в ходе пресс-конференции.

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Печать

По словам Ситова, итоговая сумма может оказаться чуть меньше в результате снижения начальной цены в ходе конкурсов. На данный момент городские власти подвели итоги конкурсов на 92,3 млн рублей, ждут результатов закупки на 4,2 млн рублей.

Для сравнения: в доковидном 2019 году первая рождественская ярмарка на Манежной площади обошлась в 92 млн рублей. Часть оборудования будет использоваться и в этом году, но дополнительных затрат потребовало создание фотозон и средневекового городка, а также обновление домиков, пояснил Александр Ситов.

Но в реальности бюджет ярмарки в два раза выше. «Бюджет, который выделяет Петербург, примерно равен, во всяком случае сопоставим с тем бюджетом, который коммерческие организации предоставляют. Каток, карусель — исключительно подарки жителям города», — отметил он.

Установка главной ели на Дворцовой площади обойдется в 5,5 млн рублей, отметил глава комитета по печати Владимир Рябовол. По его словам, расходы обойдутся примерно в ту же сумму, что и в прошлом году, хотя и могут оказаться чуть ниже. Выбранная елка растет вблизи дороги. «Не понадобится затрат на привлечение сверхтяжелой техники, которая необходима для перевозки и доставки из лесного массива к дороге», — сказал он.

В прошлом году доставка и установка елки на Дворцовой обошлись в 10 млн рублей, и еще в 3 млн — украшения. «Фонтанка» оценила реальную стоимость «елочной» части контракта в 5,5 млн рублей.

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Комментарии (4)

angel of death
палатки торговые поставить явно дешевле, или шатры летние с несколькими стенами и горячими напитками/пирожками... всё из-за подрядов и субподрядов - если бы город всем сам бы занимался, в бюджете бы оставались деньги на закупку социальных квартир очередникам - которые ждут у моря погоды десятилетиями...
Yelda
Как я понимаю, аренда домиков на ярмарке и аттракционы бесплатные? Нет. Как так? То есть вы берете деньги с предпринимателей, людей и с государства. Когда же вас всех посадят.
Карабас Барабас
"дополнительных затрат потребовало обновление домиков", пояснил Александр Ситов.
Чьих домиков Саша?
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