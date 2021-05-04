Властимил Петржела Фото: «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







К 2006 году чешский тренер Властимил Петржела стал для Петербурга практически живой иконой. Болельщики боготворили его за его серебряные медали 2003 года и россыпь собственных воспитанников в составе, а журналисты обожали за экстравагантность и яркость на пресс-конференциях. Властимилу готовы были простить практически всё: фразу про то, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, слухи о загулах в игровых клубах и сомнительные трансферы. Но правда заключалась в том, что главный тренер «Зенита» уже был другим. Другим было и время. В клуб пришел «Газпром» с новыми эффективными менеджерами, которым экстравагантный чех казался пережитком прошлого. Петржела почувствовал это. По привычке, которую выработал в прокуренных петербургских казино, пошел all-in и проиграл.



Рулетка и антидепрессанты

Период крайней степени падения Петржелы совпал с приходом в «Зенит» «Газпрома». Новые руководители были лишены романтического флера при взгляде на чешского тренера. Они видели его проблемы, которые к тому моменту уже были нерешаемы без серьезного вмешательства.

— Работа в России отняла у меня мужа, — рассказывала в 2007 году чешской прессе бывшая жена Петржелы, Зузанна. — Большие деньги и слава изменили его. Вы не поверите, как выглядело всё в Петербурге. На первом этаже казино играли обычные люди, которые ставили рубль-два. На втором находился VIP-зал, там собиралась клиентура побогаче. А еще выше располагался зал Власты. У него была своя рулетка и свои крупье. На кон ставили по сто тысяч (рублей. — Прим. ред.), иногда и по миллиону. Если муж выигрывал миллион, он раздавал каждому из своих четырех-пяти приятелей, которые пришли с ним, по 100 тысяч.

По словам бывшей жены, Петржела за время работы в Петербурге проиграл около 40 миллионов рублей. На фоне неудач в казино у Властимила развилась депрессия, которую он лечил жесткими транквилизаторами.

— Зузанна забила тревогу, когда я еще в «Зените» работал, — рассказывал сам Петржела в интервью «Спорт-Экспрессу». — Мол, каждый вечер кушаешь таблетки, это опасно. Решила с врачом команды посоветоваться. Тот отмахнулся — не обращай внимания, вреда не будет. Главное — Властимил бодрый, веселый, в хорошем настроении.

В книге Игоря Рабинера «Правда о "Зените"» бывший спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания отдавал должное Петржеле, говоря, что тот действительно помог команде выйти на новый уровень, но...

— Но когда он только пришел, то был настроен на серьезную работу, — продолжал Сарсания. — А потом его сгубила светскость. Он подумал, что всё идет хорошо, болельщики его любят и игроков можно уже не тренировать. Когда я оказывался в Питере, Власта всё время говорил: «Заезжай ко мне». — «У тебя же тренировка!» Он только рукой махал. И когда я приезжал, видел одну и ту же картину: Боровичка (в то время помощник Петржелы. — Прим. ред.) проводит тренировку, а Властимил сидит у себя кабинете, копается в Интернете. У него пропала мотивация, он посчитал, что и без тренировок сможет командой руководить.



В результате ребята ему на день рождения телескоп подарили. В качестве намека.

Авторитет тренера стремительно падал среди футболистов, многие из которых получили шанс заиграть только благодаря ему. Владимир Боровичка как-то вспоминал, что Радимов и Аршавин приходили к нему и просили сходить за Властимилом. Говорили: «Пусть он один или два раза в неделю выйдет на поле, постоит в углу, ему не надо ничего делать, но надо, чтоб он стоял в углу, чтоб команда знала, что главный тренер присутствует на тренировке». Петржела отмахивался и сравнивал себя с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, который тоже доверял тренировки помощникам. Но в случае с чешским специалистом схема шотландского рыцаря почему-то не работала. По итогам сезона-2005 произошел провал: «Зенит» занял шестое место.

Упадок и продажа Владимира Быстрова в «Спартак» не оставили равнодушным одного давнего болельщика «Зенита» — Алексея Миллера. «Газпром» за считаные дни договорился с «Банкирским домом» Давида Трактовенко о продаже контрольного пакета акций петербургского клуба (подробнее об этом читайте здесь). Так в жизни команды началась новая эпоха, к которой Петржела оказался не готов, как не были готовы неандертальцы к появлению современного человека.



Фото: «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Конфликт с Фурсенко

Вместе с «Газпромом» в клуб пришло много новых специалистов. В том числе на должность пиар-менеджера заступил Федор Погорелов, работавший до этого на петербургском телевидении. Ему повезло оказаться в самом центре событий, которые привели к отставке Петржелы.

— Вся эта история началась с противостояния Петржелы и Фурсенко (тогда — председатель совета директоров клуба. — Прим. ред.), — вспоминает Погорелов 15 лет спустя. — Мне кажется, у них как-то сразу не заладилось. Фурсенко его вызывал знакомиться в здание бывшего «Лентрансгаза» на Варшавскую уже в начале января. И понятно, что Петржела не соответствовал новому уровню амбиций. Хотя в публичном пространстве это были мир, дружба, жвачка. Петржела хотел, естественно, сильных игроков, потому что на горизонте были матчи плей-офф Кубка УЕФА. Точно знаю, что была встреча с агентом Томаша Росицки, но эти переговоры закончились покупкой Ярослава Несвадбы (сыграл за «Зенит» всего один матч. — Прим. ред.).

Сам Петржела также неоднократно говорил, что недопонимание с Фурсенко возникло на фоне отсутствия трансферов. Якобы из-за этого команда проиграла в четвертьфинале Кубка УЕФА «Севилье» (в первом матче «Зенит» уступил 1:4, а в ответном сыграл вничью 1:1). Чех до сих пор уверен, что будь у него тогда пара сильных новичков — и петербуржцы могли претендовать на победу в турнире.



— Я хотел, чтобы мы купили двух игроков, потому что перед игрой с «Севильей» у нас не было футболиста, — говорил Петржела. — Болели Шкртел, Мареш… Некого было выпускать, поэтому я настаивал на покупке игрока.

Сергей Фурсенко в книге «Правда о "Зените"» рассказывал, что с самого начала знал об игромании Петржелы.

— Когда у нас состоялся первый серьезный разговор в Праге, одним из условий, которые я поставил, было то, чтобы он перестал играть, — вспоминал Фурсенко. — Он был ошарашен всем жестким тоном того разговора и в основном молчал. Поэтому четкого ответа по этому поводу не последовало.

Тот факт, что при Петржеле не было сделано ни одного серьезного приобретения, действительно может навести на мысли, что газпромовские менеджеры не сильно верили в него.

— Со стороны могло создаться впечатление, что под Петржелу не очень хотели покупать игроков, — говорит Погорелов. — Может быть, уже были разговоры Сарсании с Адвокатом. Я точно помню, что Дик приезжал в Петербург: ему здесь не понравилось, и он уехал. Летали его убеждать Фурсенко с Сарсанией. В любом случае Петржела пошел ва-банк, тем более что пару лет назад ему уже удалось выйти победителем из противостояния с президентом, которым тогда был Виталий Мутко.



Фото: «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Победитель Мутко

Летом 2003 года «Зенит» также переживал игровой кризис. Петржела публично ругался с Виталием Мутко и был близок к увольнению. Через прессу Властимил сумел достучаться до владельца — Давида Трактовенко. Тот вызвал обоих к себе. Мутко по какой-то причине на встречу не пришел: то ли из собственного снобизма, то ли, будучи президентом премьер-лиги, из-за занятости в Москве. Властимил же поехал, и на вопрос «что мешает вам работать» ответил: «Мутко». С того момента Петржела подчинялся непосредственно Трактовенко, а Мутко по окончании сезона был отправлен в отставку с поста президента клуба.

В 2006 году Петржела решил повторить трюк и выступил в прессе с залпом громких заявлений. Война была объявлена Фурсенко после унизительного поражения 30 апреля в Москве от «Спартака» (1:4).

— В таких условиях мне очень сложно работать, поэтому я думаю, что меня скоро выгонят из клуба, — заявил тогда Петржела. — Таких игроков, как Эрик Хаген, надо больше. Очень сложная ситуация сложилась в клубе, но, тем не менее, у меня есть «Зенит» — команда, с которой я хотел бы добиться всего. Но у меня нет поддержки со стороны руководства. Мне не нравится, когда что-то делается у меня за спиной.

Его помощник Владимир Боровичка был в шоке. Он уже тогда понимал, в чем была тактическая ошибка Властимила, но тот продолжал жить прошлым и считал, что снова сможет сорвать джекпот.

— Я спрашивал его: «Чего ты хочешь? Ты убрал Мутко, когда ходил к Трактовенко. Но там была другая ситуация. Мутко не был владельцем. Здесь владелец «Газпром», который поставил своего человека. Как ты хочешь его убрать?» — «Я смогу, ты молчи», — вспоминал Боровичка.

Далее ситуация развивалась стремительно. 30 апреля «Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве, 3 мая там же — уступил в Кубке России ЦСКА 0:1. Через несколько часов стало известно об увольнении Петржелы.

— Изначально было известно, что «Зенит» не будет возвращаться в Петербург между этими двумя матчами, — вспоминает Погорелов. — Было ли это подстроено или это удачное стечение обстоятельств, я не знаю. Со стороны это выглядело дико удобным, потому что увольнение Петржелы, к которому всё шло, вызвало бы в Петербурге просто невероятные репутационные потери и гвалт. Петржела в глазах болельщиков всё ещё был тем парнем, при котором весело играют: бей на солнце, окружай ворота, серебряные медали, пошумели в еврокубках, ну, чехов привез каких-то странных — не беда. А новое газовое начальство вызывало оторопь у болельщиков своими наполеоновскими планами по выигрышу трех еврокубков за 10 лет. И, значит, враги мучают нашего чешского самородка. И вот «Зенит» проигрывает ЦСКА, вылетел из Кубка страны. Вечером того же дня в «Лужниках» была игра «Рубина» с кем-то в Кубке, и я решил остаться посмотреть второй матч. Мы провели пресс-конференцию, Петржела что-то сказал, команда села в автобус и поехала в Marriott на Тверской. Через час у меня начал взрываться телефон, потому что в отеле Сергей Фурсенко сообщил футболистам, что Петржела отправлен в отставку и дальше командой будет руководить Боровичка. Надо сказать, что я, будучи пиар-директором, был не в курсе этого совещания, что во многом характеризует стиль принятия решений и управления конкретно в том «Зените». А капитан «Зенита» Владислав Радимов прямо с этого совещания в отеле отправил эсэмэс своему товарищу Василию Уткину, который вышел в экстренный эфир НТВ-Плюс с новостью о том, что Петржела больше не главный тренер. У меня тогда была толстая-толстая Nokia, которой можно было колоть орехи. К концу дня она села. Только после первых 20 звонков я получил какую-то вводную по линии партии — что мы говорим.



«Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Отъезд

Под руководством Боровички команда потренировалась несколько дней в Москве. Владислав Радимов дал интервью «Советскому спорту», где попросил всех сосредоточиться на футболе, «потому что над нами смеется вся Россия». И именно такой баннер встречал «Зенит» в Черкизово на игре с «Локомотивом»: «Над вами смеется вся Россия». Петржела в это время уже улетел в Петербург. По его словам, решение о своем увольнении он воспринял с улыбкой. Руководство торопило чеха: хотело, чтобы обошлось без массовых прощаний, но не рассчитало степень народной любови.

— Меня попросили как можно быстрее вернуться в Петроград, собрать вещи и улететь в Чехию, — говорил Петржела. — Возвращался налегке, с маленьким чемоданчиком. Всё раздарил. В Удельной собрал работников базы, указал на шкафы: «Забирайте!». 100 новых рубашек, 50 пиджаков, ботинки, костюмы, еще что-то… Через пять минут унесли всё! Остались голые стены. Даже телевизор исчез. А два «Мерседеса» отдал Поваренкину (экс-гендиректор «Зенита». — Прим. ред.): «Сделай с ними, что хочешь». В Пулково меня провожала огромная толпа болельщиков. Когда подъехал, они уже ждали, кричали: «Спасибо!». Ой-ой-ой, всё это было настолько трогательно, что слезы из глаз вылетели. Стоял там до последнего, чуть на рейс не опоздал.

Спустя годы Петржела назовет всё это грустной, но поучительной историей.

— После поражения от «Севильи» мы вновь остались с короткой скамейкой, руководство очень медленно решало кадровые вопросы, поэтому я не выдержал и выступил с острой критикой в адрес «Газпрома». Наверно, мне стоило вести себя иначе. Но как тренер, находящийся под огромной психологической нагрузкой, я на эмоциях выплеснул то, что накипело у меня на душе.

26 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Диком Адвокатом. Почти мгновенно были куплены новые игроки, но Петербург ещё долго не принимал обновленную команду. Сам Петржела уже через несколько дней говорил, что, несмотря на все обстоятельства своего увольнения, всегда будет готов вернуться в Петербург.

— Если позовет «Зенит» и мне скажут, что команде плохо, что она нуждается в моей помощи — на сборы у меня уйдет ровно два часа, — признавался он. — После этого готов буду вылететь в Петербург с любого края света, где бы ни находился.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

