Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В бывшей немецкой колонии Новосаратовка живет около 600 человек: у одних - дома, у других - дворцы, но ни те, ни другие не рады скорому соседству с новостройками. Деревне в паре километровов от Петербурга рисуют будущее Кудрово и Мурино, но пока до этого далеко. Сейчас это тихое место, где продуктовые магазины можно сосчитать по пальцам, а электричество аккуратно гаснет несколько раз в месяц.

Позади КАД. Такси едет по продолжению Октябрьской набережной, дороге «Санкт-Петербург-поселок имени Свердлова-Всеволожск» (41К-078). Через открытые в +29 окна с ветром в салон врывается запах навоза - вечная боль жителей Рыбацкого. Это пахнет стоящий прямо у дороги коровник, принадлежащий племенному заводу «Приневское». Неприятный запах в районе Рыбацкого - частая тема для обсуждения в районных пабликах. Доподлинно неизвестно, действительно ли запах навоза исходит от Новосаратовки, но как говорят, лучше уж такой, чем всякая химия: помимо натуральных ароматов горожан терроризируют запахи гари и жженого мусора. Жители грешат на кофейный завод «Орими Трэйд» в промзоне «Уткина заводь», предприятия по сжиганию медотходов в промзонах Металлостроя и Обухово, очистные сооружения в Металлострое. Версии разные, но, как ни странно, в самой Новосаратовке ничем таким не пахнет.



На противоположной стороне дороги работает «Санкт-Петербургский завод Гальванических покрытий № 1» (выручка в 2020 году - 203 млн рублей). За ним вдоль трассы растянулись один из немногих деревенских минимаркетов, шиномонтажный кластер и страйкбольный «милитари-клуб». В следующем здании - аптека и магазин побольше. Утром буднего дня особой популярностью он не пользуется. Мужчина на кассе выкладывает на ленту в пропорции ½ будущий ёрш в стеклянной и алюминиевой таре. «Ваша маска», - напоминает продавщица. Он либо не слышит, либо сознательно игнорирует, а сотрудница и не настаивает. Хотя примерно в километре отсюда начинается Петербург, где каждый день выявляют по 1800 заболевших коронавирусом, в Новосаратовке немудрено стать ковид-диссидентом. Как писал 47news, здесь живет 539 человек, в разгар сезона летних отпусков - и того меньше, а в жару на улицы выбрались единицы. О коронавирусе напоминает разве что проезжающая по безлюдному частному сектору неоновая скорая.

От магазина иду в сторону Новосаратовского кладбища, но, не доходя до него, сворачиваю к Неве. Вдоль берега через всю деревню проходит улица. На ней снова пересекаемся с безмасочником из магазина. Он открыл одну из четырех банок хмельного, постоял-полюбовался видом на Неву и пошел дальше. Спуск ведет на единственный благоустроенный местный пляж. Открывать новое общественное пространство приезжал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Здесь сделали дорожки, почему-то установили макет пограничного пункта со шлагбаумом и сторожевой будкой, хотя никакой границы здесь нет, два флагштока и метровыми буквами выложили «Ленинградская область». Рядом поставили скамейки, беседку и мангалы вместимостью 108 шампуров одновременно. Так написано в муниципальной группе «ВКонтакте». Убедиться в этом в будний день не удалось. На пляже отдыхает примерно дюжина взрослых и четверо детей. Жареному мясу они предпочитают солнечные ванны и купание под знаком «Запрещено».



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Девчушка вон, окунулась с головой. Это лишнее», - ахнула отдыхающая в беседке дама. Она впервые приехала сюда из Петербурга. Слышала, что здесь пляж лучше, чем на противоположном берегу Невы, там, где Рыбацкий проспект, и приехала проверить. «Вода хорошая. Заход в реку правда лучше. Только течение сильное, далеко лучше не заплывать, а то будут ловить у Володарского моста», - предупреждает она.

Пляж найти нетрудно. За ориентир можно взять одну из местных достопримечательностей - здание Лютеранской церкви святой Екатерины. Новосаратовка - это бывшая немецкая колония. С 1760-х годов в этих местах селились российские немцы с Поволжья. В 1766 году они построили себе деревянную церковь и назвали ее в честь святой тезки правившей тогда императрицы, которая пожертвовала на храм значительную сумму денег. В середине XIX века церковь перестроили в камне. Советские власти в 1930-х годах закрыли храм. Во время Великой Отечественной войны его башню снесли, потому что она могла послужить ориентиром для вражеской авиации. После войны здесь открылась поселковая школа.



В середине 90-х здание получила Евангелическо-Лютеранская Церковь, а с конца 90-х внутри обосновалась Теологическая семинария. Сейчас ворота здания закрыты, а покосившиеся фонарные столбы выдают потребность в благоустройстве. В апреле 2021 года семинария переехала в дом церкви Святых Петра и Павла на Невском, 22-24.

Еще одна местная достопримечательность - железобетонные арки старого Володарского моста, которые отбуксировали в Новосаратовку в 80-х годах. Чтобы подобраться к ним, заплутавшему под палящим солнцем корреспонденту «Фонтанки» пришлось идти по усеянному мусором, камнями и шинами берегу. Хруст стекла под ногой где-то в песке напрочь отбил желание смотреть на произведение инженерного искусства.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если разделить Новосаратовку на звуки, получится вой перфораторов за заборами частных домов, лай стерегущих практически каждый двор собак и тишину между первыми двумя. Дома здесь очень разные, сохранились в том числе старые, немецкие. Новодел преимущественно бюджетного вида а-ля среднестатистическое имение на шести сотках в СНТ «Нева», но встречаются настоящие дворцы. Один из них строится напротив автобусной остановки, и, судя по снимкам с «Яндекс.карт», довести его до ума не могут как минимум с 2019 года. Помимо архитектурных решений соседи самовыражаются через дачную скульптуру. Это тоже своеобразный показатель достатка: у кого-то гостей встречают классические лебеди из автомобильных шин другие украшают ворота грифонами, львами, быками, гербами и вензелями.



Доска объявлений - официальный оффлайновый рупор МО «Свердловское городское поселение», в состав которого входит Новосаратовка, используется нечасто. Приглашение в муниципальный молодежный совет жителей от 16 до 35 лет от старости пожелтело. Призыв к досрочному голосованию, по-видимому, на выборах 2019 года, вырвали вместе с лицом кандидата и наклеили поверх сообщение о пропаже кота. При этом практически с каждого столба между объявлениями о продаже щебня и песка пенсионерам со скидкой за прохожими наблюдает однокурсник губернатора Дрозденко Алхас Тарба (в январе подал заявление о сложении с себя полномочий депутата МО) и благодарит жителей за поддержку.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







- Это с каких же выборов? - спрашиваю гуляющую с внуком жительницу.

- Да вот с тех самых!

- У вас тут такое общественное пространство хорошее сделали, - пытаюсь поддержать разговор.

- В прошлом месяце его открыли. Деньги отмывают. Лучше бы вот дорогу сделали. Это только недавно щебенкой посыпали, а так вообще ямы были от такие.



- А слышали, что у вас тут хотят жилой комплекс на 300 тыс. человек построить?

- Куда там! Мы уже вообще думали, собраться, чтобы сделали наш поселок закрытым.

Насколько местные жители настроены на реальные действия, из беседы понятно не стало, но множество элитных домов вокруг говорит о том, что их владельцам есть что закрывать от любопытных глаз, и они уж тем более не обрадуются пробкам на границе с Петербургом, шашлыкам и мусору на берегу. С другой стороны, наверняка, новостройки увлекут за собой бизнес, вырастет число магазинов, появится салоны красоты и другие прелести «человейников».

Сейчас Новосаратовка живет как классическая деревня. С городом ее связывает единственная дорога, по которой в Петербург и обратно ходят два маршрута общественного транспорта - до станции метро «Улица Дыбенко» и «Ломоносовская». Без пробок путь до первой занимает около 20 минут, до второй - от 20 до 30. Из активностей для детей есть две площадки, но во время летних каникул они обе стоят пустые. Судя по группе муниципалитета «ВКонтакте», здесь регулярно на время отключают электричество, а уличное освещение от поселка Красная заря до Новосаратовки и от Новосаратовки до КАД появилось только недавно. Глава МО Андрей Шорников на своей странице «ВКонтакте» писал, что в освещение вложились частные инвесторы.



«За 2 года сделали больше, чем за предыдущие 10 лет. Да нет, даже 38 лет, сколько живу в посёлке! Дорога в лесопарке, освещение, благоустройство, праздники, внимание к пенсионерам, ветеранам», - отмечают внезапную активность чиновников в соцсетях.

Это происходит на фоне активности застройщиков. На границе деревни с Красной зарей девелопер «Меткем» строит поселок таунхаусов «Невская усадьба» с детсадом, школой и торговым центром. Группа ЦДС открывает продажи в новых корпусах ЖК «Город Первых». Он стал начальным этапом мегапроекта «Новосаратовка» на площади 700 га, из которых застройщику принадлежат 450 га. После завершения строительства на территории «сити-кластера» смогут проживать более 300 тыс. человек. Девелопер взял на себя расширение Октябрьской набережной и строительство дороги, которая соединит набережную с трассой Р-21 «Кола».

Чиновники же планируют расширить 6-километровый участок магистрали от КАД до Красной зари до 4 полос, обустроить на нем тротуары, подземный пешеходный переход, освещение, установить ливневых очистных сооружений. Сейчас все это находится на стадии разработки проектной документации.

«Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы – III квартал 2021 года. Строительно-монтажные работы начнутся не ранее 2022 года при выделении необходимого финансирования», - следует из ответов сотрудников областного дорожного комитета жителям в комментариях на странице главы МО.

В плане комплексного развития территории предусмотрены участки под многофункциональный деловой комплекс, поликлинику со станцией скорой помощи, отделение полиции, культурно-досуговый центр, производственный комплекс, гостиницу. Пока девелопер уверенно говорит лишь о сроках строительства социальной инфраструктуры в «Городе первых», которой будет заниматься самостоятельно.

«Здесь проектом планировки территории предусмотрено строительство около 600 000 кв. м жилья, а также возведение сопутствующей инфраструктуры. А именно: двух детских садов на 325 мест, которые будут сданы в 2024 и в 2026 году, ещё одного садика со сроком сдачи в 2027 году и, конечно, большой школы на 1375 мест. Она будет введена в эксплуатацию в 2025 году», - сообщила «Фонтанке» главный специалист по маркетингу Группы ЦДС Наталья Кукушкина. Что касается остальной инфраструктуры, включая станцию скорой помощи, спортивные и торговые центры, этим будет заниматься не только ЦДС, «но и другие крупные застройщики, которые уже приходят на эту территорию».

Как писал «Коммерсант», ГК «Самолет» интересовалась строительством 500 тыс. кв. м. жилья примерно на 80 га в Новосаратовке, а Setl Group уже купила здесь 40 га, где по нормативам можно построить 360 тыс. кв. м жилья, и останавливаться на этом не планирует.

Setl Group построит для своего проекта в Новосаратовке школу и три детсада. Конкретные сроки в пресс-службе застройщика не назвали, но заверили, что компания всегда выполняет свои обязательства по строительству соцобъектов и другой инфраструктуры, ежегодно вводит в действие не менее 10 детсадов и школ, а за всю историю работы построила в Петербурге и Ленобласти 43 социальных объекта. Также в компании привели в пример два комплекса на юге и северо-западе города, где на ее средства строились продолжения крупных городских магистралей для удобства жителей.

На этом аппетиты девелоперов, разумеется, не заканчиваются. Места вдоль КАД занимает промзона «Уткина заводь», которая находится одновременно на территории Петербурга и Ленобласти. Визуально она занимает не менее трети Новосаратовки, с разных сторон ограничена дорогой 41К-078, участками под мегапроект ЦДС и рекой Уткой. Помимо уже упомянутых заводов «Приневское» и «Орими», среди ее резидентов складской комплекс компании MLP, площади которого арендуют Tikkurila, «Метизы», X5 Retail Group, Wildberries, Melon Fashion Group, «Петрович», Hoff и другие. Здесь же работают завод взрывозащищенного и пылевлагозащищенного электротехнического оборудования «Горэлтех», тепличный комплекс «Дары Природы», морская инжиниринговая компания «Аква-Сервис», фабрика дверей «Браво», производители автозапчастей и смазочных материалов, продавцы металлопроката, стройматериалов, грузовой техники и алюминия.

За «Уткой» до границы Новосаратовски, проходящей по Невскому лесопарку, идут поля. На кадастровой карте они порезаны на участки площадью 40-50 га. По данным Росреестра, они с 2019 года находятся в доверительном управлении УК «Абсолют Эссет Менеджмент». Таким образом, она управляет здесь землей не менее чем на 80 га. Еще один участок на краю деревни с конца мая находится в собственности «дочки» «Охта Групп» Владимира Свиньина. В инвестиционно-девелоперской компании на вопрос «Фонтанки» о планах на участок сообщили: «Сделки клиентов мы не комментируем». Все эти наделы, по документам, пока предназначены для размещения промышленных объектов.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

