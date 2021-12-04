«Убийца вратарей». История Михаила Бутусова — первого отечественного бомбардира

Михаил Бутусов Фото: скриншот с официального сайта ФК «Зенит» Поделиться Поделиться







Отец и мать Михаила Бутусова Павел Кириллович и Прасковья Михайловна были родом из деревни Горбыли, что находится на берегу Волги рядом с Ярославлем. В поисках лучшей жизни в конце ХIХ века они переехали в российскую столицу. Здесь 8 июня (по новому стилю) 1900 года родился Михаил Бутусов. Семья была большая: помимо Михаила, ещё пять мальчиков и четыре девочки.

Его старший брат Василий Бутусов был первым капитаном и автором первого гола сборной России. Так что для будущих успехов были все предпосылки. Уже в 12 лет, еще до революции, Михаил начал играть за юношескую команду клуба «Унитас». В 23 года перешел в команду Выборгского района, а в 31 год, транзитом через коллектив «Пищевкус», стал игроком ленинградского «Динамо».



Михаила Бутусова принято считать одним из лучших в истории отечественного футбола бомбардиров. Сомнений в этом, конечно же, нет. Проблема в том, что сложно назвать точное количество голов. К тому же большая часть футбольной карьеры Бутусова проходила в то время, когда официальные чемпионаты СССР еще не проводились, а страна не была членом Международной федерации футбола. Поэтому сборные РСФСР и СССР участвовали лишь в товарищеских матчах с клубами Финляндии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Германии и Турции. В то же время зачастую команды этих стран по факту были национальными сборными, выступавшими под клубными знаменами, чтобы не иметь проблем с ФИФА. Есть лишь отдельные данные о его результативности.

«Только в 1923 году, встречаясь с командами Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, Германии, Бутусов провел в ворота соперников более пятидесяти (!) голов. Было исключением, чудом, если он уходил с поля, не забив хотя бы одного мяча. Да полно — случалось ли такое?! Вероятно, статистики все-таки сумеют найти такой исключительный матч, может быть, даже и не один. Но сколько я ни читал отчетов о его игре, сколько ни смотрел матчей с его участием, сколько ни слушал рассказов очевидцев, везде два слова: «Бутусов» и «гол» — стояли рядом», — писал в 1978 году известный советский спортивный журналист Леонид Борисович Горянов в своей книге «Под флагом Родины».



По словам современников, Бутусов бил по воротам со страшной силой, но при этом довольно точно. О нем еще при жизни слагали легенды, главной из которых, конечно, была история с убийством вратаря.

— Появлением славы «футбольного убийцы» я обязан прежде всего одесситам, — рассказывал сам Бутусов, — А было дело так. В мае 1925 года я в составе сборной страны выехал в Турцию. Во время матча против национальной команды при ничейном счете произошел такой случай. В один из острых моментов мячом завладел полузащитник Петр Филиппов, а я в этот момент находился метрах в двенадцати от ворот. Филиппов притянул на себя одного из турецких защитников и дал мне пас. Все думали, что я буду стремиться уйти от опеки (рядом стоял «сторож») или, в свою очередь, сделаю передачу. Но я решил провести свой коронный удар по воротам. Без предварительной обработки мяча я неожиданно для всех развернулся и очень сильно (сразу почувствовал, что прием получился) пробил по воротам. Турецкий вратарь не ожидал этого, мяч попал ему в живот, сбил с ног, и в следующее мгновение он вместе с мячом оказался в сетке. На трибунах поднялся невообразимый шум, к пострадавшему устремился врач, но вскоре выяснилось, что всё в порядке. Турецкий голкипер вновь занял свое место, игра продолжалась.



Через десять дней сборная приехала в Одессу на товарищеский матч с командой Одесской губернии. Бутусов не собирался играть из-за травмы ноги. Местные были недовольны: все хотели посмотреть на лучшего футболиста страны в деле. К руководству сборной явилась целая делегация с просьбой включить Бутусова в состав. Отделаться от них помог другой игрок сборной Фёдор Селин — главный шутник в национальной команде. Он отвел одного из ходатаев в сторону и сказал ему заговорщицким тоном:

— Перестань канючить. Неприятности большие у Бутусова. Нельзя его ставить.

— Какие такие неприятности?

— Вратаря турецкого убил. Еще неизвестно, чем всё это кончится.

— Как убил?!

— Да так, не рассчитал удар, выстрелил с близкой дистанции, и… хана. Вроде бы в игре, нечаянно, а всё-таки…

В считаные дни шутку с серьезными лицами пересказывали болельщики Москвы и Ленинграда. Учитывая, что про мощные удары Михаила Бутусова знали все, поверить в эту выдумку было несложно. Легенда окончательно закрепилась, когда в следующем матче нападающий вышел с фиксатором на больном колене. Ему пришлось обрабатывать мячи и бить по ним в основном левой ногой. Публика быстро сделала вывод, что Бутусову просто запретили бить правой, во избежание дальнейших несчастных случаев.



Болельщики его обожали, а соперники боялись. В 1934 году Бутусов одним из первых в стране получил звание «Заслуженный мастер спорта». Спустя два года уже 36-летний форвард отыграл шесть матчей за ленинградское «Динамо» в первом клубном чемпионате СССР. На поле он выходил уже в роли играющего тренера.

Тренировал динамовские клубы Ленинграда, Киева, Тбилиси, Ташкента, один год возглавлял «Зенит». В качестве туриста Михаилу Бутусову удалось съездить в Стокгольм на первый для сборной СССР чемпионат мира в 1958 году. Он очень хотел посмотреть на поле местного Королевского стадиона, где его старший брат Василий 30 июня 1912 года забил первый в истории сборной России гол в матче Олимпийских игр против команды Финляндии.

С этой поездкой связана другая легенда. Никем не узнанный, после матча в одиночестве он вернулся в гостиницу. Тут его остановил портье: уже второй час в гостинице Бутусова ждал загадочный мужчина. Им оказался местный репортер.

«Я писал о вас, господин Бутусов, ровно тридцать пять лет назад. Теперь я хочу написать о вас снова», — сказал журналист и щелкнул затвором фотоаппарата.



На следующий день Бутусов увидел себя на газетной полосе. Он попросил перевести ему заметку. Там говорилось: «Этот человек был игроком и капитаном первой советской сборной, приехавшей в Стокгольм в 1923 году и удивившей тогда спортивный мир. Это заслуженный мастер спорта Советского Союза Бутусов. В России эта фамилия высокочтима в футбольных кругах».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

