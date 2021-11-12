Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия изучит смерть 13-го привитого

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Анатолий Хрычев работал водителем погрузчика на судостроительном заводе, никогда не пил и не курил, следил за своим здоровьем, активно занимался дачей. Был гипертоником, но принимал таблетки и прекрасно себя чувствовал. В начале лета ухаживал дома за заболевшей коронавирусом женой Верой. Насмотревшись на болезнь вблизи, решил привиться.



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В справке о вакцинации от коронавируса говорится, что он получил обе дозы «Спутника V» в городской поликлинике №72 — 16 июля и 6 августа 2021 года. Достаточно давно, чтобы сформировался иммунитет и не полгода назад, чтобы стоял вопрос о ревакцинации. Но в октябре он всё-таки заразился ковидом и инфекция начала развиваться стремительно.



7 октября Анатолий почувствовал себя плохо, и вскоре температура поднялась выше 39 градусов. Врач назначила дежурные жаропонижающие и противовирусные препараты, и взяла тест на коронавирус, который оказался положительным. Лекарства не помогали, становилось хуже — началась одышка. 9 октября мужчину госпитализировали в госпиталь для ветеранов войн на Народной улице.

По словам супруги, поступил он в состоянии средней степени тяжести, с поражением легких 30 и 40%, и сатурацией 92%. 15 октября Анатолий писал другу в сообщении, что чувствует себя получше, но лежит под кислородом, 18-го передал, что «чуть не умер — кислород 60%», а потом вдруг связался с сыном, сказал, что хочет посмотреть внуков — соскучился. Супруга полагает, что он уже что-то чувствовал. 22 октября его не стало. Он не дожил до своего шестидесятилетия меньше месяца.

Официальная причина смерти состоит из трех пунктов: тромбоза легочных артерий, двухсторонней вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, и подтвержденного COVID-19.



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Как стало известно «Фонтанке», поражение легких у пациента было не сверхъестественным — до 50%. Но случилась тромбоэмболия. Протоколы лечения предусматривают возможность тромбоза и пациент терапию получал — ему давали антикоагулянты, но, несмотря на это, оторвался тромб. Видимо, так организм отреагировал на ковидные осложнения. Никто от этого не защищен, но случаи смерти вакцинированных единичны и уникальны. В связи с этим в комитете по здравоохранению Петербурга, после обращения вдовы Анатолия Хрычева, решили собрать иммунологическую комиссию.

«Мы возьмем этот случай на иммунологическую комиссию. Если есть обращение в комздрав и случай вызывает вопросы — мы предлагаем его рассмотреть специалистам», — рассказали в комздраве «Фонтанке».

Это будет уже 13-й случай гибели вакцинированного, который изучат специалисты комиссии. В прошлых двенадцати никакой связи между смертью и прививкой они не нашли.

Как много раз писала «Фонтанка», вакцинация значительно снижает риск заболевания коронавирусом, его тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает их полностью. В ковидных больницах Петербурга около 10% пациентов с прививками от коронавируса.



«Летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более — у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе — благодаря прививке», — объяснял глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

