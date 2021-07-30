Глава комздрава Петербурга объяснил слова про умерших после полной вакцинации

«В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более — у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе — благодаря прививке», — отметил Лисовец 30 июля.



По его словам, преклонный возраст и тяжелые хронические заболевания утяжеляют течение коронавирусной инфекции. При этом у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.