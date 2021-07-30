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Глава комздрава Петербурга объяснил слова про умерших после полной вакцинации

Власти Петербурга уточнили, кто умер от коронавируса даже после вакцинации

Прививка от коронавируса не дает 100-процентной защиты от заражения, но число умерших после прививки ничтожно мало, и речь, как правило, идёт о пожилых людях, заявил глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Таким образом он развил свое прошлое заявление про нескольких умерших, прошедших полный курс вакцинации.

«В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более — у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе — благодаря прививке», — отметил Лисовец 30 июля.

По его словам, преклонный возраст и тяжелые хронические заболевания утяжеляют течение коронавирусной инфекции. При этом у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.

В то же время в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки, подчеркнул чиновник.

«Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», — добавил Лисовец.

30 июля стало известно, что Минздрав РФ хочет увеличить компенсацию за осложнения от прививок. Ее сумма не индексировалась больше 20 лет.

В Петербурге полностью привиты лишь 17 % жителей. И нынешние темпы вакцинации не дают шансов на коллективный иммунитет в ближайшие месяцы.

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Комментарии (9)

Банин
Ну так все правильно, так же по аналогии, когда в результате удара в драке, человек ударяется и умирает ударившего не обвиняют
Маргaрита
Где ссылки на исследования, что у людей с хроническими заболеваниями -
«Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю» ???
graail
Министр здравоохранения Мурашко заявил , что информация по СПУТНИКУ будет в октябре 2021 г. Получается , что все привитые участвуют в медицинском эксперименте.
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