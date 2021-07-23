Петербургу в ближайшие месяцы не светит коллективный иммунитет

«Лидерами (по темпам вакцинации) в процентном отношении являются Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы города. На прошлой неделе привито 107 577 человек. Однако даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы. Коронавирусная инфекция никуда не ушла, поэтому крайне важно привиться тем, кто этого ещё не сделал», — написал 23 июля Лисовец на своей странице «ВКонтакте».



Напомним, ранее Лисовец говорил, что Петербург достигнет коллективного иммунитета через 120 дней — то есть к октябрю.

