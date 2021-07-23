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Петербургу в ближайшие месяцы не светит коллективный иммунитет

Темпы вакцинации в Петербурге значительно выросли, но не позволят в ближайшие месяцы достигнуть коллективного иммунитета, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец.

«Лидерами (по темпам вакцинации) в процентном отношении являются Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы города. На прошлой неделе привито 107 577 человек. Однако даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы. Коронавирусная инфекция никуда не ушла, поэтому крайне важно привиться тем, кто этого ещё не сделал», — написал 23 июля Лисовец на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, ранее Лисовец говорил, что Петербург достигнет коллективного иммунитета через 120 дней — то есть к октябрю.

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Комментарии (2)

житель города П.
Чем больше они говорят, тем больше хаоса, в том числе и в головах граждан...
houspi
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
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