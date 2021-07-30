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Россиянам могут увеличить компенсацию за осложнения от вакцинации

Минздрав РФ хочет увеличить компенсацию за осложнения от прививок. Ее сумма не индексировалась больше 20 лет.

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ведомство намерено поднять размер компенсации россиянам, у которых выявили осложнения после вакцинации.

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — цитирует 30 июля РБК ответ Михаила Мурашко на запрос депутата Федота Тумусова.

Сейчас размер компенсации за осложнения после прививки составляет 10 тысяч рублей. Эта сумма не индексировалась с 2000 года. На выплату могут претендовать ставшие инвалидами.

Ранее «Фонтанка» писала, что справедливоросс Тумусов, который переболел коронавирусом, предлагал застраховать на 10 миллионов рублей жизнь каждого привитого от COVID-19.

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Комментарии (13)

Владислав М
Сразу надо было делать нормальные гарантии пострадавшим от прививок. Тогда люди прививались бы гораздо охотнее.
262166871
" Вакцина безопасна" но от нее можно умереть.
Что происходит? К чему эти завуалированные речи Мурашко?
Когда нам скажут правду- о статистике ?
Виталий Кувшинов
Ну, вот... Уже значит признают, что вакцинка не совсем безопасна. Прогресс.
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