Россиянам могут увеличить компенсацию за осложнения от вакцинации

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ведомство намерено поднять размер компенсации россиянам, у которых выявили осложнения после вакцинации.
«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — цитирует 30 июля РБК ответ Михаила Мурашко на запрос депутата Федота Тумусова.
Сейчас размер компенсации за осложнения после прививки составляет 10 тысяч рублей. Эта сумма не индексировалась с 2000 года. На выплату могут претендовать ставшие инвалидами.
Ранее «Фонтанка» писала, что справедливоросс Тумусов, который переболел коронавирусом, предлагал застраховать на 10 миллионов рублей жизнь каждого привитого от COVID-19.