В Петербурге комиссия изучила 12 смертей после вакцинации

«На иммунологической комиссии мы рассматриваем те случаи, в которых есть малейшие основания заподозрить наступление летального исхода, непосредственно связанного с вакцинацией. Таких случаев мы рассмотрели 12. Ни в одном из случаев, а комиссия — это не чиновники, а практикующие врачи, не было обнаружено оснований утверждать, что наступление летального исхода как-то связано с вакцинацией и использованием вакцины», — ответил Лисовец 2 ноября на вопрос «Фонтанки» в пресс-центре ТАСС.



По поводу смертей от коронавируса среди привитых — Лисовец признал, что они есть. И привел статистику одного из главных врачей, с которым общался. Тот подсчитал, что за неделю в его больнице умерло 27 пациентов, и только один из них был вакцинирован.

