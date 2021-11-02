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В Петербурге комиссия изучила 12 смертей после вакцинации

Иммунологическая комиссия в Петербурге изучила уже 12 случаев смерти после вакцинации. Связи между летальным исходом и уколами не установили ни в одном, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«На иммунологической комиссии мы рассматриваем те случаи, в которых есть малейшие основания заподозрить наступление летального исхода, непосредственно связанного с вакцинацией. Таких случаев мы рассмотрели 12. Ни в одном из случаев, а комиссия — это не чиновники, а практикующие врачи, не было обнаружено оснований утверждать, что наступление летального исхода как-то связано с вакцинацией и использованием вакцины», — ответил Лисовец 2 ноября на вопрос «Фонтанки» в пресс-центре ТАСС.

По поводу смертей от коронавируса среди привитых — Лисовец признал, что они есть. И привел статистику одного из главных врачей, с которым общался. Тот подсчитал, что за неделю в его больнице умерло 27 пациентов, и только один из них был вакцинирован.

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Комментарии (22)

angel of death
от этого комздрава никакого проку нет... их надо расформировать, также следует поступить и с фсин...
Leo.S
Зачем вообще думать, изучать, систематезировать ? Жижа от агронома в этом году отличная уварилась. Колить всем и точка.
266515749
Из моей личной статистики по тем, кого я знаю лично: из 30 родственников четверо переболели ковид в начале 2021 года. Из них одному потребовалась госпитализация. Трое привились летом. Тот, кому потребовалась госпитализация, прививаться НЕ стал. ВСЕ привитые попали в больницу с тяжелой формой заболевания ковид. Один из привитых в середине лета, переболевший в начале года в легкой форме, осенью умер в больнице спустя неделю после госпитализации с забболеванием ковид в тяжелой форме. Челябинск. ГБ8 Тракторозаводский район. Итого в статистике моей семьи: вакцинировалось 10 процентов. ВСЕ вакцинированные тяжело заболлели, то есть 100 процентов из 100. Умер один вакцинированный, то есть 100 процентов летальности приходится на случаи вакцинации.
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