Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сейчас время испытывает современных соседей построенных еще в 18-м веке предприятий. Освобождающуюся после них благодатную почву, по которой когда-то ступала вторая по почитаемости петербургская юродивая, активно осваивают девелоперы. Но город не торопится с развитием прибрежной инфраструктуры.

Со времен основания Петербурга на той части берега Невы, где сейчас пролегает проспект Обуховской Обороны, сложился промышленный центр. Единичные его представители дожили до сегодняшних дней и продолжают работать. Старейшее из предприятий — Императорский фарфоровый завод — приближается к своему 280-летию. Ценность и уникальность его продукции признал Эрмитаж, включив заводской музей в свою экспозицию. От духовной жизни промышленников остались воспоминания о блаженной Матроне-Босоножке, которая жила здесь в начале прошлого века и почиталась наряду с Ксенией Петербургской. Память о ней восстанавливалась молитвами и силами жертвователей — от бизнесмена Олега Дерипаски до современных гангстеров.



Для более молодых промышленных предприятий испытание временем только начинается, и часть из них уже проиграли первые битвы, обанкротившись. Это открывает перспективы для редевелопмента территории, но градоначальники откладывают планы преобразования этого района в долгий ящик. Промзона тем временем обрастает новостройками, жителей которых привлекает близость к центру города и непривычно большое количество парков.

«Фонтанка» исследовала ландшафт проспекта от его истока до Вантового моста. Он строится вокруг основных «промышленных доминант»: Невского завода, Ленинградского комбината хлебопродуктов, Пролетарского, Императорского фарфорового и Обуховского заводов.



Исток

Проспект Обуховской Обороны появился на карте Ленинграда только в 1952 году путем объединения нескольких других проспектов в единую 11-километровую магистраль. Она получила название в честь забастовки рабочих одноименного сталелитейного завода — бастовали в мае 1901 года. В далеком XVIII веке проходившую здесь дорогу называли то Шлиссельбургской, то Архангелогородской, но не она определила возникновение промышленного квартала. То, что сейчас считается историческим центром, в петровские времена было центром светской жизни. Промышленники селились на его окраине и обязательно вдоль реки, поскольку сырье и оборудование для них доставлялось по морю.



В 1744 году здесь возник Императорский фарфоровый завод (ИФЗ). В Европе и Российской империи тогда была дикая мода на фарфоровые изделия, которые производились преимущественно в Китае. Товар был дефицитным, доступным лишь богатейшей знати. Во время правления дочери Петра, Елизаветы Петровны, отечественные мастера начали работать над созданием своего материала. Их успехи прославили российский фарфор настолько, что он стал признанным произведением искусства. На базе коллекции ИФЗ Государственный Эрмитаж создал собственную экспозицию, которая выставляется в заводском музее. Часть изделий добралась до нью-йоркского музея Метрополитен.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Два года назад легендарная фабрика отметила 275-летний юбилей. Она продолжает работать, и, как следует из данных системы СПАРК, вполне успешно. Выручка предприятия в 2020 году составила более 2 млрд рублей. Сейчас оно на 82,18% принадлежит кипрскому Evolutsia Porcelain Limited, еще около 10,15% — в собственности семьи акционера банка «Уралсиб» Николая Цветкова.



Спустя почти триста лет рынок перевернулся, и теперь китайский продукт доступен всем. Настолько, что сам ИФЗ закупает блюдца, чашки и чайники со знаменитой кобальтовой сеткой в Польше и Поднебесной. Хоть на предприятии это и отрицают, контракты на миллионы долларов с зарубежными партнерами говорят сами за себя.

Гиганты

Кроме изготовления фарфора, на левом берегу Невы в разные эпохи ремонтировали суда, производили множество других материалов и изделий — и стекло, и картон, и текстиль, — но до сегодняшних дней дожили немногие из этих предприятий. Даже выжившие оказывались на грани банкротства и успевали заглянуть за нее.

Обуховский завод, которому в этом году исполнилось 158 лет, продолжает работать в составе концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». По современным зданиям, соседствующим с историческими постройками, не скажешь, что в 1990-х машиностроительный завод испытывал серьезные финансовые трудности. В 2001 году попал под наблюдение по делу о банкротстве, но уже в 2002 году предприятие было присоединено к концерну «Алмаз-Антей», и сложности ушли в прошлое.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Еще один старожил — потрепанный исками от контрагентов Пролетарский завод. Он производит промышленное и судовое оборудование. Общая площадь его зданий здесь — более 80 тыс. кв. м, самые старые из них были построены в 1825 году. Сейчас Пролетарский завод принадлежит государству — напрямую и через Объединенную судостроительную корпорацию. В отношении него подавались три иска о банкротстве, но ни одному из них не дали ход. Несмотря на выручку в 3 млрд рублей в 2020 году, убытки предприятия исчисляются миллионами.

Невский завод (НЗ) был основан в 1857 году как судостроительный. С развитием железнодорожного строительства он переключился на паровозостроение, а потом сменил профиль на энергомашиностроение. Предприятие было важным активом для новой, постсоветской власти. К тому же оно владеет на проспекте Обуховской Обороны внушительными 52 га земли. Долгое время государство не выпускало из рук принадлежавшую ему пятую долю акций Невского завода. С 2007 года примерно по 2010-й, по данным СПАРК, 28% акций перешли к Геннадию Локоткову, бывшему президенту РЭП-Холдинга (с 2019 года вошел в состав группы «Газпром энергохолдинг»). В 2012 году среди акционеров завода (14%) появляется Виктор Мячин — один из участников знаменитого кооператива «Озеро», бывший гендиректор банка «Россия».



С 2013 года завод полностью у компании «НЗЛ Девелопмент», наполовину принадлежавшей Мячину до недавнего времени. Как следует из СПАРК, в конце 2019 года половина компании отошла бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Ярославу Голко. Вторая половина с октября 2020 года находится в руках заслуженного учителя России, главы Фонда поддержки образования, супруги экс-зампреда правления «Газпрома» Татьяны Голубевой. Ей также принадлежат 11,43% одного из крупнейших петербургских производителей стройматериалов — ООО «СТОД», который традиционно связывается с именем предпринимателя Александра Ебралидзе. Так структура владения «Невским заводом» выглядит с юридической изнанки. Фактически он продолжает работать в составе уже упомянутого РЭП-Холдинга.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени Кирова (ЛКПХ), как сказано на его сайте, работает с мая 1939 года. В 1993 году он был приватизирован. В цепочке владения комбинатом несколько белых пятен, но, по данным СПАРК, не ранее чем с 2005 года его основным владельцем стал «Петербургский мельничный комбинат», с конца 1990-х принадлежавший группе компаний «Ленстройматериалы» и Александру Аладушкину, владельцу одноименной группы компаний. По информации СПАРК, он и сегодня может быть бенефициаром ЛКПХ.



Здесь комбинату принадлежит территория площадью 18 га. Как следует из ведомости результатов специальной оценки условий труда на конец 2019 года, на ЛКПХ все еще работает мукомольное производство, территорию пересекает железная дорога, ее обслуживает отдел железнодорожной логистики. При этом предприятие занимает куда большие площади, чем можно подумать, изучив штатное расписание. Часть из них сдается в аренду.

В один ряд с этими предприятиями встает АО «Невская косметика» — правнук одноименного петербургского производителя косметики, «родившегося» в 1839 году. Завод занимает около 5 га по обе стороны проспекта Обуховской Обороны. Эту землю компания арендует у города до 2047 года. Сейчас крупнейший пакет акций «Невской косметики» принадлежит его гендиректору, предпринимателю Виктору Плесовских, который трудится на производстве с начала 1980-х.

Местная святыня

Религиозная жизнь промышленного квартала до революции была гораздо более разнообразна. Просто потому, что раньше было так принято — храмы строились на территории предприятий. Из них советское время пережили единицы. Уцелели Троицкая церковь, известная также как «Кулич и Пасха» из-за необычной формы архитектуры, и постройки Александро-Невской лавры. В них работают мастерские, где делают церковные ювелирные изделия, расписывают и реставрируют киоты, иконы, в том числе вездесущие автомобильные обереги, шьют ризы, изготавливают фарфоровые и глиняные сосуды.

В прошлом Лавру с Невы закрывали два ряда хлебных амбаров, которые сдавались в аренду. Из них сохранились только пять зернохранилищ, расположенных вдоль Обводного канала. Как гласят городские легенды, в начале ХХ века в темное время суток между амбарами старались лишний раз не передвигаться ни пешеходы, ни автомобилисты, ни кареты из-за откормившихся в зернохранилищах серых крыс. Вечером они стаями сбегались к Неве на водопой. Мешать грызунам горожане не рисковали, поскольку на слуху была история, как однажды извозчик попытался проскочить крысиную массу, а на утро на этом месте нашли два обглоданных скелета — человеческий и лошадиный.

В отличие от Лавры церковь чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (с грошиками) советы не пощадили и снесли до фундамента, а часовня при храме осталась потомкам обезглавленной. Ее реставрация длилась более десяти лет — с 1996-го по 2008 год. Восстановление культурного объекта — дело затратное, средства на него поступали от прихожан, паломников и благодетелей, наиболее громкие имена которых увековечены на памятной табличке внутри. Среди них — миллиардер, основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, основной владелец сети гипермаркетов «Максидом», совладелец ГК «Орими» Александр Евневич, совладелица «Максидома» Лариса Черепанова и даже сверхавторитетный для Петербурга Константин Яковлев, известный в гангстерском мире как Костя Могила. Его убили в 2003 году. Как писали СМИ, его духовником был монах Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря. К его подворью сейчас относится часовня на проспекте Обуховской Обороны, взявшая на себя функции церкви, пока историческую не восстановили окончательно. Этим занимается Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. В конце 2020 года он закончил строительство храма, приступил к отделке и росписи. Ожидается, что к началу 2022 года работы будут закончены.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Главная святыня этого места, помимо иконы, связана с жизнью и деяниями юродивой старицы, которая была почитаема наряду с Ксенией Петербургской. Судьба распорядилась так, что та оказалась более известной, чем проживавшая на стыке XIX и XX веков Матронушка-Босоножка. Матрона Петровна Мыльникова из Костромской губернии после смерти мужа во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов решила посвятить всю свою оставшуюся жизнь Богу: наложила на себя обет юродства и отправилась странствовать. Босые в любое время года ноги привели ее в Петербург, где она провела 30 лет до своей смерти. Вторую половину этого периода она прожила у Скорбященской часовни.

К Матроне приходили тысячи человек с просьбами о помощи в болезнях, других трудных ситуациях. Блаженная якобы предсказала убийство председателя совета министров Петра Столыпина и предчувствовала Октябрьскую революцию. Узнать, как выглядела она, можно по сохранившимся фотографиям знаменитого Карла Буллы. Когда старица скончалась в 1911 году, ее пришли провожать около 25 тысяч человек. Усопшую оплакивала даже императрица Александра Федоровна, она распорядилась прислать на могилу венок.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Матрону похоронили в ограде часовни. В советское время захоронение затерялось. В 1997 году могилу нашли недалеко от берега Невы на глубине подвалов церкви. Гроб перезахоронили на территории часовни и поставили кованый склеп. Сейчас верующие собирают документы для канонизации Матронушки-Босоножки.

Советское наследие

«Ленинградский» период жизни проспекта оставил и более приятные воспоминания, чем разрушенные храмы. В советское время здесь работали знаковые объекты, некоторые из которых со временем подрастеряли свою важность.

На набережной Обводного канала в середине 1920-х годов было построено здание бывшего Мельничного комбината имени Ленина. Его фасад украшают барельеф Ленина, колосья, серп и молот. Сейчас внутри располагается бизнес-центр «Невская мельница». Земля площадью 3,5 га под этим и другими зданиями принадлежит одноименной компании. В 2018 году участки выставлялись на продажу за 900 млн рублей, писали городские СМИ. Предполагалось, что сделка будет оформлена путем выкупа долей учредителей. При этом фирма до сих пор принадлежит компании «ПБЛ Систем С.А.» из Люксембурга, которую местные краеведы связывают с миллиардером Андреем Катковым.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Здесь у «Невской мельницы» арендует площади ГУП «Продовольственный фонд». Чиновники давно ломают голову над тем, куда перенести его площадку. В 2017 году Смольный объявил, что к 2022 году перевезет ее в промзону «Парнас» силами концессионера, но уже на следующий год инвестор покинул проект, сославшись на изменения в составе учредителей. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле решил взяться за дело сам и запланировал в 2020 году потратить 119,2 млн рублей на проектирование нового мукомольного комбината, который мог разместиться на соседнем участке, на проспекте Обуховской Обороны, 7, или в промзоне «Парнас», но конкурс так и не был объявлен.

Как пояснили «Фонтанке» в КППИиТ, комитет не отказался от реализации проекта. Мукомольный комплекс все же решили разместить на проспекте Обуховской Обороны, 7ж. На участке стоит памятник — «Элеватор мукомольного завода им. В. И. Ленина», который планируется приспособить к современному использованию. В частности, нужно будет рассмотреть возможность примыкания к нему эстакады для аэрозольтранспорта. Всего на проектирование мукомольного комплекса в бюджете предусмотрено более 109 млн рублей: 100 тыс. рублей — на 2021 год, 109,1 млн рублей — на 2022-й. Первый конкурс комитет планирует провести в четвертом квартале 2021 года.

Между улицей Ткачей и территорией завода «Невская косметика» расположился Дом культуры имени Крупской со своей знаменитой на весь город книжной ярмаркой. В перестроечные годы это место было книжной меккой и центром притяжения интеллектуалов со всего Ленинграда. Его не обошла стороной прокатившаяся по ленинградским домам культуры в середине 1970-х волна выставок андеграундных художников.

Люди тогда читали куда больше, чем сейчас, но обычные советские магазины были не способны утолить читательский голод. С начала 1980-х «Крупа» становится местом, где можно найти любую литературу, в том числе запрещенную и дефицитную. Цены на нее регулировались по рыночным законам и были в пять-десять раз выше официальных. Страстных книгочеев это не смущало. Как ни странно, советская власть закрывала глаза на успехи книжных спекулянтов. Теперь интеллектуальные центры рассредоточились по городу, а в ДК им. Крупской петербуржцы приезжают в основном, чтобы купить подешевле школьные учебники.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Прошли и славные дни ДК «Невского завода», где в 1975 году прошла вторая в Петербурге, после ДК им. Газа, согласованная с властями выставка независимых художников. Она же стала последней. На стыке 1970-х и 1980-х просторный ДК со зрительным залом на 1 000 человек облюбовал музыкальный андеграунд. «Невский» раскачивали «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Аквариум» и «Пикник». Здание, как и тогда, принадлежит «Невскому заводу», но признаков жизни больше не подает.

Уже по другую сторону Володарского моста, ближе к действующему трамвайному парку №7, которому в ноябре этого года исполнится 90 лет, по правой стороне проспекта можно увидеть огромный кирпич — ЖК «Мегалит на Неве». Он появился в начале 2010-х на месте Речного вокзала. Комплекс зданий с пассажирским терминалом и шестнадцатиэтажной гостиницей строили в 1974 году. Сейчас о нем напоминают только причалы, находящиеся в плачевном состоянии.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После краха СССР вокзал с отелем остались в структуре Северо-Западного пароходства, а затем был продан в частные руки — в ту пору крупному участнику фруктового рынка Владимиру Кехману. Из-за удаленности «Речная» не стала широко известна в городе в 1980 — 1990-е годы и не входила в круг интереса «центровых». Отдельно старожилы вспоминают, что из-за своего невысокого статуса это было одно из немногих мест в Ленинграде, куда можно было заселиться, придя «с улицы» и даже не предъявляя паспорта. Это сказывалось и на статусе постояльцев — туда размещали школьные экскурсионные группы, строителей с крупных объектов, экипажи иностранных кораблей, строившихся на петербургских верфях.

Однако местные гордились ей, сравнивая сильно выделявшееся на довольно плоском ландшафте пролетарского Невского района высотное здание с чикагскими небоскребами. Но все это не помогло робким попыткам градозащитников спасти приговоренное в конце 2000-х годов здание, которое было принесено в жертву жилому строительству. Снос огромной гостиницы не обошелся без скандалов — уже на завершающем этапе гигантский кусок конструкций живописно рухнул, однако обошлось без человеческих жертв. Тем не менее на видео запечатлены разрушительные последствия явно незапланированного обрушения.

Оператор вокзала ОАО «Пассажирский порт» теперь обслуживает причалы в Уткиной заводи. Компания с 2014 года полностью принадлежала круизному оператору «ВодоходЪ». Позже он сократил долю в ней до 49%. Город тем временем заключил на ПМЭФ-2018 соглашение с ЕАБР о строительстве нового речного вокзала за 2,1 млрд рублей, но переговоры с инвестором зашли в тупик.

Аутсайдеры и их соседи

Власти современного Петербурга давно взяли курс на обеление «серого пояса» и переселение промышленных предприятий из центра на окраины. Реализации этого плана иногда помогает естественный порядок вещей.

На пересечении с Большим Смоленским проспектом располагается площадка — около 3,7 га — признанного банкротом в марте 2020 года машиностроительного завода «Компрессорный комплекс». Он через ныне ликвидированное ООО «Арго» принадлежал компании «Гроссман Рус». Она занималась поставками оборудования ведущим игрокам российских газовой и нефтегазовой отраслей. Судя по финансовым показателям в СПАРК, компания пережила свой расцвет в 2017 — 2018 годы. Тогда ее годовая выручка находилась на уровне 4,2 — 4,4 млрд рублей, а прибыль достигала 253 млн рублей. В 2019-м показатели резко упали. Похоже, после этого фирма прекратила работу и перестала подавать отчетность.

В мае 2019 года суд зарегистрировал четвертый по счету иск о банкротстве «Гроссман Рус». В частности, к нему присоединились «Роснефть» и ее дочерние структуры. В августе 2020 года в отношении поставщика было введено наблюдение, которое продолжается до сих пор. За это время в реестр требований кредиторов попали претензии Сбербанка на существенные 3,8 млрд рублей, которые для множества предприятий с похожими результатами прозвучали бы как приговор.

На пересечении с Мельничной улицей расположен имущественный комплекс «Леннаучфильма» — студии научно-популярных и учебных фильмов. Всего в ее коллекции более 4 000 лент. Одним из главных режиссеров-документалистов студии был Павел Клушанцев, известный научно-популярными фильмами на космическую тематику, которые вдохновили американца Джорджа Лукаса на «Звездные войны». Когда в середине нулевых пошли слухи о ликвидации студии, за нее заступились ученые и деятели культуры, среди которых были Жорес Алферов, Наталья Бехтерева, Людмила Вербицкая, Сергей Капица, Людвиг Фаддеев, Михаил Пиотровский. Это помогло ненадолго. «Леннаучфильм» в 2015 году был присоединен к Киностудии имени Горького и закрыт. Его площадку с тех пор дважды выставляли на торги. В результате за 475 млн рублей ее купила компания «Славянское» Константина Острикова. Он также возглавляет компанию «Информ-футуре», владеющую бизнес-центром на Тамбовской, 12. Предприниматель отказался делиться с «Фонтанкой» планами преобразования этой территории.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Имущество киностудии граничит с участком Северо-Западного логистического терминала (СЗЛТ). Фирма с 2017 года в собственности Гюльшан Алескеровой. До нее СЗЛТ владел бывший директор и член совета директоров АО «Кулон» Дмитрий Быков. Предприятие производит электронные компоненты — керамические конденсаторы и фильтры, подавляющие помехи в аппаратуре. Большая часть его продукции предназначается оборонной отрасли. Завод был основан после войны, в 1993 году его приватизировали, объем оборонзаказа падал, и «Кулон» оказался на грани банкротства, но устоял. В ходе этого процесса государство продало имеющуюся у него треть акций общества.

На этом невзгоды не закончились. Разгорелся корпоративный конфликт между двумя мажоритарными акционерами (доли обоих в компании превышали 45%), партнерами и приятелями — гендиректором «Кулона» Гасаном Оруджовым и предпринимателем Акифом Гасымовым, экс-председателем городского отделения «Всероссийского азербайджанского конгресса». Они оба заявляли о желании сохранить производство и обвиняли друг друга в желании распродать землю под предприятием. Как следует из отчетов компании, победитель определился в 2010 году — Камил Гасымов сосредоточил в своих руках сначала 51%, а потом и 95% акций.

В 2013 году было создано новое ООО «Кулон», под которым завод продолжает работать. До июня 2018 года эта компания принадлежала вышеупомянутому Быкову и бывшему члену совета директоров Сабине Гасымовой. За это время предприятие съехало с арендованных площадей на Пискаревском проспекте, уступив их девелоперу ЦДС, и арендовало площадку здесь, на улице Профессора Качалова. С середины 2018 года оно обрело новых собственников.

Старое АО «Кулон», судя по виду деятельности, эксплуатирует оставшееся имущество завода. В 2019 году суд признал организацию банкротом и ввел конкурсное производство. В апреле 2021 года конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности последнего гендиректора общества Дмитрия Силеева.

Поживем — увидим

Промзона постепенно ужимается. Промышленники теснятся, отщипывают от своей земли по кусочку и продают девелоперам, чтобы поправить финансовое положение или избавиться от неиспользуемых площадей. Напротив некогда промышленных территорий уже медленно нарастает новый жилой квартал. Его доминанты пока возникают хаотично.

В марте стало известно, что застройщик Setl Group договаривается о покупке принадлежащих «Невскому заводу» участков на берегу Невы площадью около 40 га. «Фонтанка» выяснила, что, по данным Росреестра, самый большой участок завода (26 га) с конца 2020 года «до исполнения обязательств» находится в залоге у структуры Setl Group.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Рядом с участками «Невского завода» есть пустырь и пара жутких заброшенных зданий, привлекающих бездомных. Одно из них в бессрочном пользовании Высшей школы экономики. Второе здание настолько давно тоскует без хозяина, что через его крышу проросли деревья, хотя фактически у него есть хозяин-бессрочный пользователь — УМВД по Невскому району.

Судьбу заброшек «Фонтанке» прояснили в администрации района. ВШЭ планирует приспособить свое здание под общежитие. Были разработаны предпроектные предложения, проводились встречи с главным архитектором города Григорьевым и представителями архитектурного сообщества. Конкурс на разработку проекта объявили в 2017 году, но в связи с сокращением финансирования работы были приостановлены. По информации районной администрации, возобновить их планируют в 2021 — 2022 годах, а пока окна нижних этажей закрыты, чтобы внутрь не проникали посторонние.

Что касается второго здания, в администрации сообщили, что направляли в адрес УМВД по Невскому району уведомление о необходимости организовать консервацию здания, чтобы в него также не забирались посторонние. «Фонтанка» задала городскому главку вопрос о планах использования аварийной постройки.

Далее через прослойку гаражей, складов и промышленных зданий стоит «Дом на набережной», который в 2019 году построил RBI. Следующий за ним участок — собственность еще одного заметного местного лендлорда, ООО «Александро-Невская мануфактура» (АНМ, не путать с «Невской мануфактурой»). Компании принадлежит здание 1850 года постройки Александровской ситценабивной фабрики, основанной купцом Яковом Палем из Новосаратовской колонии. Его сын Карл был основателем акционерного общества «Александро-Невская мануфактура «К. Я. Паль», память о котором отпечаталась в названии нынешней компании-владельца.

Соседний участок площадью 2,8 га АНМ в марте 2017 года продала застройщику «Эталон», который строит здесь ЖК «Эталон на Неве». Девелопер уже закрепился здесь жилым комплексом у станции метро «Пролетарская». Со стороны проспекта он похож на шайбу, сродни будущему стадиону на месте СКК, но на самом деле он имеет форму подковы. Внутри нее спрятался главный и единственный уцелевший при строительстве муравейника производственный корпус Императорской карточной фабрики, которая во времена Российской империи обладала монополией на выпуск игральных карт. Как писали городские медиа, сейчас здание готовится к реставрации и приспособлению под бизнес-центр.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Расположенный напротив АНМ Палевский жилмассив говорит о том, что застройщики не прогадали, когда выбрали эту локацию. В конце 1920-х годов здесь возвели малоэтажный жилой квартал, предназначенный для рабочих фабрики Паля и соседних предприятий. Ансамбль из 19 домов был признан объектом историко-культурного наследия народов РФ. В 2000-е годы в процессе заключения множества сделок некоторые дома фактически превратились в таунхаусы в шаговой доступности от метро недалеко от центра города.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Напротив парка имени Бабушкина пришвартован не действующий плавучий ресторан «Серебряный кит» — раздражитель для одних местных жителей и достопримечательность для других. Ресторан был спроектирован и построен, чтобы плавать по Москве-реке, но пока дебаркадер спустился на воду, его собратьев прогнали из столицы. Тогда владеющая рестораном компания «Фарсэй» перевезла его в Петербург. Первое время «Рыбу-кит» ремонтировали на «Северной верфи», а когда выпустили в воду, ей не нашлось места ни на набережной Лейтенанта Шмидта, ни на Выборгской, ни на Кутузовской набережной. На какое-то время ресторан исчез из поля зрения и появился только в 2018 году на проспекте Обуховской Обороны с договором аренды участка напротив парка имени Бабушкина, который истекает в декабре 2021 года. Даже с документом на руках ресторан, по наблюдениям местных, так и не заработал.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вообще вдоль проспекта Обуховской Обороны расположено непривычно много парков и зеленых зон. У истока — это Деминский сад, сад имени 300-летия Октября, зеленый берег Невы около Скорбященской церкви. В промышленной части проспекта небольшой сквер растянулся вдоль Невы напротив ЛКПХ, в середине — уже упомянутый Смоленский сад и сад «Фонтанчик». Ближе к Володарскому мосту пустили корни сад Крупской, парк имени Бабушкина с аттракционами и крытым катком, а также Виноградовский сквер. За Володарским мостом начинается парк «Куракина дача», а у станции «Пролетарская» — сад Печатников и сад Николая Львова. Жители исторического центра о таком разнообразии могут только мечтать.

Город, конечно, задумывался о развитии территории с таким мощным потенциалом. У него были масштабные планы по строительству вдоль Невы набережной-дублера проспекта Обуховской Обороны. Первый ее участок должен был растянуться от улицы Крупской до переулка Матюшенко, второй — от причала речных теплоходов напротив дома 199 до Рыбацкого проспекта. Смольный провел конкурс на предварительное проектирование первого еще в 2009 году, на проектирование второго — в 2014 году. С тех пор проекты очевидно устарели, но новые на горизонте не просматриваются. Из концепции развития УДС 2017 года следует, что реализацию отложили на 2029 — 2038 годы.

В долгосрочной перспективе в створе Зольной и Фаянсовой улиц должен появиться новый мост через Неву. Он будет располагаться рядом с Финляндским железнодорожным мостом и войдет в состав ВСД. В этом году только началось строительство первого участка широтной высокоскоростной магистрали, который соединит ее с ЗСД и КАД. Неизвестно, сколько времени пройдет, пока строители доберутся до участка над проспектом Обуховской Обороны.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В таких условиях девелоперы начинают за свой счет проектировать для города инфраструктуру. Начало положила, как оказалось — дальновидная, Setl Group. Для своего ЖК «Pulse на набережной» на той стороне Невы компания проектирует Большой Смоленский мост, который соединит Октябрьскую набережную и улицу Коллонтай с проспектами Обуховской Обороны и Большим Смоленским.

Очевидно, что территория будет еще десятки раз перестраиваться поверх старинного фундамента, народных троп к святой старице, провальных попыток построить коммунизм. Вопрос, какой она станет, ее жители решают сейчас.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

