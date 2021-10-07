Если убил, то пожизненное. Суд отменил постановление об аресте нефролога Земченкова, но он остается за решеткой

«Потерпевший К. пояснил суду, что он не защищает и не обвиняет Земченкова, ему нужна правда. Если следствие докажет, что обвиняемый действительно виноват, то он будет просить ему пожизненное лишение свободы, а если он не виноват, то зачем ему сейчас находиться в СИЗО», — цитирует тестя обвиняемого пресс-служба.



Сам Земченков предпочел, чтобы заседание прошло без него.



По версии следствия, 23 февраля 2011 года Земченков поругался с супругой, убил ее и расчленил. Мотивом послужила квартира на улице Чапыгина, где он собирался продолжить жить со своей любовницей. Вскоре после задержания нефролог дал признательные показания и объяснил, что просто толкнул супругу, она упала, ударилась головой и умерла. Позже он полностью отказался от своих слов.



Известно, что любовница Земченкова действительно переехала в эту квартиру, стала женой доктора, у них двое маленьких детей. Незадолго до задержания супруга она с ними уехала в Турцию и предпочла остаться там. В опечатанную квартиру через две недели после обысков забрался вор. Его задержали и недавно приговорили к полутора годам колонии особого режима.



После пропажи Ирины Земченковой ее дети, муж и отец организовывали поиски, расклеивали объявления, нефролог обращался в программу «Жди меня». За время с начала поисков скончалась мать Ирины, ее отец почти полностью потерял слух. В конце прошлого года он попал на прием к Александру Бастрыкину, глава Следственного комитета велел подчиненным возобновить расследование. Спустя несколько месяцев был задержан Земченков. Уголовному делу об убийстве больше десяти лет. Первые обыски в машине и на даче ныне обвиняемого прошли только через два месяца после пропажи женщины, записи с камер видеонаблюдения тоже вовремя изъяты не были и просто затерлись. Известно, что Ирина созванивалась с отцом каждое утро, но в день пропажи по ее телефону отвечал муж.

