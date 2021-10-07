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Если убил, то пожизненное. Суд отменил постановление об аресте нефролога Земченкова, но он остается за решеткой

Адвокат и тесть обвиняемого в убийстве ради квартиры нефролога Александра Земченкова просили отпустить его домой. Суд нашел процессуальные нарушения и оставил доктора в СИЗО.

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Как 7 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд апелляционной инстанции июльское постановление о продлении срока в изоляторе для Земченкова отменил. Материалы переданы на новое рассмотрение, но, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, Земченков все равно остается в Крестах как минимум до 28 октября. Решение было принято на основании процессуальных нарушений и не отменено в части про сам арест.

В суде выступил отец убитой, знаменитого в городе акушера-гинеколога Ирины Земченковой. 92-летний Геннадий Кононов, который все годы после пропажи дочери добивался продолжения расследования, заявил суду, что ему нужна правда.

«Потерпевший К. пояснил суду, что он не защищает и не обвиняет Земченкова, ему нужна правда. Если следствие докажет, что обвиняемый действительно виноват, то он будет просить ему пожизненное лишение свободы, а если он не виноват, то зачем ему сейчас находиться в СИЗО», — цитирует тестя обвиняемого пресс-служба.

Сам Земченков предпочел, чтобы заседание прошло без него.

По версии следствия, 23 февраля 2011 года Земченков поругался с супругой, убил ее и расчленил. Мотивом послужила квартира на улице Чапыгина, где он собирался продолжить жить со своей любовницей. Вскоре после задержания нефролог дал признательные показания и объяснил, что просто толкнул супругу, она упала, ударилась головой и умерла. Позже он полностью отказался от своих слов.

Известно, что любовница Земченкова действительно переехала в эту квартиру, стала женой доктора, у них двое маленьких детей. Незадолго до задержания супруга она с ними уехала в Турцию и предпочла остаться там. В опечатанную квартиру через две недели после обысков забрался вор. Его задержали и недавно приговорили к полутора годам колонии особого режима.

После пропажи Ирины Земченковой ее дети, муж и отец организовывали поиски, расклеивали объявления, нефролог обращался в программу «Жди меня». За время с начала поисков скончалась мать Ирины, ее отец почти полностью потерял слух. В конце прошлого года он попал на прием к Александру Бастрыкину, глава Следственного комитета велел подчиненным возобновить расследование. Спустя несколько месяцев был задержан Земченков. Уголовному делу об убийстве больше десяти лет. Первые обыски в машине и на даче ныне обвиняемого прошли только через два месяца после пропажи женщины, записи с камер видеонаблюдения тоже вовремя изъяты не были и просто затерлись. Известно, что Ирина созванивалась с отцом каждое утро, но в день пропажи по ее телефону отвечал муж.

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Комментарии (4)

Vera55
Странно всё. Может любовница убила её, а он взял всё на себя. Почему она уехала с детьми в Турцию. Чего боится?
161489582
На сайте Ф. не знают, кто такой тесть и зять? Приехали, господа!!!
kоt-obormot
Какой забавный тесть.
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