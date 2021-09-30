В колонию к особо опасным преступникам поедет вор, который обчистил квартиру арестованного за убийство нефролога Земченкова

В квартиру Хомяков пролез, распилив лобзиком фанеру на полу чердака. Внутри ничего особо ценного не оказалось, немного бижутерии, с десяток банковских карт, 10 мальдивских руфий — это около 40 рублей. Всего ущерб дочерью Земченкова был оценен в 14 с небольшим тысяч.

О приговоре 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Хомяков оказался на чердаке дома 5 по улице Чапыгина через две недели после того, как в ней прошли обыски, и в изолятор увезли владельца жилплощади. После ареста нефролога Александра Земченкова по делу об убийстве его жены квартиру опечатали. Его вторая супруга вместе с детьми уехала за границу еще до задержания и предпочла не возвращаться, так что жилплощадь пустовала.

Задержали вора в семи километрах от дома Земченкова, на крыше здания по Гатчинской улице.



По информации «Фонтанки», Хомяков не первый раз оказался в суде. В биографии 42-летнего петербуржца с 1997 года были эпизоды краж, хулиганства, грабежа и разбоя.



Как рецидивиста его приговорили к колонии особого режима. Как правило, в этих учреждениях содержатся маньяки, насильники и прочие особо опасные преступники.



Упомянутая жилплощадь на Чапыгина перекочевала и в обвинительное заключение по делу самого Земченкова. Нефролога задержали в конце марта этого года по подозрению в убийстве жены, которая пропала 11 лет назад. В первые сутки в изоляторе он дал признательные показания, объяснив смерть супруги ссорой и случайным толчком, из-за которого она ударилась головой. По словам Земченкова, от которых он позже полностью отрекся, тело он расчленил и разбросал по контейнерам в округе. Сперва ему предъявили убийство, а позже и корыстный умысел — по версии следствия, квартира была ему нужна чтобы жить в ней с любовницей, которая позже стала его второй женой.

