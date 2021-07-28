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Избавился ради квартиры. Нефролога Земченкова оставили в изоляторе, добавив к убийству жены корысть

Нефрологу Земченкову вменили планы завладеть квартирой на Чапыгина

Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела, по которому обвиняемым проходит главный нефролог Петербурга Александр Земченков. По версии следствия, он убил жену, чтобы жить в квартире с любовницей.

Меру пресечения Земченкову Октябрьский районный суд продлил накануне, рассказал «Фонтанке» 28 июля новый адвокат потерпевших Георгий Джанашия. Он вступил в дело вместо Александра Почуева, который, например, выдвигал версии о пропаже Ирины Земченковой из-за деятельности этнических группировок.

Джанашия представляет интересы четверых потерпевших — тестя обвиняемого, Геннадия Кононова, и трех детей нефролога.

Все они накануне выступили в суде с просьбой отпустить родственника домой, но услышаны не были, доктора оставили в изоляторе.

Как рассказал Джанашия, в начале лета Земченкову перепредьявили обвинение, ужесточив его. По версии следствия, жену доктор 11 лет назад убил из корыстной заинтересованности, а именно ради того, чтобы распоряжаться квартирой на Чапыгина. «Мы полагаем, что подобная квалификация является абсурдной, потому что указанная квартира как находилась, так и продолжает находиться в собственности их дочери — Земченковой Елизаветы», — объяснил позицию адвокат.

Следствие считает, что к супруге Земченков испытывал личную неприязнь, она препятствовала жизни нефролога с любовницей на указанных квадратных метрах. Как сообщалось ранее, через некоторое время после исчезновения женщины доктор действительно съехался с другой, которая затем стала его женой.

Ирина Земченкова, известный в городе акушер-гинеколог, пропала в феврале 2010 года. Ее искали по всей округе, написали заявление в полицию, обратились в программу «Жди меня». Вскоре всё стихло, но пожилой отец женщины продолжал настаивать на расследовании дела о пропаже дочери. В канун 2021 года он попал на прием к Бастрыкину, тот выслушал заслуженного ветеринара и велел подчиненным активизироваться. Через несколько месяцев Земченков был задержан, а еще через несколько часов признал вину. Он рассказал, что поссорился с супругой, толкнул ее, она упала, ударилась головой и умерла. Испугавшись последствий, Земченков расчленил и выбросил тело. Вскоре он полностью отказался от признательных показаний.

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