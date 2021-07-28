Избавился ради квартиры. Нефролога Земченкова оставили в изоляторе, добавив к убийству жены корысть

Все они накануне выступили в суде с просьбой отпустить родственника домой, но услышаны не были, доктора оставили в изоляторе.

Как рассказал Джанашия, в начале лета Земченкову перепредьявили обвинение, ужесточив его. По версии следствия, жену доктор 11 лет назад убил из корыстной заинтересованности, а именно ради того, чтобы распоряжаться квартирой на Чапыгина. «Мы полагаем, что подобная квалификация является абсурдной, потому что указанная квартира как находилась, так и продолжает находиться в собственности их дочери — Земченковой Елизаветы», — объяснил позицию адвокат.



Следствие считает, что к супруге Земченков испытывал личную неприязнь, она препятствовала жизни нефролога с любовницей на указанных квадратных метрах. Как сообщалось ранее, через некоторое время после исчезновения женщины доктор действительно съехался с другой, которая затем стала его женой.



Ирина Земченкова, известный в городе акушер-гинеколог, пропала в феврале 2010 года. Ее искали по всей округе, написали заявление в полицию, обратились в программу «Жди меня». Вскоре всё стихло, но пожилой отец женщины продолжал настаивать на расследовании дела о пропаже дочери. В канун 2021 года он попал на прием к Бастрыкину, тот выслушал заслуженного ветеринара и велел подчиненным активизироваться. Через несколько месяцев Земченков был задержан, а еще через несколько часов признал вину. Он рассказал, что поссорился с супругой, толкнул ее, она упала, ударилась головой и умерла. Испугавшись последствий, Земченков расчленил и выбросил тело. Вскоре он полностью отказался от признательных показаний.

