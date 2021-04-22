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«Проблемы с этническими группировками». Адвокат Почуев рассказал про альтернативную версию убийства доктора Земченковой

У адвоката потерпевших по делу об убийстве в Петербурге доктора Земченковой есть три альтернативные версии

Нефролог Земченков в СИЗО пишет этюды, которые могут стать книгой. Тем временем защитники намерены провести адвокатское расследование с разбором альтернативных версий убийства акушера-гинеколога.

О самочувствии обвиняемого в убийстве жены нефролога Александра Земченкова после отказа суда в удовлетворении жалобы на его арест рассказал адвокат Михаил Иванов. Врач содержится в СИЗО в Горелово. Там он редактирует тексты на тему своей профессиональной деятельности и пишет собственные заметки. «Приступил к написанию неких этюдов, которые впоследствии помогут написать ему книгу», — рассказал адвокат и добавил, что настроен Земченков по-боевому. «Он понял, какую ошибку совершил, написав чистосердечное признание», — отметил защитник.

Адвокат потерпевшего Александр Почуев, который в этом деле занимает солидарную с защитниками обвиняемого позицию, сообщил, что намерен провести адвокатское расследование. У него три альтернативные версии того, что 11 лет назад могло случиться с акушером-гинекологом Ириной Земченковой. Почуев согласился приоткрыть суть только одной из них. «Это профессиональная деятельность, она принимала ежедневно роды, были и конфликтные ситуации. Была такая, в которой были проблемы с этническими группировками», — поделился защитник.

Ранее Почуев защищал осужденного за убийство экс-доцента СПбГУ Олега Соколова. В том деле он выдвигал версии того, что могло повлиять на действия историка. Например, полнолуние. На судебном следствии Соколов отказался от услуг Почуева. Историк получил 12,5 года колонии.

Накануне стало известно, что Земченков отказался от признательных показаний и заявил о самооговоре под давлением следствия. Заявление об этом он написал еще 8 апреля, правда, в оригинале текста, который принесли адвокаты, судья не увидела фамилии обвиняемого. Документ приобщать к материалам не стали. После задержания в конце марта Земченков сперва не признавал вину и требовал к себе внимания прессы. К утру нефролог передумал и рассказал, как во время ссоры февральским утром 2010 года толкнул супругу, она ударилась головой и умерла. В первоначальных показаниях Земченков признавался, как после смерти Ирины расчленил тело и выкинул останки в мусорные контейнеры неподалеку от дома на улице Чапыгина. Земченкова считалась пропавшей без вести 11 лет, заявление о её исчезновении в полицию написал муж. Он же обращался за помощью на программу «Жди меня». Возобновление расследования было инициировано отцом Ирины Земченковой в декабре 2020 года. Найти дочь или её убийцу 92-летнему профессору Геннадию Кононову пообещал глава СК Александр Бастрыкин. Версия о причастности мужа отрабатывалась и в 2010-м, но с обысками к нему домой и на дачу следствие пришло спустя два месяца, к тому моменту стерты оказались и записи с камер видеонаблюдения во дворе дома. Знакомые с семьей Земченковых тогда рассказывали, что у нефролога была любовница. Вскоре после пропажи Земченков съехался с этой женщиной, ещё через какое-то время на ней женился.

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