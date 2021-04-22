«Проблемы с этническими группировками». Адвокат Почуев рассказал про альтернативную версию убийства доктора Земченковой

О самочувствии обвиняемого в убийстве жены нефролога Александра Земченкова после отказа суда в удовлетворении жалобы на его арест рассказал адвокат Михаил Иванов. Врач содержится в СИЗО в Горелово. Там он редактирует тексты на тему своей профессиональной деятельности и пишет собственные заметки. «Приступил к написанию неких этюдов, которые впоследствии помогут написать ему книгу», — рассказал адвокат и добавил, что настроен Земченков по-боевому. «Он понял, какую ошибку совершил, написав чистосердечное признание», — отметил защитник.

Адвокат потерпевшего Александр Почуев, который в этом деле занимает солидарную с защитниками обвиняемого позицию, сообщил, что намерен провести адвокатское расследование. У него три альтернативные версии того, что 11 лет назад могло случиться с акушером-гинекологом Ириной Земченковой. Почуев согласился приоткрыть суть только одной из них. «Это профессиональная деятельность, она принимала ежедневно роды, были и конфликтные ситуации. Была такая, в которой были проблемы с этническими группировками», — поделился защитник.

Ранее Почуев защищал осужденного за убийство экс-доцента СПбГУ Олега Соколова. В том деле он выдвигал версии того, что могло повлиять на действия историка. Например, полнолуние. На судебном следствии Соколов отказался от услуг Почуева. Историк получил 12,5 года колонии.