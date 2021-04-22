В удовлетворении жалобы 22 апреля отказала судья Санкт-Петербургского городского суда Галина Проценко.



Объединённая пресс-служба судов Петербурга / telegram

Адвокат Земченкова Сейран Арутюнян упирал на то, что в деле недостаточно аргументов, указывающих на его причастность к убийству. В трёх протоколах допросов — отца Ирины, бывшего оперативника и подруги пропавшей — нет никаких прямых доказательств того, что врач была убита супругом. Так, раскрыл мысль адвокат, потерпевший Геннадий Кононов просил отпустить зятя на свободу и даже готов был за него поручиться. Уволенный за превышение должностных полномочий милиционер хоть и уверен, что убийца муж, но он сам признал, что запись с камер во дворе запросили поздно, и она оказалась стерта, а охранник указал ему на одно из мест, где Ирина могла пройти незамеченной. Подруга накануне пропажи ходила с Земченковой в театр и уверена, что покончить с собой доктор не могла. В коллективе обсуждали, что же произошло с акушером-гинекологом, и одна из её коллег риторически спрашивала: «Вы что, хотите, чтобы дети остались и без отца?». Земченков все 11 лет не скрывался, не уничтожал улики, никому не угрожал, — продолжал приводить аргументы адвокат и просил меру, не связанную с заключением под стражу.

Гособвинитель в этом деле осталась на своей стороне одна, представитель потерпевших Почуев сидел рядом с адвокатами обвиняемого и давал характеристику врачу. «Семья ищет правду, — начал защитник потерпевшего. — За свою жизнь Земченков спас более 5 тысяч человеческих жизней, вёл преподавательскую деятельность, и его ученики спасают почки по всему миру». Прокурор и судья просили его вернуться к сути процесса и дать свою характеристику апелляционной жалобе. Потерпевший, отец Ирины Земченковой Геннадий Кононов, просит как максимум для нефролога домашний арест. Прокурор Лебедева отметила, что решение суда первой инстанции считает мотивированным, а довод о приличном поведении врача последние 11 лет несостоятелен — всё это время он не был ни подозреваемым, ни обвиняемым. Самого Земченкова в суд не доставляли, от участия в процессе по видео-конференц-связи он воздержался, заявила судья. Защитник Арутюнян уточнил, что на самом деле Земченков хотел участвовать — об этом сказано в последней строчке апелляционной жалобы фразой «прошу рассмотреть с моим участием». Судья удивилась такому уточнению, учитывая, что жалоба написана от имени адвоката.