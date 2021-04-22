В удовлетворении жалобы 22 апреля отказала судья Санкт-Петербургского городского суда Галина Проценко.
Объединённая пресс-служба судов Петербурга / telegram
Адвокат Земченкова Сейран Арутюнян упирал на то, что в деле недостаточно аргументов, указывающих на его причастность к убийству. В трёх протоколах допросов — отца Ирины, бывшего оперативника и подруги пропавшей — нет никаких прямых доказательств того, что врач была убита супругом. Так, раскрыл мысль адвокат, потерпевший Геннадий Кононов просил отпустить зятя на свободу и даже готов был за него поручиться. Уволенный за превышение должностных полномочий милиционер хоть и уверен, что убийца муж, но он сам признал, что запись с камер во дворе запросили поздно, и она оказалась стерта, а охранник указал ему на одно из мест, где Ирина могла пройти незамеченной. Подруга накануне пропажи ходила с Земченковой в театр и уверена, что покончить с собой доктор не могла. В коллективе обсуждали, что же произошло с акушером-гинекологом, и одна из её коллег риторически спрашивала: «Вы что, хотите, чтобы дети остались и без отца?». Земченков все 11 лет не скрывался, не уничтожал улики, никому не угрожал, — продолжал приводить аргументы адвокат и просил меру, не связанную с заключением под стражу.
Гособвинитель в этом деле осталась на своей стороне одна, представитель потерпевших Почуев сидел рядом с адвокатами обвиняемого и давал характеристику врачу. «Семья ищет правду, — начал защитник потерпевшего. — За свою жизнь Земченков спас более 5 тысяч человеческих жизней, вёл преподавательскую деятельность, и его ученики спасают почки по всему миру». Прокурор и судья просили его вернуться к сути процесса и дать свою характеристику апелляционной жалобе. Потерпевший, отец Ирины Земченковой Геннадий Кононов, просит как максимум для нефролога домашний арест.
Прокурор Лебедева отметила, что решение суда первой инстанции считает мотивированным, а довод о приличном поведении врача последние 11 лет несостоятелен — всё это время он не был ни подозреваемым, ни обвиняемым.
Самого Земченкова в суд не доставляли, от участия в процессе по видео-конференц-связи он воздержался, заявила судья. Защитник Арутюнян уточнил, что на самом деле Земченков хотел участвовать — об этом сказано в последней строчке апелляционной жалобы фразой «прошу рассмотреть с моим участием». Судья удивилась такому уточнению, учитывая, что жалоба написана от имени адвоката.
Следствие отказало в признании детей Земченкова потерпевшими, сказал адвокат Арутюнян, младшая дочь обжалует это решение. Вместе с братом 22 апреля она пришла в суд. Почуев утверждал, что и он, и дети Земченкова пытались связаться со следователем, в том числе слали ему эсэмэски и писали в «Вотсап». Адвокат просил признать их потерпевшими у судьи. Она отказала.
Накануне стало известно, что Земченков отказался от признательных показаний и заявил о самооговоре под давлением следствия. Заявление об этом он написал еще 8 апреля, правда, в оригинале текста, который принесли адвокаты, судья не увидела фамилии обвиняемого. Документ приобщать к материалам не стали. После задержания в конце марта Земченков сперва не признавал вину и требовал к себе внимания прессы. К утру нефролог передумал и рассказал, как во время ссоры февральским утром 2010 года толкнул супругу, она ударилась головой и умерла. В первоначальных показаниях Земченков признавался, как после смерти Ирины расчленил тело и выкинул останки в мусорные контейнеры неподалеку от дома на улице Чапыгина. Земченкова считалась пропавшей без вести 11 лет, заявление о её исчезновении в полицию написал муж. Он же обращался за помощью на программу «Жди меня». Возобновление расследования было инициировано отцом Ирины Земченковой в декабре 2020 года. Найти дочь или её убийцу 92-летнему профессору Геннадию Кононову пообещал глава СК Александр Бастрыкин. Версия о причастности мужа отрабатывалась и в 2010-м, но с обысками к нему домой и на дачу следствие пришло спустя два месяца, к тому моменту стерты оказались и записи с камер видеонаблюдения во дворе дома. Знакомые с семьей Земченковых тогда рассказывали, что у нефролога была любовница. Вскоре после пропажи Земченков съехался с этой женщиной, ещё через какое-то время женился.