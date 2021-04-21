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Нефролог Земченков заявил, что сам себя оговорил. Он отказался от показаний

Обвиняемый в убийстве жены Александр Земченков больше не признает вину

Александр Земченков написал заявление, в котором сказал о самооговоре. В убийстве жены он якобы сознался под давлением следствия.

Факт отказа от показаний 21 апреля «Фонтанке» подтвердил один из его адвокатов, Михаил Иванов. По его словам, Земченков рассказал о самооговоре на допросе, который был инициирован защитниками. Нефролог полностью отрицает все, что было сказано им раньше. Представляющий интересы семьи доктора адвокат Александр Почуев в своем вотсап-чате добавил, что Земченков сам себя оговорил после задержания и 15-часового допроса. Якобы следователи предложили ему выбор — либо сознаться и избежать наказания из-за давности событий, либо «сесть в тюрьму за убийство сроком до 15 лет». «Потерпевшая сторона, которую представляю я, считает недопустимым построение расследования пропажи без вести их матери исключительно на признательных показаниях их отца. Других веских доказательств просто нет. Вместе с тем не отработанными следствием остаются ещё более трех версий, к которым врач Земченков точно не мог быть причастен», — заявил Почуев.

Нефрологу предъявлено обвинение в убийстве жены. В первоначальных его показаниях прозвучало, что Ирина Земченкова умерла 23 февраля 2010 года после ссоры — муж ее толкнул, она упала и ударилась головой. Тело, признавался нефролог, он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры в соседнем дворе. Затем заявил о пропаже супруги и даже обратился за помощью на программу «Жди меня». Расследование было возобновлено в декабре 2020 года, после того, как отец пропавшей добился личной встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Земченкова заключили под стражу в начале апреля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

MIGEL
А мог признаться в чём угодно.Я уже говорил,что кроме слов ничего нет,а теперь и слов нет.Интересно,а при тов.Сталине такая липа прокатывала?
Gilka
классика жанра прям =))
vic_5e4cd1938d1a8
Почему в начале расследования 10 лет назад отказывался от детектора лжи?
Как понимать нынешние показания детектора на фоне признательных показаний?
Или полиграфа не было, а всё сочинили журналисты ...
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