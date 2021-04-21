Нефролог Земченков заявил, что сам себя оговорил. Он отказался от показаний

Факт отказа от показаний 21 апреля «Фонтанке» подтвердил один из его адвокатов, Михаил Иванов. По его словам, Земченков рассказал о самооговоре на допросе, который был инициирован защитниками. Нефролог полностью отрицает все, что было сказано им раньше. Представляющий интересы семьи доктора адвокат Александр Почуев в своем вотсап-чате добавил, что Земченков сам себя оговорил после задержания и 15-часового допроса. Якобы следователи предложили ему выбор — либо сознаться и избежать наказания из-за давности событий, либо «сесть в тюрьму за убийство сроком до 15 лет». «Потерпевшая сторона, которую представляю я, считает недопустимым построение расследования пропажи без вести их матери исключительно на признательных показаниях их отца. Других веских доказательств просто нет. Вместе с тем не отработанными следствием остаются ещё более трех версий, к которым врач Земченков точно не мог быть причастен», — заявил Почуев.

