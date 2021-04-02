Доцента Земченкова со второй попытки отправили в изолятор

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 2 апреля судья Ирина Сопилова определила Земченкову место в СИЗО. Обвиняемый и его адвокат Владимир Никулин возражали, просили отправить его под домашний арест.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В изоляторе Земченков пробудет минимум до 24 апреля. Дата связана с продлением срока предварительного следствия — дело возбуждено 24 февраля 2010 года.
Следствие просило отправить его в изолятор еще накануне, но срок задержания продлили по просьбе адвоката — он собирал документы, характеризующие личность обвиняемого. Заседание прошло под прицелами телекамер четырех избранных телеканалов, остальных журналистов в зал не пустили.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Земченков обвиняется в умышенном убийстве жены Ирины Земченковой. Она пропала без вести 11 лет назад. На возобновлении расследования настоял отец женщины, обратившись лично к главе Следственного комитета. Главного нефролога Петербурга задержали 30 марта, сперва он не признавал вину. Через полтора дня доктор передумал и сознался — пара поссорилась, он толкнул жену, Ирина упала и сама ударилась головой. От тела Земченков якобы избавился, разрезав его на части и раскидав по мусорным контейнерам. Потом он активно участвовал в поиске пропавшей, записывая обращения к соотечественникам через программу «Жди меня». Вскоре доцент заново женился.