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Доцента Земченкова со второй попытки отправили в изолятор

Главный нефролог Петербурга отправлен в СИЗО

Суд в Петербурге определился с мерой пресечения обвиняемому в убийстве доценту Александру Земченкову. Положительные характеристики не уберегли его от изоляции.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 2 апреля судья Ирина Сопилова определила Земченкову место в СИЗО. Обвиняемый и его адвокат Владимир Никулин возражали, просили отправить его под домашний арест.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В изоляторе Земченков пробудет минимум до 24 апреля. Дата связана с продлением срока предварительного следствия — дело возбуждено 24 февраля 2010 года.

Следствие просило отправить его в изолятор еще накануне, но срок задержания продлили по просьбе адвоката — он собирал документы, характеризующие личность обвиняемого. Заседание прошло под прицелами телекамер четырех избранных телеканалов, остальных журналистов в зал не пустили.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Земченков обвиняется в умышенном убийстве жены Ирины Земченковой. Она пропала без вести 11 лет назад. На возобновлении расследования настоял отец женщины, обратившись лично к главе Следственного комитета. Главного нефролога Петербурга задержали 30 марта, сперва он не признавал вину. Через полтора дня доктор передумал и сознался — пара поссорилась, он толкнул жену, Ирина упала и сама ударилась головой. От тела Земченков якобы избавился, разрезав его на части и раскидав по мусорным контейнерам. Потом он активно участвовал в поиске пропавшей, записывая обращения к соотечественникам через программу «Жди меня». Вскоре доцент заново женился.

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Комментарии (2)

260581461
Очередное подтверждение двойных стандартов, наших скользких законов.
MIGEL
Очень интересно,как следствие будет подтверждать слова доктора? Тело не нашли и уже не найдут никогда,а слова к делу не пришьёшь.Завтра скажет,что запугали и всё такое...
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